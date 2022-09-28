"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие - 28.09.2022 Украина.ру
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"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие
"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие - 28.09.2022 Украина.ру
"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие
РФ применит ядерное оружие, если будет угроза национальной безопасности страны, в том числе, если противник применит ядерное оружие, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-28T04:15
2022-09-28T04:15
новости
геннадий алехин
ядерное оружие
россия
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что есть высказывания высокопоставленных чиновников НАТО, которые угрожает ядерным оружием России и напомнил, что РФ тоже имеет такое оружие и при угрозе для России оно будет использовано.По его мнению, если тактическое оружие, даже самой малой мощности, будет применено, то это уже начало больших перемен.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, геннадий алехин, ядерное оружие, россия
Новости, Геннадий Алехин, Ядерное оружие, Россия

"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие

04:15 28.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Читать в
РФ применит ядерное оружие, если будет угроза национальной безопасности страны, в том числе, если противник применит ядерное оружие, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что есть высказывания высокопоставленных чиновников НАТО, которые угрожает ядерным оружием России и напомнил, что РФ тоже имеет такое оружие и при угрозе для России оно будет использовано.
Если будет угроза национальной безопасности России, в том числе, если противник применит ядерное оружие. Это все есть в доктрине.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, если тактическое оружие, даже самой малой мощности, будет применено, то это уже начало больших перемен.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиГеннадий АлехинЯдерное оружиеРоссия
 
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