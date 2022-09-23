https://ukraina.ru/20220923/1038971378.html
Эксперт рассказал о влиянии военных заказов по особой цене на ВВП России
Эксперт рассказал о влиянии военных заказов по особой цене на ВВП России - 23.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о влиянии военных заказов по особой цене на ВВП России
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру рассказал о влиянии на ВВП страны военных заказов для российской армии
2022-09-23T05:14
2022-09-23T05:14
2022-09-23T05:14
эксперт
алексей зубец
новости
цены
закупки
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"На ВВП это никак не скажется, скорее будет даже плюс, потому что появляются приоритетные госзакупки, которые пойдут вперед мимо всех тендерных процедур, и будут серьезные деньги, которые надо будет потратить на все вот эти потребности, связанные со спецоперацией. Это набор людей, это зарплата, оборудование, техника, надо обувать их, кормить их и так далее. То есть это большой объем всякого рода аварийных внеочередных работ, которые потребуют большого внеочередного, опять же, финансирования, а это, скорее всего, будет способствовать поддержке экономики и росту ВВП", - сказал Зубец.По его словам, здесь важен баланс цен, по которым будут осуществляется тендерные закупки.Накануне президент России Владимир Путин призвал правительство незамедлительно решить все вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт, алексей зубец, новости, цены, закупки
Эксперт рассказал о влиянии военных заказов по особой цене на ВВП России
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру рассказал о влиянии на ВВП страны военных заказов для российской армии
"На ВВП это никак не скажется, скорее будет даже плюс, потому что появляются приоритетные госзакупки, которые пойдут вперед мимо всех тендерных процедур, и будут серьезные деньги, которые надо будет потратить на все вот эти потребности, связанные со спецоперацией. Это набор людей, это зарплата, оборудование, техника, надо обувать их, кормить их и так далее. То есть это большой объем всякого рода аварийных внеочередных работ, которые потребуют большого внеочередного, опять же, финансирования, а это, скорее всего, будет способствовать поддержке экономики и росту ВВП", - сказал Зубец.
По его словам, здесь важен баланс цен, по которым будут осуществляется тендерные закупки.
"Если это цены заниженные и грабительские — то это плохо, но если они не обеспечивают высокую маржу прибыли, но покрывают себестоимость и дают возможность платить зарплаты и какие-то деньги зарабатывать, то это хорошо", - объяснил эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин призвал правительство незамедлительно решить все вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.