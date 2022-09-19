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Денис Пушилин рассказал о сложностях доставки воды в Донецке

Денис Пушилин рассказал о сложностях доставки воды в Донецке - 19.09.2022 Украина.ру

Денис Пушилин рассказал о сложностях доставки воды в Донецке

Ситуация с водоснабжением в республике является одной из главных проблем после обстрелов, вместо привычных для нормального потребления 230 тыс. "кубов" в сутки мы получаем 50 тыс. "кубов", а то и меньше - это катастрофический показатель - рассказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-19T07:30

2022-09-19T07:30

2022-09-19T07:30

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россия

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денис пушилин

новости

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Если бы не предпринимались экстренные меры все это время, то вода бы давно кончилась, а эти объемы позволяют нам хоть и в очень экономном режиме, но осуществлять подачу воды населению, в большинстве населенных пунктов, в частности в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой, вода подается один раз в три дня на два часа, разработаны и реализуются дополнительные меры по снабжению населения питьевой и технической водой - говорит руководитель региона.Принимаются и нестандартные меры, сделали 783 врезки в жилых домах, чтобы жители смогли набрать воду на первых этажах, где нет давления на верхних этажах, работает пять мобильных станций комплексной очистки воды - отметил Пушилин.Остаются еще сложности организационного плана, соответствия графиков подачи и подвоза воды, объём действий в рамках крупной агломерации колоссальный, поэтому приходится брать отдельные моменты на личный контроль - добавил Глава республики.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, донецк, денис пушилин, новости