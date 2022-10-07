Проблемная "нобелевка", воинственный Добкин, женщины — в армию. Главное на Украине на 16:00 7 октября - 07.10.2022 Украина.ру
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Проблемная "нобелевка", воинственный Добкин, женщины — в армию. Главное на Украине на 16:00 7 октября
Проблемная "нобелевка", воинственный Добкин, женщины — в армию. Главное на Украине на 16:00 7 октября - 07.10.2022 Украина.ру
Проблемная "нобелевка", воинственный Добкин, женщины — в армию. Главное на Украине на 16:00 7 октября
На Украине возмутились присуждением Нобелевской премии мира. Политик Михаил Добкин засветился в форме ВСУ. Верховная Рада приняла закон о воинском учёте женщин
2022-10-07T16:28
2022-10-07T16:54
хроники
эксклюзив
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Представитель Украины впервые получил Нобелевскую премию мира. Её присудили организации «Центр гражданских свобод». При этом премию получила не только данная организация, но и запрещённая в РФ организация «Мемориал»*, а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.Именно из-за этого премию подвергли жёсткой критике в украинском сегменте соцсетей. В награждении усмотрели намёк на триединство русского, белорусского и украинского народов.«Нобелевский комитет, следуя примеру ООН, тоже поломался. ХХ столетие совсем скоро закончится», — заявил украинский журналист Антон Подлуцкий.Аналогичные заявления сделал и ряд его коллег.«Каждый из награждённых Премией мира достоин премии, но объединять их в рамки коллективных "они" — вот что недостойно. Страны, которые напечатали кучу работ по поводу идентичности почему-то до сих пор не поняли, что создавать рамки опасно там, где это не совпадает со стремлением хотя бы одного из народов. Что признание идентичности — это когда ты слушаешь, как называют тебя, а не называешь. Что между признанием и называнием — пропасть глубиной в уважение. Что категоризация — это уже не привилегия, а ответственность. Много чего не понимают», — написала журналистка Ольга Духнич.Журналист «Украинской правды» Евгений Руденко был более категоричен.«Нобелевская премия Русского мира», — написал он.Его начальница Севгиль Мусаева назвала решение присудить Нобелевскую премию мира связанными с тремя государствами организациями и людьми «плохой».«Но нам с этими стереотипами ещё нужно бороться и побеждать их», — указала она.Позже высказались и политики.«У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если премию вместе получают представители двух стран, что напали на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер"», — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Примечательно, что сами украинские лауреаты не имеют претензий к тому, что наградили и организацию, связанную с РФ, и белорусского правозащитника.«Я рада, что возглавляемый мной Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из "Мемориала"* и "Весны"», — заявила глава «Центра гражданских свобод» Александра Матвейчук.В то же время, некоторые усомнились в заслуженности премии, которую получила организация Матвейчук.«Кто-то слышал о деятельности выдающейся правозащитной организации "Центр Громадянських свобод"? И не должны были. Помимо переваривания средств доноров и распила, они не делали для гражданских свобод ничего, это мертвая грантопроедательская организация. Нобелевская премия. Позорный глупый мир, полное дно», — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Таким образом, к награждению украинцев Нобелевской премией мира возникли вопросы как у сторонников, так и у противников власти.Воинственный ДобкинУкраинский политик, бывший член «Партии регионов» Михаил Добкин «засветился» на фронте в форме Вооружённых сил Украины.Серию фотографий Добкина в зоне боевых действий опубликовала его дочь Алла.На кадрах Добкин позирует с местными жителями, носит мины, позирует на башне танка или показывает неприличные жесты баннеру с российским флагом.Алла Добкина написала, что ее отец «в командировке». Она добавила, что гордится им и любит.«Слава Украине и нашей земле», — написала дочь политика.При этом в записях она использовала русский язык.Добкин в своё время прославился роликом с Геннадием Кернесом. На этом видео запечатлена подготовка к съёмке рекламного ролика для избирательной кампании Добкина. Некоторые фразы, которые тогда произносил Добкин, стали крылатыми.Среди таких: «Текст немного по-дебильному написан».Женщин — в ВСУВерховная Рада приняла в целом закон № 6482 о добровольном воинском учёте для женщин. Как сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.«Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учётной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом настоящей части, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию», — указано в принятом украинским парламентом законе..В то же время в документе осталась норма об обязательном воинском учёте для медицинских работников.«Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных», — отмечается в документе.За месяц с небольшим до этого, 5 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оборонное ведомство не намерено ставить всех женщин на военный учет, ВСУ нуждаются лишь в некоторых специальностях.«Пока, до 1 октября, это отсрочка, она вообще не действует. А с 1 октября уже есть наработка, и мы делаем все возможное для того, чтобы с 1 октября собственно никакой обязательной постановки на учёт не было», — рассказывала она журналистам о воинском учёте для женщин.Тогда же Маляр добавила, что вооружённые силы нуждаются в таких специальностях, как медицинские работники, повара, специалисты по радиоэлектронщики.По словам Маляр, «добровольная» постановка на учёт предполагает, что «мотивированные женщины смогут самостоятельно принять решение относительно военного учёта».Через два дня — 7 сентября — министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об отсрочке на год, до 1 октября 2023 года, взятия женщин на военный учёт.* Организация признана иностранным агентом.
https://ukraina.ru/20221007/1039481767.html
https://ukraina.ru/20221007/1039471831.html
https://ukraina.ru/20221006/1039465191.html
https://ukraina.ru/20221006/1039460261.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Проблемная "нобелевка", воинственный Добкин, женщины — в армию. Главное на Украине на 16:00 7 октября

16:28 07.10.2022 (обновлено: 16:54 07.10.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ женщины-военнослужащие
ВСУ женщины-военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
На Украине возмутились присуждением Нобелевской премии мира. Политик Михаил Добкин засветился в форме ВСУ. Верховная Рада приняла закон о воинском учёте женщин
Представитель Украины впервые получил Нобелевскую премию мира. Её присудили организации «Центр гражданских свобод». При этом премию получила не только данная организация, но и запрещённая в РФ организация «Мемориал»*, а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.
Именно из-за этого премию подвергли жёсткой критике в украинском сегменте соцсетей. В награждении усмотрели намёк на триединство русского, белорусского и украинского народов.
«Нобелевский комитет, следуя примеру ООН, тоже поломался. ХХ столетие совсем скоро закончится», — заявил украинский журналист Антон Подлуцкий.

