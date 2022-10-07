https://ukraina.ru/20221007/1039498011.html

Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин: Россия укрепила оборону и заставляет ВСУ раздергивать резервы

Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин: Россия укрепила оборону и заставляет ВСУ раздергивать резервы - 07.10.2022 Украина.ру

Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин: Россия укрепила оборону и заставляет ВСУ раздергивать резервы

ВСУ пытались атаковать на запорожском направлении, но у них ничего не получилось. Форсирование водных преград — сложнейший вид боевых действий, для этого нужно... Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T16:21

2022-10-07T16:21

2022-10-07T17:32

интервью

россия

всу

оборона

донбасс

артемовск

чвк

"вагнеровцы"

запорожская область

херсон

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ВСУ пытались атаковать на запорожском направлении, но у них ничего не получилось. Форсирование водных преград — сложнейший вид боевых действий, для этого нужно слишком много сил. Даже с теми силами, которые у них есть, этого недостаточно. Если это все же произойдет, будут работать наша артиллерия и ВКС. Мы и резервов туда подбросили, говорит военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии Отрадовки, Веселой Долины и Зайцево. Все эти населенные пункты находятся в окрестностях Артемовска (Бахмута), где уже долгое время активно работают штурмовые отряды ЧВК «Вагнер».— Василий Александрович, что этот успех нам дает в плане подготовки к окончательному штурму города?— Мы охватываем Артемовск. После того, что произошло в Мариуполе, мы стараемся избегать прямого штурма городов. Мы пытаемся действовать методом вытеснения их оттуда. Мы продолжим придерживаться той же тактики.Но эти успехи связаны не только с тем, что работают «музыканты». Сейчас Украина перебрасывает большую часть своих формирований на запорожское направление.Тем не менее это важный успех. Артемовск — важный узел, который дает выход на Славянск и Краматорск. На фоне того, что происходит, это отрадный успех для союзных войск, как мы их называли раньше и называем до сих пор.— Почему мы, несмотря на масштабные наступления противника на севере и на юге, продолжаем придерживаться прежнего плана по проламыванию двух линий обороны ВСУ в Донбассе?— Потому что освобождение Донбасса в приоритете. Обстрелы Донецка и Горловки — это чистейшей воды геноцид. Никто этих планов не отменял.К тому же это заставит киевский режим перебрасывать часть своих войск с других направлений. Да, они их отмобилизовали и подготовили. Но при понесенных ими потерях в технике и в людях продолжать воевать не так просто.Фронт большой, больше тысячи километров. Поэтому проблемы есть не только у нас, но и у них.— То есть мы продолжим наступать в Донбассе, чтобы отвлечь их от юга и от севера?— Да. Чтобы освободить Донбасс и отвлечь их от наступления.— Если говорить однозначно, удалось ли нам стабилизировать ситуацию в районе Сватово и Кременной?— Надеюсь, что это удастся. Там непростая ситуация. Мы должны удержать эти крайне важные населенные пункты с точки зрения снабжения и всего остального.— При каких обстоятельствах мы там сможем перейти в контрнаступление?— Контрнаступление будет связано с подготовленными резервами. Наши силы дополнят те, кто пошел по частичной мобилизации. Но это будет попозже.— За полтора месяца мы можем сдержать оборону?— Сможем. Октябрь будет самым тяжелым месяцем. Но мы выдержим.— Под Херсоном у нас такая же ситуация? Или там нам попроще?— Нам сейчас везде сложно. Особенно на юге.— Пока, несмотря на анонсированный прорыв на запорожском направлении, его не происходит. Насколько мы там к нему готовы?— Днепр есть Днепр. Они пытались там предпринимать наступления, но у них ничего не получилось. Потому что все слишком широко. Форсирование водных преград — сложнейший вид боевых действий, для этого нужно слишком много сил. Даже с теми силами, которые у них есть, этого недостаточно. Если это все же произойдет, будут работать наша артиллерия и ВКС. Думаю, мы и резервов туда подбросили.— Можно ли одержать победу в этой кампании, не выводя из строя инфраструктуру Украины?— Я такие вопросы не решаю. Но энергетическую и коммуникативную инфраструктуру из строя выводить надо. Надо отслеживать логистику и подвоз боеприпасов. Надо делать так, чтобы поставки оружия сократились в разы. Надеюсь, удары будут более массированными, и уничтожение инфраструктуры произойдет в более быстром темпе.— Нужно ли для прекращения поставок заходить на Западную Украину через Белоруссию?— Это прерогатива верховного главнокомандующего. Если бы мы знали эти планы, про них знал бы и противник. Я надеюсь, мы сделали определенные выводы из происходящего. Корректировки вносятся. Полагаю, сегодняшние удачи ВСУ будут последними.

https://ukraina.ru/20221007/1039493001.html

https://ukraina.ru/20221005/1039410292.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, оборона, донбасс, артемовск, чвк, "вагнеровцы", запорожская область, херсон, днепр, западная украина