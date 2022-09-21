https://ukraina.ru/20220921/1038920618.html

Теракты в Херсонской области, обстрелы, требование репараций. Главное на Украине на утро 21 сентября

Теракты в Херсонской области, обстрелы, требование репараций. Главное на Украине на утро 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру

Теракты в Херсонской области, обстрелы, требование репараций. Главное на Украине на утро 21 сентября

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T09:00

2022-09-21T09:00

2022-09-21T09:46

репарации

хроники

эксклюзив

дуда

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днр

обстрелы

всу

херсонская область

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Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области. ВСУ обстреляли Донецк и другие населенные пункты ДНР. Президент Польши потребовал от РФ выплатить репарации УкраинеРоссийские силовики во время отработки адресов в Голопристанском районе Херсонской области (откуда наводили удары по российским военным корректировщики украинских войск) обнаружили и подорвали самодельные взрывные устройства, подготовленные для совершения терактов. Об этом сообщил сотрудник силовых структур РФ.Он предоставил видеокадры подрыва взрывных устройств в двух домах, а также сканы переписки в чате корректировщиков, которая подтверждает факты передачи ими данных для ударов по российским военным колоннам.По его словам, для обеспечения безопасности окружающих и недопущения ущерба гражданской инфраструктуре заранее было оперативно перекрыто газоснабжение, локально обесточено электропитание, участки местности заблокированы. В результате, заключил он, материального ущерба соседним зданиям причинено не было.В результате действий наводчиков украинские войска обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, из-за чего гибнут мирные граждане, в том числе дети.Российские силовики ранее неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск в освобожденных Херсонской и Запорожской областях.В среду замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заверил, что все причастные к обстрелам Херсонской области со стороны Украины будут установлены и привлечены к ответственности.«Все причастные к обстрелам Херсонской области представители украинских войск и наемники будут установлены и привлечены к ответственности. Все они будут сидеть на скамье подсудимых», — пообещал Стремоусов.Один из активистов николаевского подполья рассказал также о провале украинского наступления на херсонском направлении.По его словам, больницы Николаева заполнены раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.«Вчера общался со своим знакомым с "передка", говорит, что русские нереально укрепились под Херсоном, — как ни пойдут на них, так все время получают по шее. Двухсотых у нас немерено, раненых просто невероятное количество, все больницы николаевские заполнены, еще и везут в другие города. Бросают как на мясо», — сказал подпольщик.По его словам, недавно мобилизованные украинские солдаты на передовой активно обсуждают тему добровольной сдачи в плен российской армии. «И по слухам, уже человек 50 перешло на ту сторону. Один даже смог написать матери, что все нормально», — сказал активист.Этот же боец, по данным подпольщика, рассказал о случае, когда командование принуждало врачей идти на подлог для «правильной» статистики.«Также еще (боец. — Ред.) рассказывал, что его сослуживца ранило, и он лежал у нас в Первой больнице на Экипажной (улице. — Ред.). Говорит, было осколочное ранение, и вояки запрещали врачам, чтобы они его оформляли как боевое. Чтобы скрыть реальное состояние по пострадавшим, и чтобы всякие пособия там не выплачивали. Оформят как бытовую — и дело с концами», — заключил он.Подпольщик также предоставил несколько фотографий, снятых во дворе больницы на улице Володарского в Николаеве: на одной из них видна военная машина для перевозки людей, на другой — машина скорой помощи.Ранее о массовом переоснащении гражданских больниц в военные госпитали в Николаеве из-за роста количества раненых украинских военных сообщал мэр подконтрольного РФ города Снигиревка Николаевской области. По данным Минобороны РФ, большие потери Украины на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины.— Ред.) по направлению: 07:12 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:28 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в Telegram представительства.Мужчина получил ранения при обстреле Петровского района Донецка. Об этом сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин.Вооруженные силы Украины в течение ночи обстреливали Донецк несколько раз. Также под огнем оказались несколько других населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе Макеевка и Пантелеймоновка.Кроме того, украинские войска утром в среду обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, что спровоцировало пожар в одном из домов, сообщил в своем Telegram исполняющий обязанности Главы администрации города Горловки Иван Приходько.«Под обстрелом украинских боевиков Центрально-городской район Горловки! Вследствие попадания вражеского снаряда загорелся дом по ул. Дзержинского — данные уточняем, повреждена контактная сеть по ул. Первомайская», — гласит запись.По данным представительства ДНР в СЦКК, всего утром по Горловке было выпущено 12 снарядов калибра 155 мм. Пять из них пришлись на Никитовский, еще семь — на Центрально-городской район.Еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров ВСУ выпустили по населенному пункту Каштановое.«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлениям: 5:24 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в Telegram представительства ДНР в СЦКК.Обстрелу подвергся и населенный пункт Минеральное, украинские войска выпустили по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.Украинские силовики в среду утром дважды обстреляли из ствольной артиллерии и Зайцево в ДНР. Они выпустили в 05:00 и в 05:37 по Зайцево десять снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 мм.Репарации для УкраиныПольский президент Анджей Дуда, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, высказал мнение, что Россия якобы должна выплатить Украине военные репарации.Он намекнул на тему военных репараций, которые Варшава требует от Германии. По мнению политика, подобные вопросы актуальны сейчас и не были решены в прошлом. Дуда уточнил, что польский народ пережил страшный опыт Второй мировой войны.Президент подчеркнул, что Польша и дальше будет добиваться, чтобы Россию «привлекли к ответственности за нарушение международного права».Дуда добавил, что Варшава сотрудничает «с Международным уголовным судом и Международным судом с целью поиска самых эффективных способов идентификации и поиска виновных».«Россия должна Украине военные репарации, которые ей придется заплатить. Нет справедливости без компенсаций», — заверил он.При этом Польша требует репарации от России за ущерб в ходе Второй мировой войны. На это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что высказываемые в адрес России требования репарации являются проявлением нездорового политического экстремизма.По словам представителя Кремля, подобные заявления, поддержанные президентом Польши, осложняют контакты страны с ее партнерами и вредят престижу Варшавы.Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал полным безобразием заявление президента Польши о необходимости выплачивать его стране репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны.«Они не хотят рассчитаться за 477 тысяч погибших советских солдат, которые освобождали Польшу от фашизма?.. Дуда, как и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, берега уже попутал, — добавил он. — Если выставлять счет — еще непонятно, кто кому должен», — возмутился Джабаров.На прошлой неделе Дуда поддержал идею потребовать репарации от России. До этого власти Польши заявляли, что требуют от Германии порядка 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

https://ukraina.ru/20220920/1038905300.html

https://ukraina.ru/20220920/1038890382.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

репарации, хроники, эксклюзив, дуда, анджей дуда, польша, днр, обстрелы, всу, херсонская область, кирилл стремоусов, теракт