https://ukraina.ru/20220929/1039189278.html
Главное на 29 сентября: в России и в мире
Главное на 29 сентября: в России и в мире - 29.09.2022 Украина.ру
Главное на 29 сентября: в России и в мире
Путин встретится с главами разведслужб стран СНГ, в Казахстане приземлится экипаж российских космонавтов, границу КНДР и Южной Кореи посетит вице-президент США. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
2022-09-29T06:10
2022-09-29T06:10
2022-09-29T06:10
новости
эксклюзив
анонс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg
РоссияПрезидент России Владимир Путин встретится с главами разведслужб стран СНГ. Общение состоится по видеосвязи.На следующий день запланировано 18-е Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведдеятельности. В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.ЗарубежьеВ Казахстане запланирована посадка космического корабля "Союз МС-21". В составе экипажа: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.Посадка запланирована на 13:27 по московскому времени в районе города Жезказган Карагандинской области Республики Казахстан. Росавиация подготовила поисково-спасательные отряды, задействованы 8 вертолетов Ми-8 и три самолета, шесть поисково-эвакуационных машин и вспомогательная техника Минобороны России.МирВ Сеуле состоятся переговоры президента Южной Кореи Юн Сок Еля и вице-президента США Камалы Харрис. Запланирована поездка Харрис в демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи.Последний раз вице-президент США посещал Южную Корею в феврале 2018 года - на открытие зимних Олимпийских игр. В мае 2022 года Сеул посетил президент США Джозеф Байден.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_fc4f644f65a31b1e3b35f087b8694727.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксклюзив, анонс
Новости, Эксклюзив, анонс
Главное на 29 сентября: в России и в мире
Путин встретится с главами разведслужб стран СНГ, в Казахстане приземлится экипаж российских космонавтов, границу КНДР и Южной Кореи посетит вице-президент США. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
Президент России Владимир Путин встретится с главами разведслужб стран СНГ. Общение состоится по видеосвязи.
На следующий день запланировано 18-е Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведдеятельности. В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.
В Казахстане запланирована посадка космического корабля "Союз МС-21". В составе экипажа: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Посадка запланирована на 13:27 по московскому времени в районе города Жезказган Карагандинской области Республики Казахстан. Росавиация подготовила поисково-спасательные отряды, задействованы 8 вертолетов Ми-8 и три самолета, шесть поисково-эвакуационных машин и вспомогательная техника Минобороны России.
В Сеуле состоятся переговоры президента Южной Кореи Юн Сок Еля и вице-президента США Камалы Харрис. Запланирована поездка Харрис в демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи.
Последний раз вице-президент США посещал Южную Корею в феврале 2018 года - на открытие зимних Олимпийских игр. В мае 2022 года Сеул посетил президент США Джозеф Байден.