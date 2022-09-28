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"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие

"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие - 28.09.2022 Украина.ру

"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие

РФ применит ядерное оружие, если будет угроза национальной безопасности страны, в том числе, если противник применит ядерное оружие, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-28T04:15

2022-09-28T04:15

2022-09-28T04:15

новости

геннадий алехин

ядерное оружие

россия

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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что есть высказывания высокопоставленных чиновников НАТО, которые угрожает ядерным оружием России и напомнил, что РФ тоже имеет такое оружие и при угрозе для России оно будет использовано.По его мнению, если тактическое оружие, даже самой малой мощности, будет применено, то это уже начало больших перемен.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, геннадий алехин, ядерное оружие, россия