https://ukraina.ru/20221007/1039501171.html

Проблемная "нобелевка", воинственный Добкин, женщины — в армию. Главное на Украине на 16:00 7 октября

Проблемная "нобелевка", воинственный Добкин, женщины — в армию. Главное на Украине на 16:00 7 октября - 07.10.2022 Украина.ру

Проблемная "нобелевка", воинственный Добкин, женщины — в армию. Главное на Украине на 16:00 7 октября

На Украине возмутились присуждением Нобелевской премии мира. Политик Михаил Добкин засветился в форме ВСУ. Верховная Рада приняла закон о воинском учёте женщин

2022-10-07T16:28

2022-10-07T16:28

2022-10-07T16:54

хроники

эксклюзив

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Представитель Украины впервые получил Нобелевскую премию мира. Её присудили организации «Центр гражданских свобод». При этом премию получила не только данная организация, но и запрещённая в РФ организация «Мемориал»*, а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.Именно из-за этого премию подвергли жёсткой критике в украинском сегменте соцсетей. В награждении усмотрели намёк на триединство русского, белорусского и украинского народов.«Нобелевский комитет, следуя примеру ООН, тоже поломался. ХХ столетие совсем скоро закончится», — заявил украинский журналист Антон Подлуцкий.Аналогичные заявления сделал и ряд его коллег.«Каждый из награждённых Премией мира достоин премии, но объединять их в рамки коллективных "они" — вот что недостойно. Страны, которые напечатали кучу работ по поводу идентичности почему-то до сих пор не поняли, что создавать рамки опасно там, где это не совпадает со стремлением хотя бы одного из народов. Что признание идентичности — это когда ты слушаешь, как называют тебя, а не называешь. Что между признанием и называнием — пропасть глубиной в уважение. Что категоризация — это уже не привилегия, а ответственность. Много чего не понимают», — написала журналистка Ольга Духнич.Журналист «Украинской правды» Евгений Руденко был более категоричен.«Нобелевская премия Русского мира», — написал он.Его начальница Севгиль Мусаева назвала решение присудить Нобелевскую премию мира связанными с тремя государствами организациями и людьми «плохой».«Но нам с этими стереотипами ещё нужно бороться и побеждать их», — указала она.Позже высказались и политики.«У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если премию вместе получают представители двух стран, что напали на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер"», — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Примечательно, что сами украинские лауреаты не имеют претензий к тому, что наградили и организацию, связанную с РФ, и белорусского правозащитника.«Я рада, что возглавляемый мной Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из "Мемориала"* и "Весны"», — заявила глава «Центра гражданских свобод» Александра Матвейчук.В то же время, некоторые усомнились в заслуженности премии, которую получила организация Матвейчук.«Кто-то слышал о деятельности выдающейся правозащитной организации "Центр Громадянських свобод"? И не должны были. Помимо переваривания средств доноров и распила, они не делали для гражданских свобод ничего, это мертвая грантопроедательская организация. Нобелевская премия. Позорный глупый мир, полное дно», — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Таким образом, к награждению украинцев Нобелевской премией мира возникли вопросы как у сторонников, так и у противников власти.Воинственный ДобкинУкраинский политик, бывший член «Партии регионов» Михаил Добкин «засветился» на фронте в форме Вооружённых сил Украины.Серию фотографий Добкина в зоне боевых действий опубликовала его дочь Алла.На кадрах Добкин позирует с местными жителями, носит мины, позирует на башне танка или показывает неприличные жесты баннеру с российским флагом.Алла Добкина написала, что ее отец «в командировке». Она добавила, что гордится им и любит.«Слава Украине и нашей земле», — написала дочь политика.При этом в записях она использовала русский язык.Добкин в своё время прославился роликом с Геннадием Кернесом. На этом видео запечатлена подготовка к съёмке рекламного ролика для избирательной кампании Добкина. Некоторые фразы, которые тогда произносил Добкин, стали крылатыми.Среди таких: «Текст немного по-дебильному написан».Женщин — в ВСУВерховная Рада приняла в целом закон № 6482 о добровольном воинском учёте для женщин. Как сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.«Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учётной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом настоящей части, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию», — указано в принятом украинским парламентом законе..В то же время в документе осталась норма об обязательном воинском учёте для медицинских работников.«Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных», — отмечается в документе.За месяц с небольшим до этого, 5 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оборонное ведомство не намерено ставить всех женщин на военный учет, ВСУ нуждаются лишь в некоторых специальностях.«Пока, до 1 октября, это отсрочка, она вообще не действует. А с 1 октября уже есть наработка, и мы делаем все возможное для того, чтобы с 1 октября собственно никакой обязательной постановки на учёт не было», — рассказывала она журналистам о воинском учёте для женщин.Тогда же Маляр добавила, что вооружённые силы нуждаются в таких специальностях, как медицинские работники, повара, специалисты по радиоэлектронщики.По словам Маляр, «добровольная» постановка на учёт предполагает, что «мотивированные женщины смогут самостоятельно принять решение относительно военного учёта».Через два дня — 7 сентября — министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об отсрочке на год, до 1 октября 2023 года, взятия женщин на военный учёт.* Организация признана иностранным агентом.

https://ukraina.ru/20221007/1039481767.html

https://ukraina.ru/20221007/1039471831.html

https://ukraina.ru/20221006/1039465191.html

https://ukraina.ru/20221006/1039460261.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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