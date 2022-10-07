https://ukraina.ru/20221007/1039503778.html
Договариваться будут Россия и... Ищенко о главном. Видео
Договариваться будут Россия и... Ищенко о главном. Видео - 07.10.2022 Украина.ру
Договариваться будут Россия и... Ищенко о главном. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о судьбе Совета безопасности ООН, а также о заявке на ускоренное... Украина.ру, 07.10.2022
2022-10-07T16:47
2022-10-07T16:47
2022-10-07T16:47
ростислав ищенко
нато
видео
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о судьбе Совета безопасности ООН, а также о заявке на ускоренное вступление Украины в НАТО и решении стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти:00:36 - Возможно ли лишить Россию права вето в Совбезе ООН?03:18 - Насколько США интересен сценарий, при котором вслед за Россией Совбез ООН покинут и другие страны?05:38 - Окажется ли Украина в Совбезе ООН?05:57 - Заявка на ускоренное вступление Украины в НАТО: стоит ли расценивать намерение всерьёз или это иллюзия для Киева?09:24 - В ЕС назвали препятствие для вступления Украины в НАТО;11:13 – Являются ли препятствия ЕС неким давлением на Киев для скорейших переговоров с Москвой?11:42 – Возможность переговоров между Москвой и Киевом?12:41 - Ведёт ли сейчас Владимир Зеленский игру не по правилам Запада?13:28 - История с украинским послом Петром Врублевским, реакция МИД Казахстана;14:31 - Как нужно адаптировать российское законодательство под новые реалии?19:06 – Ожидать ли новых референдумов в этом году?19:50 - Страны ОПЕК+ одобрили максимальное сокращение добычи нефти: что получат от этого Россия и Саудовская Аравия?20:36 – Является ли решение стран ОПЕК+ сдерживанием США?21:45 - Как это скажется на топливном рынке, который и без того сейчас очень напряжён?23:21 – Переориентация на восток: какой способ транспортировки газа наиболее эффективный?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, нато, видео, видео
Ростислав Ищенко, НАТО, Видео
Договариваться будут Россия и... Ищенко о главном. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о судьбе Совета безопасности ООН, а также о заявке на ускоренное вступление Украины в НАТО и решении стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти:
00:36 - Возможно ли лишить Россию права вето в Совбезе ООН?
03:18 - Насколько США интересен сценарий, при котором вслед за Россией Совбез ООН покинут и другие страны?
05:38 - Окажется ли Украина в Совбезе ООН?
05:57 - Заявка на ускоренное вступление Украины в НАТО: стоит ли расценивать намерение всерьёз или это иллюзия для Киева?
09:24 - В ЕС назвали препятствие для вступления Украины в НАТО;
11:13 – Являются ли препятствия ЕС неким давлением на Киев для скорейших переговоров с Москвой?
11:42 – Возможность переговоров между Москвой и Киевом?
12:41 - Ведёт ли сейчас Владимир Зеленский игру не по правилам Запада?
13:28 - История с украинским послом Петром Врублевским, реакция МИД Казахстана;
14:31 - Как нужно адаптировать российское законодательство под новые реалии?
19:06 – Ожидать ли новых референдумов в этом году?
19:50 - Страны ОПЕК+ одобрили максимальное сокращение добычи нефти: что получат от этого Россия и Саудовская Аравия?
20:36 – Является ли решение стран ОПЕК+ сдерживанием США?
21:45 - Как это скажется на топливном рынке, который и без того сейчас очень напряжён?
23:21 – Переориентация на восток: какой способ транспортировки газа наиболее эффективный?