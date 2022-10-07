Путин: события на Украине требуют выработки мер безопасности для стран СНГ - 07.10.2022 Украина.ру
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Путин: события на Украине требуют выработки мер безопасности для стран СНГ
Путин: события на Украине требуют выработки мер безопасности для стран СНГ - 07.10.2022 Украина.ру
Путин: события на Украине требуют выработки мер безопасности для стран СНГ
Неформальная встреча глав государств СНГ состоялась в Санкт-Петербурге 7 октября. Президент России Владимир Путин предложил участникам выработать меры разрешения конфликтов между дружественными странами
2022-10-07T15:51
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новости
владимир путин
снг
украина
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Путин напомнил о трагических событиях на Украине, предложил выработать меры по разрешению конфликтов между дружественными странами. Также Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева за инициативу создать под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. В России трудятся миллионы граждан СНГ, которые помогают России развиваться и зарабатывают деньги для своих семей.
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новости, владимир путин, снг, украина
Новости, Владимир Путин, СНГ, Украина

Путин: события на Украине требуют выработки мер безопасности для стран СНГ

15:51 07.10.2022 (обновлено: 16:20 07.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей ДаничевПрезидент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ
Президент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Неформальная встреча глав государств СНГ состоялась в Санкт-Петербурге 7 октября. Президент России Владимир Путин предложил участникам выработать меры разрешения конфликтов между дружественными странами
Путин напомнил о трагических событиях на Украине, предложил выработать меры по разрешению конфликтов между дружественными странами.
"Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. И это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", - сказал Путин.
Также Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева за инициативу создать под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. В России трудятся миллионы граждан СНГ, которые помогают России развиваться и зарабатывают деньги для своих семей.
Эрдоган Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
12:37
Эрдоган заявил Путину о готовности внести вклад в разрешение украинского кризисаПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине. О телефонном разговоре глав двух государств сообщили в канцелярии Эрдогана
 
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