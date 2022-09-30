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Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"

Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП" - 30.09.2022 Украина.ру

Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"

Шведские специалисты считают, что подводный высоковольтный кабель, находящийся между Швецией и Польшей, мог быть поврежден из-за взрывов на обеих нитках газопровода "Северный поток", сообщил 29 сентября телеканал SVT

2022-09-30T07:47

2022-09-30T07:47

2022-09-30T07:48

авария

северный поток-2

электроснабжение

европа

новости

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Электрическая магистраль Swepol Link проложена по дну моря между полуостровом Стэрне возле Карлсхамна в Швеции и населенным пунктом Брусково-Вельке в Польше.Представитель шведского оператора энергосистем Svenska kraftnat Пер Кварнефальк рассказал, что кабель находится в 500 метрах от места одного из предполагаемых взрывов.Отмечается, что в настоящее время подводная линия электропередачи отключена и нет возможности получить данные о ее повреждениях.Он добавил, что долгосрочная остановка работы линии скажется на ситуацию с электроснабжением Европы.Ранее США отказались говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода "Северный поток" до проведения официального расследования. Таким образом официальный представитель Пентагона прокомментировал публикации о замеченных над местом утечки газа вертолетах американских Военно-воздушных сил.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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авария, северный поток-2, электроснабжение, европа, новости