https://ukraina.ru/20220914/1038702321.html

"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ

"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру

"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру поделился мнением о том, что удар ВСУ очень хорошо ощутили в Херсонской и Запорожской областях, где люди начали привыкать к мирной жизни с Россией

2022-09-14T08:26

2022-09-14T08:26

2022-09-14T08:26

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В связи с этим, эксперт подчеркивает, что важно высшему руководству обратиться к нации и объяснить, что происходит, куда мы идем, с какими целями.При этом Скориков заявляет, что против России ведется война. Нужно это понимать и создавать Государственный комитет обороны, как это было при Сталине. Он считает, что сейчас самое время переводить экономику на военные рельсы и вплотную заняться цензурой, почистить ряды. И, конечно же, заняться скрытой или частичной мобилизацией.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220913/1038666244.html

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2022

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новости, украина, спецоперация, херсонская область, запорожская область