Эксперт ответил, является ли желание вступить в ШОС голосом в пользу России
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Эксперт ответил, является ли желание вступить в ШОС голосом в пользу России
Эксперт ответил, является ли желание вступить в ШОС голосом в пользу России
Эксперт ответил, является ли желание вступить в ШОС голосом в пользу России
Формат ШОС становится привлекательнее для других стран, потому что не завязан на диктате наднациональных структур, в отличие, например, от ЕС, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру
2022-09-16T05:00
2022-09-16T05:00
новости
шос
эксперт
россия
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Он подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества не диктует свои политические условия в проведении той или иной внешней политики, однако выбор в сторону ШОС имеет, скорее, экономические причины, чем политические.Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038736472.html
https://ukraina.ru/20220915/1038734334.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, шос, эксперт, россия
Новости, ШОС, эксперт, Россия

Эксперт ответил, является ли желание вступить в ШОС голосом в пользу России

05:00 16.09.2022
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкВстреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
Встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Формат ШОС становится привлекательнее для других стран, потому что не завязан на диктате наднациональных структур, в отличие, например, от ЕС, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру
Он подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества не диктует свои политические условия в проведении той или иной внешней политики, однако выбор в сторону ШОС имеет, скорее, экономические причины, чем политические.
Здесь нет такого выбора — США или Россия, просто другое дело, что ШОС становится привлекательнее, формат взаимодействия этой организации, который не завязан на диктате наднациональных структур, он просто становится более привлекательным, чем те форматы евроатлантические и западноевропейские, которые ставят понятные только им принципы выше национального законодательства.
Борис Волхонский интервью
Борис Волхонский
доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС
Саммит ШОС будет проходить в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Борис Волхонский интервью - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 08:07
Без диктата и бюрократии: эксперт Волхонский рассказал, превратится ли ШОС в аналог ЕС
Визит президента РФ В. Путина в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 08:10
"Свести на нет западное господство". Чего ждут от ШОС
 
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