https://ukraina.ru/20221006/1039433075.html
Эксперт предположил, за счет чего Россия попытается победить в СВО
Эксперт предположил, за счет чего Россия попытается победить в СВО - 06.10.2022 Украина.ру
Эксперт предположил, за счет чего Россия попытается победить в СВО
Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру напомнил, что на территории Украины идет война двух государств одного народа
2022-10-06T10:00
2022-10-06T10:00
2022-10-06T10:35
новости
эксперт
сво
удар
победа
украина
россия
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"Просто одно из этих государств стало орудием в руках третьих сил, поэтому во имя будущего русского народа мы должны его ликвидировать в нынешнем виде. Это нас сдерживает от того, чтобы мы применяли там тактику выжженной земли. Кроме того, уничтожение всего и вся требует достаточного количества высокоточного оружия. Мы же понимаем, что мосты и электростанции можно уничтожить только за счет большого количества высокоточных ракет. В этом плане у нас есть и отставание, и проблемы с их количеством", - сказал эксперт.По его словам, будет ли Россия наносить такие удары – покажут ближайшие месяцы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, сво, удар, победа, украина, россия
Новости, эксперт, СВО, удар, победа, Украина, Россия
Эксперт предположил, за счет чего Россия попытается победить в СВО
10:00 06.10.2022 (обновлено: 10:35 06.10.2022)
Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру напомнил, что на территории Украины идет война двух государств одного народа
"Просто одно из этих государств стало орудием в руках третьих сил, поэтому во имя будущего русского народа мы должны его ликвидировать в нынешнем виде. Это нас сдерживает от того, чтобы мы применяли там тактику выжженной земли. Кроме того, уничтожение всего и вся требует достаточного количества высокоточного оружия. Мы же понимаем, что мосты и электростанции можно уничтожить только за счет большого количества высокоточных ракет. В этом плане у нас есть и отставание, и проблемы с их количеством", - сказал эксперт.
По его словам, будет ли Россия наносить такие удары – покажут ближайшие месяцы.
"Но победу мы попытаемся достичь за счет наращивания наших сил на поле боя", - сказал Акопов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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