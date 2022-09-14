https://ukraina.ru/20220914/1038711583.html

"Молодежное направление": пленный украинский замполит объяснил, почему выбрал Зеленского

"У них современное мировоззрение": пленный ВСУ ответил, за кого голосовал

"Молодежное направление": пленный украинский замполит объяснил, почему выбрал Зеленского

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным заместителем командира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он рассказал о своих политических взглядах

2022-09-14T09:32

2022-09-14T09:32

2022-09-14T09:32

новости

пленный

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102870/51/1028705112_0:106:2960:1771_1920x0_80_0_0_6a1fbf0fb05d7b56f182e80e16b3ebe9.jpg

По словам пленного, в 2004 году он голосовал за Виктора Януковича, потому что "на тот момент нравилась программа", правда, что именно она из себя представляла, вспомнить не смог. Предложения Ющенко Батынскому показались "слишком резкими".В 2019 году, когда пришло время выбирать между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, украинский военный выбрал второго.Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пленный, всу