Аналогичные заявления сделал и ряд его коллег.
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
12:18
Расстрел под Херсоном, обстрелы, всё больше наёмников. Главное на Украине на 12:00 7 октябряУкраинские военные расстреляли жителей Великой Александровки. ВСУ продолжают артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. На фронте увеличилось количество иностранных наёмников
«Каждый из награждённых Премией мира достоин премии, но объединять их в рамки коллективных "они" — вот что недостойно. Страны, которые напечатали кучу работ по поводу идентичности почему-то до сих пор не поняли, что создавать рамки опасно там, где это не совпадает со стремлением хотя бы одного из народов. Что признание идентичности — это когда ты слушаешь, как называют тебя, а не называешь. Что между признанием и называнием — пропасть глубиной в уважение. Что категоризация — это уже не привилегия, а ответственность. Много чего не понимают», — написала журналистка Ольга Духнич.
Журналист «Украинской правды» Евгений Руденко был более категоричен.
«Нобелевская премия Русского мира», — написал он.
Его начальница Севгиль Мусаева назвала решение присудить Нобелевскую премию мира связанными с тремя государствами организациями и людьми «плохой».
«Но нам с этими стереотипами ещё нужно бороться и побеждать их», — указала она.
Позже высказались и политики.
«У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если премию вместе получают представители двух стран, что напали на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер"», — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Примечательно, что сами украинские лауреаты не имеют претензий к тому, что наградили и организацию, связанную с РФ, и белорусского правозащитника.
«Я рада, что возглавляемый мной Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из "Мемориала"* и "Весны"», — заявила глава «Центра гражданских свобод» Александра Матвейчук.
Зеленский СНБО
09:33
Превентивный удар, обстрел Херсонской области. Главное на Украине на утро 7 октябряПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал Запад нанести превентивный удар по России. ВСУ пытаются отрезать правобережную Херсонскую область от левобережной, в результате утреннего обстрела украинскими военными Дарьевского моста погибли пять мирных жителей
В то же время, некоторые усомнились в заслуженности премии, которую получила организация Матвейчук.
«Кто-то слышал о деятельности выдающейся правозащитной организации "Центр Громадянських свобод"? И не должны были. Помимо переваривания средств доноров и распила, они не делали для гражданских свобод ничего, это мертвая грантопроедательская организация. Нобелевская премия. Позорный глупый мир, полное дно», — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.
Таким образом, к награждению украинцев Нобелевской премией мира возникли вопросы как у сторонников, так и у противников власти.
Воинственный Добкин
Украинский политик, бывший член «Партии регионов» Михаил Добкин «засветился» на фронте в форме Вооружённых сил Украины.
Серию фотографий Добкина в зоне боевых действий опубликовала его дочь Алла.
На кадрах Добкин позирует с местными жителями, носит мины, позирует на башне танка или показывает неприличные жесты баннеру с российским флагом.
Алла Добкина написала, что ее отец «в командировке». Она добавила, что гордится им и любит.
«Слава Украине и нашей земле», — написала дочь политика.
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 19:00
Предложение переговоров, угроза Бердянску. Итоги 6 октября на УкраинеГлава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Верховной Раде мирные переговоры, украинские политики ответили отказом. Украина может готовить наступление на Бердянском направлении
При этом в записях она использовала русский язык.
Добкин в своё время прославился роликом с Геннадием Кернесом. На этом видео запечатлена подготовка к съёмке рекламного ролика для избирательной кампании Добкина. Некоторые фразы, которые тогда произносил Добкин, стали крылатыми.
Среди таких: «Текст немного по-дебильному написан».
Женщин — в ВСУ
Верховная Рада приняла в целом закон № 6482 о добровольном воинском учёте для женщин. Как сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.
«Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учётной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом настоящей части, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию», — указано в принятом украинским парламентом законе..
В то же время в документе осталась норма об обязательном воинском учёте для медицинских работников.
Парламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 16:25
Предложение Матвиенко, беженцы из Запорожья, коронки. Главное на Украине на 16:00 6 октябряПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам. Украинские власти не выпускают желающих выехать на территории освобождённой Запорожской области. Западные СМИ разоблачили украинский фейк
«Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных», — отмечается в документе.
За месяц с небольшим до этого, 5 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оборонное ведомство не намерено ставить всех женщин на военный учет, ВСУ нуждаются лишь в некоторых специальностях.
«Пока, до 1 октября, это отсрочка, она вообще не действует. А с 1 октября уже есть наработка, и мы делаем все возможное для того, чтобы с 1 октября собственно никакой обязательной постановки на учёт не было», — рассказывала она журналистам о воинском учёте для женщин.
Тогда же Маляр добавила, что вооружённые силы нуждаются в таких специальностях, как медицинские работники, повара, специалисты по радиоэлектронщики.
По словам Маляр, «добровольная» постановка на учёт предполагает, что «мотивированные женщины смогут самостоятельно принять решение относительно военного учёта».
Через два дня — 7 сентября — министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об отсрочке на год, до 1 октября 2023 года, взятия женщин на военный учёт.
* Организация признана иностранным агентом.
 
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