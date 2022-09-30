https://ukraina.ru/20220930/1039233582.html
Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"
Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП" - 30.09.2022 Украина.ру
Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"
Шведские специалисты считают, что подводный высоковольтный кабель, находящийся между Швецией и Польшей, мог быть поврежден из-за взрывов на обеих нитках газопровода "Северный поток", сообщил 29 сентября телеканал SVT
2022-09-30T07:47
2022-09-30T07:47
2022-09-30T07:48
авария
северный поток-2
электроснабжение
европа
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_5abe7fc4d3d97f13838257fc540f9874.jpg
Электрическая магистраль Swepol Link проложена по дну моря между полуостровом Стэрне возле Карлсхамна в Швеции и населенным пунктом Брусково-Вельке в Польше.Представитель шведского оператора энергосистем Svenska kraftnat Пер Кварнефальк рассказал, что кабель находится в 500 метрах от места одного из предполагаемых взрывов.Отмечается, что в настоящее время подводная линия электропередачи отключена и нет возможности получить данные о ее повреждениях.Он добавил, что долгосрочная остановка работы линии скажется на ситуацию с электроснабжением Европы.Ранее США отказались говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода "Северный поток" до проведения официального расследования. Таким образом официальный представитель Пентагона прокомментировал публикации о замеченных над местом утечки газа вертолетах американских Военно-воздушных сил.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7e02b01dd33ae3abb54a961994be036e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
авария, северный поток-2, электроснабжение, европа, новости
авария, Северный поток-2, электроснабжение, Европа, Новости
Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"
07:47 30.09.2022 (обновлено: 07:48 30.09.2022)
Шведские специалисты считают, что подводный высоковольтный кабель, находящийся между Швецией и Польшей, мог быть поврежден из-за взрывов на обеих нитках газопровода "Северный поток", сообщил 29 сентября телеканал SVT
Электрическая магистраль Swepol Link проложена по дну моря между полуостровом Стэрне возле Карлсхамна в Швеции и населенным пунктом Брусково-Вельке в Польше.
Представитель шведского оператора энергосистем Svenska kraftnat Пер Кварнефальк рассказал, что кабель находится в 500 метрах от места одного из предполагаемых взрывов.
Отмечается, что в настоящее время подводная линия электропередачи отключена и нет возможности получить данные о ее повреждениях.
"Мы не знаем, насколько мощным был взрыв. Чтобы убедиться, что все в порядке, мы в начале следующей недели проведем замеры", — заявил Кварнефальк.
Он добавил, что долгосрочная остановка работы линии скажется на ситуацию с электроснабжением Европы.
Ранее США отказались говорить о причинах аварии на обеих нитках газопровода "Северный поток" до проведения официального расследования. Таким образом официальный представитель Пентагона прокомментировал публикации о замеченных над местом утечки газа вертолетах американских Военно-воздушных сил.