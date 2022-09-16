Урсула в Киеве и цены в Париже. Что ждет зимой Европу - 16.09.2022 Украина.ру
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Урсула в Киеве и цены в Париже. Что ждет зимой Европу
Урсула в Киеве и цены в Париже. Что ждет зимой Европу - 16.09.2022 Украина.ру
Урсула в Киеве и цены в Париже. Что ждет зимой Европу
Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T06:11
2022-09-16T06:11
эксклюзив
европа
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
экономика
кредиты
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15 сентября Урсула фон дер Ляйен в очередной раз посетила с визитом Киев, о чем рассказали миру журналисты из американских и европейских СМИ.Глава Еврокомиссии приехала на Украину третий раз, начиная с марта, потому что проблемы Владимира Зеленского беспокоят европейское руководство гораздо больше, чем проблемы самих европейцев. И это вызывает среди граждан Евросоюза заметное раздражение, которое все чаще выплескивается на улицы.Переговоры с украинским президентом проходят за закрытыми дверями, однако известно, что они посвящены экономической проблематике. Зеленский и фон дер Ляйен советуются о том, как пережить предстоящую зиму. Потому что этот вопрос больше всего заботит сейчас и богатую Европу, и истощенную боевыми действиями Украину.Не является секретом и то, что официальный Киев ожидает от Брюсселя существенного увеличения экономической помощи. Потому что в условиях катастрофического сокращения производства украинское правительство полностью зависит от европейской поддержки.Без новых кредитов Евросоюза Зеленский не сможет платить пенсии и зарплаты, и этот вопрос беспокоит Банковую ничуть не меньше, чем поставки новых американских вооружений.Руководство Еврокомиссии, в свою очередь, выражает безусловную готовность поддерживать Украину. Однако размеры этой поддержки являются темой дискуссии, которая как раз и проходит сегодня в Киеве.Невзирая на прочувствованные слова о поддержке, фон дер Ляйен пока не озвучила конкретные цифры новой экономической помощи Украине, ограничившись обещанием включить украинские телефонные сети в систему глобального роуминга ЕС. А это не совсем то, что хотел бы услышать сейчас Зеленский.Все дело в том, что в Брюсселе не могут не считаться с тяжелой ситуацией у себя дома, в Европе, где набирает размах беспрецедентный кризис. Урсула фон дер Ляйен без обиняков рассказала об этом в ходе недавнего выступления в Страсбурге. Глава Еврокомиссии сообщила европейцам о том, что "предстоящие месяцы будут непростыми".Она признала, что многие жители Европейского союза уже сегодня сталкиваются с достаточно большими проблемами: "будь то семьи, которые изо всех сил пытаются свести концы с концами, или предприятия, которые сталкиваются с трудным выбором в отношении своего будущего".В переводе на нормальный язык это означает, что многие жители европейских стран вынуждены бороться за выживание, а представители промышленного бизнеса разоряются или прекращают вкладываться в свое развитие. Но фон дер Ляйен считает это необходимыми жертвами ради поддержки Киева, призывая бюргеров потуже затянуть пояса.Она обещает европейцам длительную санкционную войну против России и недвусмысленно выступает против мирного решения конфликта на Украине."Давайте будем предельно ясны: здесь многое поставлено на карту. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом… Это война против нашей энергетики, война против нашей экономики, война против наших ценностей, война против нашего будущего… Солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой. И я хочу прояснить, что санкции останутся в силе. Сейчас самое время для решимости, а не для умиротворения", – заявила об этом в Страсбурге фрау Урсула."Наши меры наказания России – самые строгие, какие видел когда-либо в своей истории весь мир", – говорит фон дер Ляйен, чтобы еще больше подбодрить этим украинское руководство. Однако пока что среди наказанных оказываются жители европейских стран, которые платят за коммуналку заметно больше, чем россияне.Депутат Европарламента Манон Обри, которая представляет популярную левую партию "Непокоренная Франция", напомнила об этом во время дебатов в Страсбурге. Она показала фон дер Ляйен неоплаченные счета за электроэнергию, которые прислали ей отчаявшиеся французские избиратели. Потому что суммы в этих квитанциях уже сегодня превышают их реальный доход."Вот счет от Жиля, который увидел, как цена за электричество увеличилась на 113 евро в месяц, и не уверен, что сможет отапливать свое жилье этой зимой. Это счет от Грегуара: 2300 евро за газ всего за шесть месяцев. А Бриджит думает, что ей придется отказаться от еды или не включать больше свет этой зимой. Миллионы граждан не в состоянии справиться с ошеломляющим ростом цен, который не ограничивается энергетическим сектором", – рассказывала главе Еврокомиссии Манон Обри."Госпожа Обри, счета, которые вы нам продемонстрировали, действительно можно назвать по-французски "невыносимыми". Это правда, но, знаете что – отправьте эти счета в Москву!", – отвела это фрау Урсула.Такой ответ возмутил даже французские медиа, которые всегда славились в Европе своим особым цинизмом."Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов? Она несет такую же чушь, как новая дама-премьер в Британии, заявившая, что теперь, мол, "время не для осторожности, а для куража и силы духа".А эти дамы спросили людей в Европе, готовы ли мы заплатить за все разбитые кирпичи и всю несжатую пшеницу на Украине? Кстати, это мы участвовали в уничтожении всех этих ценностей, когда отправили оружие на миллиарды долларов и инструкторов на Украину. Причем нас заставили это сделать, нас никто не спрашивал, ведь управление наших стран – в ручонках – Европейского Союза", – выражает общее мнение читатель французской газеты Le Figaro Карлос Охаидж.Фон дер Ляйен расписалась в том, что у европейских политиков нет намерений по-настоящему бороться с кризисным ростом цен, и они готовы переложить проблемы на плечи простых людей. Потому что частичное увеличение социальной поддержки и увеличение налогов для некоторых компаний не помогут справиться с невыносимыми тарифами.Поддержку получат немногие, в самых богатых странах, и она тоже, скорее всего, окажется недостаточной. Единственное, что беспокоит европейских бюрократов – это перспективы социальных протестов против роста тарифов и инфляции, которые проходят во Франции, Германии, Чехии, Голландии и в других странах Евросоюза. Однако эти протесты тоже намерены игнорировать, стараясь купировать их с помощью информационной изоляции в масс-медиа и обычных для такого случая полицейских мер.А Урсула фон дер Ляйен ведет переговоры с Зеленским, чтобы показать себя перед телекамерами в Киеве, а заодно договориться о необходимом минимуме экономической поддержки, которую готов предоставить в этой ситуации Европейский Союз.Деньги, конечно, дадут. Но не слишком много – потому что самим не хватит.
https://ukraina.ru/20220228/1033391873.html
https://ukraina.ru/20220913/1038640833.html
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Александр Савко
Александр Савко
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Украина.ру
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, европа, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, экономика, кредиты
Эксклюзив, Европа, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, экономика, кредиты

