Главное на 29 сентября: в России и в мире - 29.09.2022 Украина.ру
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Главное на 29 сентября: в России и в мире
Главное на 29 сентября: в России и в мире - 29.09.2022 Украина.ру
Главное на 29 сентября: в России и в мире
Путин встретится с главами разведслужб стран СНГ, в Казахстане приземлится экипаж российских космонавтов, границу КНДР и Южной Кореи посетит вице-президент США. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
2022-09-29T06:10
2022-09-29T06:10
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РоссияПрезидент России Владимир Путин встретится с главами разведслужб стран СНГ. Общение состоится по видеосвязи.На следующий день запланировано 18-е Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведдеятельности. В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.ЗарубежьеВ Казахстане запланирована посадка космического корабля "Союз МС-21". В составе экипажа: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.Посадка запланирована на 13:27 по московскому времени в районе города Жезказган Карагандинской области Республики Казахстан. Росавиация подготовила поисково-спасательные отряды, задействованы 8 вертолетов Ми-8 и три самолета, шесть поисково-эвакуационных машин и вспомогательная техника Минобороны России.МирВ Сеуле состоятся переговоры президента Южной Кореи Юн Сок Еля и вице-президента США Камалы Харрис. Запланирована поездка Харрис в демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи.Последний раз вице-президент США посещал Южную Корею в феврале 2018 года - на открытие зимних Олимпийских игр. В мае 2022 года Сеул посетил президент США Джозеф Байден.
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эксклюзив, анонс
Новости, Эксклюзив, анонс

Главное на 29 сентября: в России и в мире

06:10 29.09.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
Алексей Туманов
Все материалы
Путин встретится с главами разведслужб стран СНГ, в Казахстане приземлится экипаж российских космонавтов, границу КНДР и Южной Кореи посетит вице-президент США. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
Россия
Президент России Владимир Путин встретится с главами разведслужб стран СНГ. Общение состоится по видеосвязи.
На следующий день запланировано 18-е Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведдеятельности. В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.
Зарубежье
В Казахстане запланирована посадка космического корабля "Союз МС-21". В составе экипажа: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Посадка запланирована на 13:27 по московскому времени в районе города Жезказган Карагандинской области Республики Казахстан. Росавиация подготовила поисково-спасательные отряды, задействованы 8 вертолетов Ми-8 и три самолета, шесть поисково-эвакуационных машин и вспомогательная техника Минобороны России.
Мир
В Сеуле состоятся переговоры президента Южной Кореи Юн Сок Еля и вице-президента США Камалы Харрис. Запланирована поездка Харрис в демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи.
Последний раз вице-президент США посещал Южную Корею в феврале 2018 года - на открытие зимних Олимпийских игр. В мае 2022 года Сеул посетил президент США Джозеф Байден.
 
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