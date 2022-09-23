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Эксперт рассказал о влиянии военных заказов по особой цене на ВВП России

Эксперт рассказал о влиянии военных заказов по особой цене на ВВП России - 23.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о влиянии военных заказов по особой цене на ВВП России

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру рассказал о влиянии на ВВП страны военных заказов для российской армии

2022-09-23T05:14

2022-09-23T05:14

2022-09-23T05:14

эксперт

алексей зубец

новости

цены

закупки

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"На ВВП это никак не скажется, скорее будет даже плюс, потому что появляются приоритетные госзакупки, которые пойдут вперед мимо всех тендерных процедур, и будут серьезные деньги, которые надо будет потратить на все вот эти потребности, связанные со спецоперацией. Это набор людей, это зарплата, оборудование, техника, надо обувать их, кормить их и так далее. То есть это большой объем всякого рода аварийных внеочередных работ, которые потребуют большого внеочередного, опять же, финансирования, а это, скорее всего, будет способствовать поддержке экономики и росту ВВП", - сказал Зубец.По его словам, здесь важен баланс цен, по которым будут осуществляется тендерные закупки.Накануне президент России Владимир Путин призвал правительство незамедлительно решить все вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт, алексей зубец, новости, цены, закупки