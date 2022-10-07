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В Минобороны Белоруссии назвали количество подготовленных резервистов
В Минобороны Белоруссии назвали количество подготовленных резервистов - 07.10.2022 Украина.ру
В Минобороны Белоруссии назвали количество подготовленных резервистов
Министерство обороны Белоруссии может выставить 500 тыс. подготовленных резервистов. Такие данные озвучил 7 октября глава ведомства Виктор Хренин, передает Telegram-канал белорусского Минобороны
2022-10-07T16:32
2022-10-07T16:32
2022-10-07T16:32
новости
белоруссия
мобилизация
армия
минобороны
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Отмечается, что белорусская армия имеет ресурс в полмиллиона военнообязанных, которые могут быть задействованы при необходимости. Хренин подчеркнул, что речь идет именно о подготовленном составе. Также министр рассказал, что 60% военнослужащих белорусской армии - контрактники. Ранее власти Белоруссии заявили, что не собираются проводить мобилизацию, однако готовы отразить нападение на страну.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, мобилизация, армия, минобороны
Новости, Белоруссия, мобилизация, Армия, Минобороны
В Минобороны Белоруссии назвали количество подготовленных резервистов
Министерство обороны Белоруссии может выставить 500 тыс. подготовленных резервистов. Такие данные озвучил 7 октября глава ведомства Виктор Хренин, передает Telegram-канал белорусского Минобороны
Отмечается, что белорусская армия имеет ресурс в полмиллиона военнообязанных, которые могут быть задействованы при необходимости. Хренин подчеркнул, что речь идет именно о подготовленном составе.
Также министр рассказал, что 60% военнослужащих белорусской армии - контрактники.
Ранее власти Белоруссии заявили, что не собираются проводить мобилизацию, однако готовы отразить нападение на страну.