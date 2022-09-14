"У них современное мировоззрение": пленный ВСУ ответил, за кого голосовал
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"Молодежное направление": пленный украинский замполит объяснил, почему выбрал Зеленского
"У них современное мировоззрение": пленный ВСУ ответил, за кого голосовал
"Молодежное направление": пленный украинский замполит объяснил, почему выбрал Зеленского
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным заместителем командира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он рассказал о своих политических взглядах
2022-09-14T09:32
2022-09-14T09:32
новости
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По словам пленного, в 2004 году он голосовал за Виктора Януковича, потому что "на тот момент нравилась программа", правда, что именно она из себя представляла, вспомнить не смог. Предложения Ющенко Батынскому показались "слишком резкими".В 2019 году, когда пришло время выбирать между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, украинский военный выбрал второго.Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.
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новости, пленный, всу
Новости, пленный, ВСУ

"Молодежное направление": пленный украинский замполит объяснил, почему выбрал Зеленского

09:32 14.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДебаты кандидатов в президенты Украины
Дебаты кандидатов в президенты Украины - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным заместителем командира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он рассказал о своих политических взглядах
По словам пленного, в 2004 году он голосовал за Виктора Януковича, потому что "на тот момент нравилась программа", правда, что именно она из себя представляла, вспомнить не смог. Предложения Ющенко Батынскому показались "слишком резкими".
В 2019 году, когда пришло время выбирать между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, украинский военный выбрал второго.
"Молодежное направление, его команда нравилась. У них современное мировоззрение. Мне Зеленский был более симпатичен, чем Порошенко", - сказал пленный, однако, что именно ему понравилось также не смог сформулировать.
Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.
 
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