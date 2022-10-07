Освобождение Донбасса, ядерные угрозы Зеленского. О чём говорили эксперты 7 октября - 07.10.2022 Украина.ру
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Освобождение Донбасса, ядерные угрозы Зеленского. О чём говорили эксперты 7 октября
Освобождение Донбасса, ядерные угрозы Зеленского. О чём говорили эксперты 7 октября - 07.10.2022 Украина.ру
Освобождение Донбасса, ядерные угрозы Зеленского. О чём говорили эксперты 7 октября
Сейчас союзные силы охватывают Артемовск, при этом освобождение Донбасса остаётся приоритетной задачей, а Украина в лице Зеленского пытается как можно сильнее... Украина.ру, 07.10.2022
2022-10-07T16:56
2022-10-07T17:23
эксклюзив
владимир корнилов
дзермант
всу
донбасс
россия
украина
владимир зеленский
нато
ядерное оружие
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Сейчас союзные силы охватывают Артемовск, при этом освобождение Донбасса остаётся приоритетной задачей, а Украина в лице Зеленского пытается как можно сильнее затянуть нынешний конфликт. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Успехи российской армииРанее в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии Отрадовки, Веселой Долины и Зайцево. Все эти населенные пункты находятся в окрестностях Артемовска (Бахмута), где уже долгое время активно работают штурмовые отряды ЧВК «Вагнера».Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин поясняет, что сейчас российские войска охватывают Артемовск. После того, что произошло в Мариуполе, ВС РФ стараются избегать прямого штурма городов, пытаются действовать методом вытеснения противника.«Но эти успехи связаны не только с тем, что работают "музыканты". Сейчас Украина перебрасывает большую часть своих формирований на запорожское направление.Тем не менее, это важный успех. Артемовск — важный узел, который дает выход на Славянск и Краматорск. На фоне того, что происходит — это отрадный успех», — заявил Дандыкин.Он напомнил, что освобождение Донбасса остаётся в приоритете.«Обстрелы Донецка и Горловки — это чистейшей воды геноцид. Никто этих планов не отменял. К тому же, это заставит киевский режим перебрасывать часть своих войск с других направлений.Да, они их отмобилизовали и подготовили. Но при понесенных ими потерях в технике и в людях продолжать воевать не так просто. Фронт большой, больше тысячи километров. Поэтому проблемы есть не только у нас, но и у них», — сказал эксперт.В целом, отмечает он, октябрь наверняка станет самым тяжелым месяцем для российских войск, но «мы выдержим».Зачем Зеленскому «ядерный призыв»В четверг, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по России, а не «ждать ядерных ударов России». В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому «психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа», пока он не натворил еще больших бед.Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант уверен, что Украина хочет как можно дольше и глубже затянуть этот конфликт, пользуясь тем, что на Западе пока не понимают, на какую степень конфронтации с Россией можно пойти.Поэтому, говорит Дзермант, Зеленский и его кураторы из числа «ястребов» показывают, что никаких «красных линий» нет и эту конфронтацию нужно заводить дальше.«Разговор о превентивном ядерном ударе — это попытка эти "красные линии" отменить. Мол, Россия не ответит и ничего не будет. Понятно, что это не так. Ответ будет. Но видно, что Зеленский играет на ту часть западного истеблишмента, у которой нет никаких тормозов.Естественно, что эта игра в дальнейшую эскалацию, чтобы они дальше Украину накачивали оружием, а в случае чего и по России удары наносили. Эта игра опасна. Часть западного истеблишмента эту риторику поддерживает, часть нет. Там тоже идет борьба за определение этих "красных линий".А Зеленский выступает за то, чтобы никаких ограничений вообще не было», — сообщил политолог.Не стоит игнорировать фактор Украины и НАТОВ свою очередь политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов ответил на вопрос, могут ли Украину принять в НАТО.Эксперт признаёт, что в этом вопросе всегда расходился со многими коллегами, долгие годы утверждавшими: «нет, Украине ничего не светит в НАТО».«Я всегда говорил: не путайте Евросоюз и НАТО. В Евросоюз Украину, конечно, никогда не возьмут, какие бы кандидатства ни давали.В НАТО — вполне вероятно. Потому что Украина не интересует Альянс, но интересует ее территории. Понятно, по каким причинам: поскольку она вклинивается в самое сердце России», — заявил Корнилов.Также он призвал не забывать, что во многом специальная военная операция, которую Россия начала в этом году, связана именно с угрозой вступления Украины в НАТО.«Мы же в декабре предложили мирно решить данный вопрос и получить гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс.Я очень надеюсь, что скептики, которые говорили: "Да нет, никогда, никогда не будет!" — поняли, что, все-таки, угроза существовала такая. Сейчас она, конечно, несколько отдалена, но это не значит, что можно говорить слово никогда», — сообщил политолог.По его мнению, многие в НАТО хотят видеть Украину — точнее, территорию Украины, что от нее останется.«В этом самом Североатлантическом альянсе, мы должны это понимать, есть огромное лобби, которое над этим работает. Мы знаем несколько стран, которые даже сейчас поддержали заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО, не понимая, что это приглашение на глобальную войну с Российской Федерацией.Я бы эту угрозу не отметал в любом случае», — сказал Корнилов.
https://ukraina.ru/20221007/1039498011.html
https://ukraina.ru/20221007/1039493001.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, владимир корнилов, дзермант, всу, донбасс, россия, украина, владимир зеленский, нато, ядерное оружие
Эксклюзив, Владимир Корнилов, Дзермант, ВСУ, Донбасс, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ядерное оружие

