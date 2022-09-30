https://ukraina.ru/20220930/1039273001.html

Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров

Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров - 30.09.2022 Украина.ру

Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 сентября в своем телеграм-канале сообщил об освобождении трех пленных, среди которых один боец из Чечни и двое российских офицеров

2022-09-30T17:28

2022-09-30T17:28

2022-09-30T17:28

новости

рамзан кадыров

плен

пленные

освобождение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/55/1033425518_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_931f3eaf33f59857598d507947c1e6d4.jpg

Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев.Кадыров поблагодарил командование и переговорщиков за оперативные действия. Также он выразил благодарность депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву.

https://ukraina.ru/20220924/1039050946.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рамзан кадыров, плен, пленные, освобождение