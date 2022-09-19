https://ukraina.ru/20220919/1038838034.html
Денис Пушилин рассказал о сложностях доставки воды в Донецке
Денис Пушилин рассказал о сложностях доставки воды в Донецке - 19.09.2022 Украина.ру
Денис Пушилин рассказал о сложностях доставки воды в Донецке
Ситуация с водоснабжением в республике является одной из главных проблем после обстрелов, вместо привычных для нормального потребления 230 тыс. "кубов" в сутки мы получаем 50 тыс. "кубов", а то и меньше - это катастрофический показатель - рассказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-19T07:30
2022-09-19T07:30
2022-09-19T07:30
украина
россия
донецк
денис пушилин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_0:118:2895:1746_1920x0_80_0_0_3220c22260235ff3f8053022f7f388ca.jpg
Если бы не предпринимались экстренные меры все это время, то вода бы давно кончилась, а эти объемы позволяют нам хоть и в очень экономном режиме, но осуществлять подачу воды населению, в большинстве населенных пунктов, в частности в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой, вода подается один раз в три дня на два часа, разработаны и реализуются дополнительные меры по снабжению населения питьевой и технической водой - говорит руководитель региона.Принимаются и нестандартные меры, сделали 783 врезки в жилых домах, чтобы жители смогли набрать воду на первых этажах, где нет давления на верхних этажах, работает пять мобильных станций комплексной очистки воды - отметил Пушилин.Остаются еще сложности организационного плана, соответствия графиков подачи и подвоза воды, объём действий в рамках крупной агломерации колоссальный, поэтому приходится брать отдельные моменты на личный контроль - добавил Глава республики.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_c096c303409a073a6a178b7ded6115e5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, донецк, денис пушилин, новости
Денис Пушилин рассказал о сложностях доставки воды в Донецке
Ситуация с водоснабжением в республике является одной из главных проблем после обстрелов, вместо привычных для нормального потребления 230 тыс. "кубов" в сутки мы получаем 50 тыс. "кубов", а то и меньше - это катастрофический показатель - рассказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
Если бы не предпринимались экстренные меры все это время, то вода бы давно кончилась, а эти объемы позволяют нам хоть и в очень экономном режиме, но осуществлять подачу воды населению, в большинстве населенных пунктов, в частности в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой, вода подается один раз в три дня на два часа, разработаны и реализуются дополнительные меры по снабжению населения питьевой и технической водой - говорит руководитель региона.
Например, в Донецке при помощи правительства Москвы порядка 100 машин осуществляют подвоз воды населению ежедневно. Также огромную работу осуществляет МЧС России, сотрудники которого доставляют воду гуманитарными конвоями на постоянной основе. Работают пункты подвоза технической воды, наполняются емкости общего пользования, которые есть практически во всех городах — только в Донецке их порядка 200.
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
Принимаются и нестандартные меры, сделали 783 врезки в жилых домах, чтобы жители смогли набрать воду на первых этажах, где нет давления на верхних этажах, работает пять мобильных станций комплексной очистки воды - отметил Пушилин.
Профильными ведомствами прорабатывается вопрос использования подземных шахтных вод. После очистки она может применяться как техническая. Но это сложная и недешевая задача из-за огромного количества примесей в этих водах.
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
Остаются еще сложности организационного плана, соответствия графиков подачи и подвоза воды, объём действий в рамках крупной агломерации колоссальный, поэтому приходится брать отдельные моменты на личный контроль - добавил Глава республики.