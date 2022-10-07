https://ukraina.ru/20221007/1039496246.html

Украина — наёмная армия НАТО в войне с Россией

Украина — наёмная армия НАТО в войне с Россией - 07.10.2022 Украина.ру

Украина — наёмная армия НАТО в войне с Россией

Всем нужно осознать, что украинский конфликт не локален — это часть противостояния России и Запада, и вопрос в этом противостоянии стоит о жизни и смерти России Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T16:14

2022-10-07T16:14

2022-10-07T17:01

эксклюзив

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украинское досье

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ядерное оружие

сша

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Всем нужно осознать, что украинский конфликт не локален — это часть противостояния России и Запада, и вопрос в этом противостоянии стоит о жизни и смерти России и всех нас. Об этом говорили политики и эксперты на состоявшейся в пятницу, 7 октября, в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» пресс-конференции в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.Вопрос существованияОткрывая пресс-конференцию, политолог и главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что Украина сегодня выполняет роль наемной армии НАТО. В истории, конечно, известны случаи использования наемных войск, существовали целые военные сословия, казаки и т. п. Но теперь имеем такую ситуацию, когда целая страна — Украина — отказалась от собственного производства и вообще от всего, надеясь лишь на дотации Запада, отметил Хисамов.Член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что кризис не только на Украине, это кризис всей экономической системы, которая выстраивалась после Второй мировой, — система «жизни в кредит». Система разрушается, и всегда это происходило через войну. Сейчас мировая война невозможна, поэтому архитекторы обнуления долгов — а их накопилось более 300 триллионов долларов — ведут войну через прокси-страны.Эксперт продолжил: война на территории Украины с 2022 года приобрела уже характер прямого столкновения с РФ. Если ранее страны НАТО мало были способны к ведению конвенциональных войн, поскольку «европейцы не хотят умирать», то теперь в качестве «пушечного мяса» выбрали Украину, которую специально для этого 30 лет накачивали соответствующей националистической идеологией. Накачивали не зря, теперь виден эффект.Безпалько напомнил о словах Жака Аттали — тот сказал, что это война между русскими разной идентичности, между русскими, которые считают себя русскими, и русскими, которые себя таковыми не считают. Действительно, Украина сейчас — наемная армия НАТО, отметил эксперт, добавив: надо помнить, что сейчас и Европа под угрозой, — США поглощает Евросоюз, и этот процесс будет продолжаться.Россию ставят перед выбором, перед вопросом, который является вопросом ее существования. В конце концов, РФ ответит и этот ответ будет значим для международного сообщества, считает Безпалько.«Разделяй и властвуй»Принимавший участие в заседании «круглого стола» член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров отметил, что сегодняшний конфликт — продолжение тысячелетней практики конкуренции наций. И позиция США и НАТО понятна и традиционна: они давят своего конкурента — Россию. Проблема возникла из победы наших конкурентов в 1917 году и затем — в 1991 году. Советский Союз был разрушен незаконно — значит, это война, подчеркнул политик. И продолжил: закончится эта война либо уничтожением России, либо восстановлением Союза.По мнению Федорова, технологию Запад использует тоже вполне традиционную — «разделяй и властвуй». Она стара, но эффективна, что хорошо видно на примере противостояния Индии и Пакистана.Как нам решать проблему? Мы должны иметь твердые идеологические позиции и твердые правовые позиции, сказал Федоров. По его мнению, «правовые — на нашей стороне, это итоги Второй мировой войны». Союз был разрушен незаконно, поэтому законны действия России (как правопреемницы СССР) в отношении Украины. Идеология — восстановление Отечества, она актуальна и для многих украинцев, у них во всех семьях есть погибшие за Отечество в границах 1945 года, отметил политик.Он добавил, что важна и экономическая составляющая. США на три четверти живут за счет колоний, что обеспечивается гегемонией доллара. Их цель — однополярный мир, и за это они будут бороться.Что до военного аспекта, то у Запада — около миллиарда человек, у нас — 150 миллионов, продолжил Федоров. Солдат против солдата — так не выиграть. Соответственно, надо включать фактор ядерного сдерживания, создавая угрозу для США, — только это может произвести на них впечатление. Таким образом с американцами можно будет договорится — «они осознают риски».Но перед этим нам предстоит пройти путь восстановления суверенитета, в том числе провести процесс национализации элит. Все опробовано нашими предками, надо учитывать этот опыт, подчеркнул политик.Искандер Хисамов поинтересовался: нет ли других путей? Ведь в западных странах — парламенты, выборы… Может ли народное волеизъявление изменить ситуацию относительно Украины?Федоров на это ответил: представьте себе, если нанесен ядерный удар в районе Львова — это будет означать полную мобилизацию Европы, там сразу же отбросят всю демократию. Что касается удара, США может проявить инициативу и, скорее всего, проявит. Поэтому на демократию в ЕС и вообще на Западе рассчитывать нельзя. Надо создавать ситуацию «Карибского кризиса», вспомнить опыт Хрущева для решения проблемы с США, понимая их уязвимое место. А после этой победы надо будет наращивать население России, вводя «русский тип национального строительства».Принимавший участие в пресс-конференции член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир Козин задал Федорову вопрос: где в таком случае надо будет размещать наше ядерное оружие там — Куба, Никарагуа? Согласятся ли они на это? На что последовал ответ: весь стратегический комплекс РФ сегодня достает до США, «если даже просто запишем полетные задания, то американцы уже ощутят угрозу». Возить туда ничего уже не надо — долетит.«Если не отрешим Зеленского от власти…»Козин отметил, что Украина действительно наемная армия НАТО — и не исключено, что, в конце концов, ее в НАТО примут. Сейчас Киев — привилегированный партнер НАТО, как ее назвали в Альянсе. Это практически членство в НАТО без официального вступления. Украина пользуется всеми доктринальным стратегиями НАТО, «получает огромнейшую военную помощь из 58 стран» (их них 30 — члены НАТО).«К огромному сожалению, мы пока не остановили качественный и количественный поток этих вооружений на Украину», — констатировал Козин. Он напомнил о решениях продолжать поставки оружия, генерал Марк Милли обещает, что поставлять его будут пять грядущих лет. По словам Козина, необходимо пресечь этот поток на дальних подступах.«Если мы не отрешим Зеленского от власти, я сейчас не буду говорить, каким методом, тем больше и дольше будет продолжаться это противостояние», — сказал эксперт, добавив, что и выход российских войск к границам ЛДНР не остановит войну, пока в Киеве правит неофашистский режим. К тому же это теперь территория России, нравится это кому-то или нет, добавил он.По мнению Козина, теперь СВО надо назвать по-другому — военная операция с целью предотвращения вооруженной агрессии Украины и НАТО против России — «тогда будет понятно, с чем мы боремся».Эксперт отметил, что России надо работать с западными избирателями и политиками — чтобы как можно больше людей выступали против поставок оружия Украине. Для этого Россия делает много, но не все. Козин отметил, что можно провести заочный суд над Байденом и Зеленским за убийство российских граждан, все основания для этого есть.Что касается концепции сдерживания, то она не ограничивается только ядерным оружием — тут и другие рода войск и вооружения, тут могут быть применены все силы и средства, констатировал Козин. Российского ядерного оружия в Западном полушарии нет.«Люди поверили России»Возможна ли победа без этих козырей? Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий Кнутов считает, что вполне — тактическое ядерное оружие Россия применять не будет, во всяком случае, на Украине. Потому что как там потом людям жить?Это нецелесообразно. А что целесообразно? То, что делается: частичная мобилизация, усиление ВС РФ. Тут нужно перенимать натовский опыт действия малыми мобильными группами, но это другой вопрос. А сейчас задача — сдержать ВСУ до холодов, измотать и обескровить, погасить их боевой дух, считает эксперт.