Освобождение Донбасса, ядерные угрозы Зеленского. О чём говорили эксперты 7 октября

16:56 07.10.2022 (обновлено: 17:23 07.10.2022)
 
© РИА Новости . Виктор АнтонюкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Сейчас союзные силы охватывают Артемовск, при этом освобождение Донбасса остаётся приоритетной задачей, а Украина в лице Зеленского пытается как можно сильнее затянуть нынешний конфликт. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.
Успехи российской армии
Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии Отрадовки, Веселой Долины и Зайцево. Все эти населенные пункты находятся в окрестностях Артемовска (Бахмута), где уже долгое время активно работают штурмовые отряды ЧВК «Вагнера».
Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин поясняет, что сейчас российские войска охватывают Артемовск. После того, что произошло в Мариуполе, ВС РФ стараются избегать прямого штурма городов, пытаются действовать методом вытеснения противника.
«Но эти успехи связаны не только с тем, что работают "музыканты". Сейчас Украина перебрасывает большую часть своих формирований на запорожское направление.
Тем не менее, это важный успех. Артемовск — важный узел, который дает выход на Славянск и Краматорск. На фоне того, что происходит — это отрадный успех», — заявил Дандыкин.
Он напомнил, что освобождение Донбасса остаётся в приоритете.
«Обстрелы Донецка и Горловки — это чистейшей воды геноцид. Никто этих планов не отменял. К тому же, это заставит киевский режим перебрасывать часть своих войск с других направлений.
Да, они их отмобилизовали и подготовили. Но при понесенных ими потерях в технике и в людях продолжать воевать не так просто. Фронт большой, больше тысячи километров. Поэтому проблемы есть не только у нас, но и у них», — сказал эксперт.
В целом, отмечает он, октябрь наверняка станет самым тяжелым месяцем для российских войск, но «мы выдержим».
Василий Дандыкин интервью
16:21
Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин: Россия укрепила оборону и заставляет ВСУ раздергивать резервы
Зачем Зеленскому «ядерный призыв»
В четверг, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по России, а не «ждать ядерных ударов России». В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому «психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа», пока он не натворил еще больших бед.
Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант уверен, что Украина хочет как можно дольше и глубже затянуть этот конфликт, пользуясь тем, что на Западе пока не понимают, на какую степень конфронтации с Россией можно пойти.
Поэтому, говорит Дзермант, Зеленский и его кураторы из числа «ястребов» показывают, что никаких «красных линий» нет и эту конфронтацию нужно заводить дальше.
«Разговор о превентивном ядерном ударе — это попытка эти "красные линии" отменить. Мол, Россия не ответит и ничего не будет. Понятно, что это не так. Ответ будет. Но видно, что Зеленский играет на ту часть западного истеблишмента, у которой нет никаких тормозов.
Естественно, что эта игра в дальнейшую эскалацию, чтобы они дальше Украину накачивали оружием, а в случае чего и по России удары наносили. Эта игра опасна. Часть западного истеблишмента эту риторику поддерживает, часть нет. Там тоже идет борьба за определение этих "красных линий".
А Зеленский выступает за то, чтобы никаких ограничений вообще не было», — сообщил политолог.
Алексей Дзермант интервью
15:27
Алексей Дзермант: Украина и Польша готовятся к ядерной войне, но Россия и Белоруссия их за это накажут
Не стоит игнорировать фактор Украины и НАТО
В свою очередь политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов ответил на вопрос, могут ли Украину принять в НАТО.
Эксперт признаёт, что в этом вопросе всегда расходился со многими коллегами, долгие годы утверждавшими: «нет, Украине ничего не светит в НАТО».
«Я всегда говорил: не путайте Евросоюз и НАТО. В Евросоюз Украину, конечно, никогда не возьмут, какие бы кандидатства ни давали.
В НАТО — вполне вероятно. Потому что Украина не интересует Альянс, но интересует ее территории. Понятно, по каким причинам: поскольку она вклинивается в самое сердце России», — заявил Корнилов.
Также он призвал не забывать, что во многом специальная военная операция, которую Россия начала в этом году, связана именно с угрозой вступления Украины в НАТО.
«Мы же в декабре предложили мирно решить данный вопрос и получить гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс.
Я очень надеюсь, что скептики, которые говорили: "Да нет, никогда, никогда не будет!" — поняли, что, все-таки, угроза существовала такая. Сейчас она, конечно, несколько отдалена, но это не значит, что можно говорить слово никогда», — сообщил политолог.
По его мнению, многие в НАТО хотят видеть Украину — точнее, территорию Украины, что от нее останется.
«В этом самом Североатлантическом альянсе, мы должны это понимать, есть огромное лобби, которое над этим работает. Мы знаем несколько стран, которые даже сейчас поддержали заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО, не понимая, что это приглашение на глобальную войну с Российской Федерацией.
Я бы эту угрозу не отметал в любом случае», — сказал Корнилов.
Владимир Корнилов интервью
13:14
Владимир Корнилов: Запад намерен расчеловечить русских
 
ЭксклюзивВладимир КорниловДзермантВСУДонбассРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЯдерное оружие
 
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