https://ukraina.ru/20221006/1039433075.html

Эксперт предположил, за счет чего Россия попытается победить в СВО

Эксперт предположил, за счет чего Россия попытается победить в СВО - 06.10.2022 Украина.ру

Эксперт предположил, за счет чего Россия попытается победить в СВО

Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру напомнил, что на территории Украины идет война двух государств одного народа

2022-10-06T10:00

2022-10-06T10:00

2022-10-06T10:35

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"Просто одно из этих государств стало орудием в руках третьих сил, поэтому во имя будущего русского народа мы должны его ликвидировать в нынешнем виде. Это нас сдерживает от того, чтобы мы применяли там тактику выжженной земли. Кроме того, уничтожение всего и вся требует достаточного количества высокоточного оружия. Мы же понимаем, что мосты и электростанции можно уничтожить только за счет большого количества высокоточных ракет. В этом плане у нас есть и отставание, и проблемы с их количеством", - сказал эксперт.По его словам, будет ли Россия наносить такие удары – покажут ближайшие месяцы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, сво, удар, победа, украина, россия