Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров - 30.09.2022 Украина.ру
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Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров
Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров - 30.09.2022 Украина.ру
Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 сентября в своем телеграм-канале сообщил об освобождении трех пленных, среди которых один боец из Чечни и двое российских офицеров
2022-09-30T17:28
2022-09-30T17:28
новости
рамзан кадыров
плен
пленные
освобождение
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Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев.Кадыров поблагодарил командование и переговорщиков за оперативные действия. Также он выразил благодарность депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву.
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новости, рамзан кадыров, плен, пленные, освобождение
Новости, Рамзан Кадыров, плен, Пленные, освобождение

Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров

17:28 30.09.2022
 
© Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкСборы военных в Грозном
Сборы военных в Грозном
© Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 сентября в своем телеграм-канале сообщил об освобождении трех пленных, среди которых один боец из Чечни и двое российских офицеров
Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев.
Само собой, общеизвестный лозунг "Своих не бросаем" для нас не просто слова, растворяющиеся в бурном потоке информации, а железный, нерушимый принцип, вселяющий уверенность всем бойцам.
Кадыров поблагодарил командование и переговорщиков за оперативные действия. Также он выразил благодарность депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву.
Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 11:29
Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиянРоссия обойдётся без “стоящих в очередях аэропорта уклонистов” от военной службы, которые представляют собой “жалкое зрелище”. Такое мнение выразил 24 сентября в своём Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
 
НовостиРамзан КадыровпленПленныеосвобождение
 
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