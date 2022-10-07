https://ukraina.ru/20221007/1039496742.html

Зеленского обязали обратить пристальное внимание на мэра Одессы Труханова

Зеленского обязали обратить пристальное внимание на мэра Одессы Труханова - 07.10.2022 Украина.ру

Зеленского обязали обратить пристальное внимание на мэра Одессы Труханова

Петиция о недоверии мэру Одессы Геннадию Труханову набрала необходимое количество подписей, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский

2022-10-07T15:32

2022-10-07T15:32

2022-10-07T16:40

новости

геннадий труханов

одесса

мэр

владимир зеленский

петиция

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Петиция с требованием к главе государства обратить пристальное внимание на «пророссийскую» деятельность Труханова была зарегистрирована неким Родионом Бурлуцким меньше месяца назад. Она набрала необходимые 25 тыс. подписей, теперь по закону на нее должен отреагировать Зеленский. В тексте петиции перечислялись «антиукраинские» действия Труханова на посту одесского градоначальника. Среди них: «саботирование» демонтажа памятников Суворову и Екатерине II, тезисы об «общей истории» Украины и России, недостаточное рвение в вопросах так называемой декоммунизации, выступления за компромисс с РФ и так далее.Ранее в итальянском издании Corriere della Sera вышло интервью Труханова, в котором он высказал мнение о том, что Киев должен искать компромиссы с Москвой, избегать конфронтации и перейти к переговорам. Там же он посетовал, что центральная власть не дает украинским регионам должную степень автономии.После разразившегося скандала, одесский мэр заявил, что данные цитаты ему не принадлежат, все это будто бы является фейком российских СМИ.Ранее обозреватель Украина.ру Виталий Диденко писал, что Труханов в настоящее время занят пиаром на теме ВСУ и оправданиями перед националистами. В случае чего, полагает он, мэр Одессы заберет свой «тревожный чемоданчик» и уедет куда подальше.

https://ukraina.ru/20220921/1038925749.html

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новости, геннадий труханов, одесса, мэр, владимир зеленский, петиция