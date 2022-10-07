https://ukraina.ru/20221007/1039497102.html

Путин: события на Украине требуют выработки мер безопасности для стран СНГ

Путин: события на Украине требуют выработки мер безопасности для стран СНГ - 07.10.2022 Украина.ру

Путин: события на Украине требуют выработки мер безопасности для стран СНГ

Неформальная встреча глав государств СНГ состоялась в Санкт-Петербурге 7 октября. Президент России Владимир Путин предложил участникам выработать меры разрешения конфликтов между дружественными странами

2022-10-07T15:51

2022-10-07T15:51

2022-10-07T16:20

новости

владимир путин

снг

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039500509_0:151:3370:2048_1920x0_80_0_0_076408803292ca0c609508337fde7aa3.jpg

Путин напомнил о трагических событиях на Украине, предложил выработать меры по разрешению конфликтов между дружественными странами. Также Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева за инициативу создать под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. В России трудятся миллионы граждан СНГ, которые помогают России развиваться и зарабатывают деньги для своих семей.

https://ukraina.ru/20221007/1039481513.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, снг, украина