Урсула в Киеве и цены в Париже. Что ждет зимой Европу

06:11 16.09.2022
 
© president.gov.uaЗеленский Урсула фон дер Ляйен
Зеленский Урсула фон дер Ляйен
© president.gov.ua
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Александр Савко
Все материалы
15 сентября Урсула фон дер Ляйен в очередной раз посетила с визитом Киев, о чем рассказали миру журналисты из американских и европейских СМИ.
Глава Еврокомиссии приехала на Украину третий раз, начиная с марта, потому что проблемы Владимира Зеленского беспокоят европейское руководство гораздо больше, чем проблемы самих европейцев. И это вызывает среди граждан Евросоюза заметное раздражение, которое все чаще выплескивается на улицы.
Переговоры с украинским президентом проходят за закрытыми дверями, однако известно, что они посвящены экономической проблематике. Зеленский и фон дер Ляйен советуются о том, как пережить предстоящую зиму. Потому что этот вопрос больше всего заботит сейчас и богатую Европу, и истощенную боевыми действиями Украину.
Не является секретом и то, что официальный Киев ожидает от Брюсселя существенного увеличения экономической помощи. Потому что в условиях катастрофического сокращения производства украинское правительство полностью зависит от европейской поддержки.
Без новых кредитов Евросоюза Зеленский не сможет платить пенсии и зарплаты, и этот вопрос беспокоит Банковую ничуть не меньше, чем поставки новых американских вооружений.
Руководство Еврокомиссии, в свою очередь, выражает безусловную готовность поддерживать Украину. Однако размеры этой поддержки являются темой дискуссии, которая как раз и проходит сегодня в Киеве.
Первая сессия Европарламента нового созыва. День второй - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 03:51
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прокомментировала переговоры России и УкраиныУкраинской стороне стоит согласиться на переговоры с Россией, при этом ее должны устраивать условия этих переговоров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитируют РИА Новости, в интервью Euronews
Невзирая на прочувствованные слова о поддержке, фон дер Ляйен пока не озвучила конкретные цифры новой экономической помощи Украине, ограничившись обещанием включить украинские телефонные сети в систему глобального роуминга ЕС. А это не совсем то, что хотел бы услышать сейчас Зеленский.
Все дело в том, что в Брюсселе не могут не считаться с тяжелой ситуацией у себя дома, в Европе, где набирает размах беспрецедентный кризис. Урсула фон дер Ляйен без обиняков рассказала об этом в ходе недавнего выступления в Страсбурге. Глава Еврокомиссии сообщила европейцам о том, что "предстоящие месяцы будут непростыми".
Она признала, что многие жители Европейского союза уже сегодня сталкиваются с достаточно большими проблемами: "будь то семьи, которые изо всех сил пытаются свести концы с концами, или предприятия, которые сталкиваются с трудным выбором в отношении своего будущего".
В переводе на нормальный язык это означает, что многие жители европейских стран вынуждены бороться за выживание, а представители промышленного бизнеса разоряются или прекращают вкладываться в свое развитие. Но фон дер Ляйен считает это необходимыми жертвами ради поддержки Киева, призывая бюргеров потуже затянуть пояса.
Она обещает европейцам длительную санкционную войну против России и недвусмысленно выступает против мирного решения конфликта на Украине.
"Давайте будем предельно ясны: здесь многое поставлено на карту. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом… Это война против нашей энергетики, война против нашей экономики, война против наших ценностей, война против нашего будущего… Солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой. И я хочу прояснить, что санкции останутся в силе. Сейчас самое время для решимости, а не для умиротворения", – заявила об этом в Страсбурге фрау Урсула.
