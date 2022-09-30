Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 сентября в своем телеграм-канале сообщил об освобождении трех пленных, среди которых один боец из Чечни и двое российских офицеров
Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев.
Само собой, общеизвестный лозунг "Своих не бросаем" для нас не просто слова, растворяющиеся в бурном потоке информации, а железный, нерушимый принцип, вселяющий уверенность всем бойцам.
Кадыров поблагодарил командование и переговорщиков за оперативные действия. Также он выразил благодарность депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву.
24 сентября, 11:29Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиянРоссия обойдётся без “стоящих в очередях аэропорта уклонистов” от военной службы, которые представляют собой “жалкое зрелище”. Такое мнение выразил 24 сентября в своём Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров