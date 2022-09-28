https://ukraina.ru/20220928/1039117616.html
"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие
"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие - 28.09.2022 Украина.ру
"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие
РФ применит ядерное оружие, если будет угроза национальной безопасности страны, в том числе, если противник применит ядерное оружие, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-28T04:15
2022-09-28T04:15
2022-09-28T04:15
новости
геннадий алехин
ядерное оружие
россия
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что есть высказывания высокопоставленных чиновников НАТО, которые угрожает ядерным оружием России и напомнил, что РФ тоже имеет такое оружие и при угрозе для России оно будет использовано.По его мнению, если тактическое оружие, даже самой малой мощности, будет применено, то это уже начало больших перемен.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геннадий алехин, ядерное оружие, россия
"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие
РФ применит ядерное оружие, если будет угроза национальной безопасности страны, в том числе, если противник применит ядерное оружие, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что есть высказывания высокопоставленных чиновников НАТО, которые угрожает ядерным оружием России и напомнил, что РФ тоже имеет такое оружие и при угрозе для России оно будет использовано.
Если будет угроза национальной безопасности России, в том числе, если противник применит ядерное оружие. Это все есть в доктрине.
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, если тактическое оружие, даже самой малой мощности, будет применено, то это уже начало больших перемен.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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