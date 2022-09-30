Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП" - 30.09.2022 Украина.ру
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Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"
Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП" - 30.09.2022 Украина.ру
Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"
Шведские специалисты считают, что подводный высоковольтный кабель, находящийся между Швецией и Польшей, мог быть поврежден из-за взрывов на обеих нитках газопровода "Северный поток", сообщил 29 сентября телеканал SVT
2022-09-30T07:47
2022-09-30T07:48
авария
северный поток-2
электроснабжение
европа
новости
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Электрическая магистраль Swepol Link проложена по дну моря между полуостровом Стэрне возле Карлсхамна в Швеции и населенным пунктом Брусково-Вельке в Польше.Представитель шведского оператора энергосистем Svenska kraftnat Пер Кварнефальк рассказал, что кабель находится в 500 метрах от места одного из предполагаемых взрывов.Отмечается, что в настоящее время подводная линия электропередачи отключена и нет возможности получить данные о ее повреждениях.Он добавил, что долгосрочная остановка работы линии скажется на ситуацию с электроснабжением Европы.Ранее США отказались говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода "Северный поток" до проведения официального расследования. Таким образом официальный представитель Пентагона прокомментировал публикации о замеченных над местом утечки газа вертолетах американских Военно-воздушных сил.
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авария, северный поток-2, электроснабжение, европа, новости
авария, Северный поток-2, электроснабжение, Европа, Новости

Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"

07:47 30.09.2022 (обновлено: 07:48 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Шведские специалисты считают, что подводный высоковольтный кабель, находящийся между Швецией и Польшей, мог быть поврежден из-за взрывов на обеих нитках газопровода "Северный поток", сообщил 29 сентября телеканал SVT
Электрическая магистраль Swepol Link проложена по дну моря между полуостровом Стэрне возле Карлсхамна в Швеции и населенным пунктом Брусково-Вельке в Польше.
Представитель шведского оператора энергосистем Svenska kraftnat Пер Кварнефальк рассказал, что кабель находится в 500 метрах от места одного из предполагаемых взрывов.
Отмечается, что в настоящее время подводная линия электропередачи отключена и нет возможности получить данные о ее повреждениях.

"Мы не знаем, насколько мощным был взрыв. Чтобы убедиться, что все в порядке, мы в начале следующей недели проведем замеры", — заявил Кварнефальк.

Он добавил, что долгосрочная остановка работы линии скажется на ситуацию с электроснабжением Европы.
Ранее США отказались говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода "Северный поток" до проведения официального расследования. Таким образом официальный представитель Пентагона прокомментировал публикации о замеченных над местом утечки газа вертолетах американских Военно-воздушных сил.
 
аварияСеверный поток-2электроснабжениеЕвропаНовости
 
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