"Наши меры наказания России – самые строгие, какие видел когда-либо в своей истории весь мир", – говорит фон дер Ляйен, чтобы еще больше подбодрить этим украинское руководство. Однако пока что среди наказанных оказываются жители европейских стран, которые платят за коммуналку заметно больше, чем россияне.
Депутат Европарламента Манон Обри, которая представляет популярную левую партию "Непокоренная Франция", напомнила об этом во время дебатов в Страсбурге. Она показала фон дер Ляйен неоплаченные счета за электроэнергию, которые прислали ей отчаявшиеся французские избиратели. Потому что суммы в этих квитанциях уже сегодня превышают их реальный доход.
"Вот счет от Жиля, который увидел, как цена за электричество увеличилась на 113 евро в месяц, и не уверен, что сможет отапливать свое жилье этой зимой. Это счет от Грегуара: 2300 евро за газ всего за шесть месяцев. А Бриджит думает, что ей придется отказаться от еды или не включать больше свет этой зимой. Миллионы граждан не в состоянии справиться с ошеломляющим ростом цен, который не ограничивается энергетическим сектором", – рассказывала главе Еврокомиссии Манон Обри.
"Госпожа Обри, счета, которые вы нам продемонстрировали, действительно можно назвать по-французски "невыносимыми". Это правда, но, знаете что – отправьте эти счета в Москву!", – отвела это фрау Урсула.
Акция протеста против инфляции в Вене - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 06:45
"У нас новый враг": как в ЕС планируют уйти от ответственности за рост ценРуководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру предположил, что США при помощи оружия из Украины могут сдирежировать террористическую активность в Евросоюзе
Такой ответ возмутил даже французские медиа, которые всегда славились в Европе своим особым цинизмом.
"Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов? Она несет такую же чушь, как новая дама-премьер в Британии, заявившая, что теперь, мол, "время не для осторожности, а для куража и силы духа".
А эти дамы спросили людей в Европе, готовы ли мы заплатить за все разбитые кирпичи и всю несжатую пшеницу на Украине? Кстати, это мы участвовали в уничтожении всех этих ценностей, когда отправили оружие на миллиарды долларов и инструкторов на Украину. Причем нас заставили это сделать, нас никто не спрашивал, ведь управление наших стран – в ручонках – Европейского Союза", – выражает общее мнение читатель французской газеты Le Figaro Карлос Охаидж.
Фон дер Ляйен расписалась в том, что у европейских политиков нет намерений по-настоящему бороться с кризисным ростом цен, и они готовы переложить проблемы на плечи простых людей. Потому что частичное увеличение социальной поддержки и увеличение налогов для некоторых компаний не помогут справиться с невыносимыми тарифами.
Поддержку получат немногие, в самых богатых странах, и она тоже, скорее всего, окажется недостаточной. Единственное, что беспокоит европейских бюрократов – это перспективы социальных протестов против роста тарифов и инфляции, которые проходят во Франции, Германии, Чехии, Голландии и в других странах Евросоюза. Однако эти протесты тоже намерены игнорировать, стараясь купировать их с помощью информационной изоляции в масс-медиа и обычных для такого случая полицейских мер.
А Урсула фон дер Ляйен ведет переговоры с Зеленским, чтобы показать себя перед телекамерами в Киеве, а заодно договориться о необходимом минимуме экономической поддержки, которую готов предоставить в этой ситуации Европейский Союз.
Деньги, конечно, дадут. Но не слишком много – потому что самим не хватит.
 
ЭксклюзивЕвропаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер Ляйенэкономикакредиты
 
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