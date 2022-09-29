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Главное на 29 сентября: в России и в мире

Главное на 29 сентября: в России и в мире - 29.09.2022 Украина.ру

Главное на 29 сентября: в России и в мире

Путин встретится с главами разведслужб стран СНГ, в Казахстане приземлится экипаж российских космонавтов, границу КНДР и Южной Кореи посетит вице-президент США. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру

2022-09-29T06:10

2022-09-29T06:10

2022-09-29T06:10

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РоссияПрезидент России Владимир Путин встретится с главами разведслужб стран СНГ. Общение состоится по видеосвязи.На следующий день запланировано 18-е Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведдеятельности. В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.ЗарубежьеВ Казахстане запланирована посадка космического корабля "Союз МС-21". В составе экипажа: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.Посадка запланирована на 13:27 по московскому времени в районе города Жезказган Карагандинской области Республики Казахстан. Росавиация подготовила поисково-спасательные отряды, задействованы 8 вертолетов Ми-8 и три самолета, шесть поисково-эвакуационных машин и вспомогательная техника Минобороны России.МирВ Сеуле состоятся переговоры президента Южной Кореи Юн Сок Еля и вице-президента США Камалы Харрис. Запланирована поездка Харрис в демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи.Последний раз вице-президент США посещал Южную Корею в феврале 2018 года - на открытие зимних Олимпийских игр. В мае 2022 года Сеул посетил президент США Джозеф Байден.

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2022

Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, эксклюзив, анонс