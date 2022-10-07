Путин: события на Украине требуют выработки мер безопасности для стран СНГ
15:51 07.10.2022 (обновлено: 16:20 07.10.2022)
© РИА Новости . Алексей ДаничевПрезидент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ
Неформальная встреча глав государств СНГ состоялась в Санкт-Петербурге 7 октября. Президент России Владимир Путин предложил участникам выработать меры разрешения конфликтов между дружественными странами
Путин напомнил о трагических событиях на Украине, предложил выработать меры по разрешению конфликтов между дружественными странами.
"Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. И это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", - сказал Путин.
Также Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева за инициативу создать под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. В России трудятся миллионы граждан СНГ, которые помогают России развиваться и зарабатывают деньги для своих семей.