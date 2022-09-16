https://ukraina.ru/20220916/1038757663.html

Эксперт ответил, является ли желание вступить в ШОС голосом в пользу России

Эксперт ответил, является ли желание вступить в ШОС голосом в пользу России

Эксперт ответил, является ли желание вступить в ШОС голосом в пользу России

Формат ШОС становится привлекательнее для других стран, потому что не завязан на диктате наднациональных структур, в отличие, например, от ЕС, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру

2022-09-16T05:00

2022-09-16T05:00

2022-09-16T05:00

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Он подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества не диктует свои политические условия в проведении той или иной внешней политики, однако выбор в сторону ШОС имеет, скорее, экономические причины, чем политические.Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038736472.html

https://ukraina.ru/20220915/1038734334.html

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2022

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новости, шос, эксперт, россия