Тем временем надо завершить мобилизацию — 200 тысяч человек уже призваны, остается призвать еще сто тысяч. В конце ноября — начале декабря резервы подойдут на линию соприкосновения, но это время надо выдержать. Надо крепить оборону, — и надо как можно меньше оставлять противнику поселков и городов, — тем более люди там России поверили, участвовали в референдуме. Что их ждет, когда туда заходят ВСУ, — понятно. Эти политические и моральные издержки куда существенней военных, подчеркнул Кнутов.Эксперт отметил, что необходимо изменить методы борьбы. Так, он выразил удивление тем фактом, что ВС РФ не минируют дороги, что дает возможность успешно действовать малым мобильным группам ВСУ. Численное превосходство ВСУ сказывается, оружие им поступает — у них уже около 50 «Хаймарсов», это серьезно. Накопив вооружения, Украина пошла ва-банк, по-другому это назвать сложно, продолжил Кнутов.С этим согласился Козин, отметивший: странно, что не уничтожаются на дальних подступах ракеты для «Хаймарсов» и польские танки, которые просто везут по железной дороге. Он также подчеркнул, что в связи с высказываниями Зеленского и Лиз Трасс, необходимо объявить о повышенной боевой готовности стратегических ядерных сил РФ.Тактическое ядерное оружие — уже на Украине?По словам Козина, Зеленский поставил задачу установить контроль над ЗАЭС — и там ситуация сложная, десант может быть высажен при помощи плавающих бронетранспортеров. Бойцов ВСУ учит британский спецназ, тренировки идут ежедневно. Поэтому к этой угрозе надо относиться серьезно: НАТО ставит задачу измотать Россию и все для этого делается.Возможно, Зеленский просит по закрытым каналам у НАТО тактическое ядерное оружия, и такое оружие может быть предоставлено — а скорее всего, уже оно на Украине, считает эксперт. Он напомнил, что Зеленский просит Запад нанести превентивный ядерный удар по РФ, о том, что британский премьер Лиз Трасс обещала нажать красную кнопку, не задумываясь… Общественное мнение на Западе готовят соответствующим образом, убеждают, что Россия собирается нанести удар тактическим ядерным оружием, и Россию надо остановить… Ситуация очень и очень опасна.Военный потенциал РФ позволяет сопротивляться странам НАТО и одерживать победы, сказал Юрий Кнутов. По его словам, поэтому Запад так держится за Украину – вот генерал Милли сказал, что лучше бы война на Украине длилась 5 или 10 лет. Почему? На Западе воевать мужчины не хотят, потому сделана ставка на то, чтобы воевала Украина. Что до арсенала, то США украинцев обеспечивают оружием в нужных объемах.Нужна идеологическая мобилизацияЕсли говорить о ВС РФ, в стране нужна мобилизация идеологическая. Выступает экс-президент Польши Лех Валенса, говорит: русских должно остаться 50 миллионов. А сейчас русских — если говорим о национальности — 110 миллионов. Сколько надо убить? Вот планы Запада. Поэтому мы должны осознать угрозу и предпринять все меры, чтобы мобилизоваться, подчеркнул Кнутов.Он напомнил, что во Второй мировой «против нас воевала вся Европа, оружие у них было качественное, но мы победили». Если есть уверенность в победе — она будет одержана, считает эксперт. Но и для того, чтобы в народе была такая уверенность, предстоит сделать очень много. С этим согласился Искандер Хисамов, отметивший, что битва за умы не менее важна, чем битва оружием, и здесь у нас есть проблемы, которые нужно решать.В свою очередь Федоров отметил, что Москве надо менять повестку. Повестка США — тактическое ядерное оружие, и США действительно могут и сами его применить на Украине. Надо переводить повестку на стратегический риск для США, считает политик.Кроме того, продолжил он, «вопрос суверенитета мы еще не решили». Например, перед Великой Отечественной войной выяснилось, что достаточно много агентов влияния работают в системе управления, — наверняка это есть и сейчас. Кроме того, по словам Федорова, России нужно и в правовой плоскости правильно ставить вопрос: «восстанавливая Отечество, мы не разрушаем международное право, а восстанавливаем его и защищаем».Искандер Хисамов подчеркнул, что «ни в коем случае не следует недооценивать противника — нам противостоит страшная сила, которая ставит целью наше уничтожение». Так что «бьемся мы за свою жизнь, из этого надо исходить».

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украинское досье, рф, украина, нато, ядерное оружие, сша