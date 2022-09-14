https://ukraina.ru/20220914/1038702321.html
"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ
"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру поделился мнением о том, что удар ВСУ очень хорошо ощутили в Херсонской и Запорожской областях, где люди начали привыкать к мирной жизни с Россией
2022-09-14T08:26
2022-09-14T08:26
2022-09-14T08:26
новости
украина
спецоперация
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018096_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_d69a308578ef1a9452847452c256cfa5.jpg
В связи с этим, эксперт подчеркивает, что важно высшему руководству обратиться к нации и объяснить, что происходит, куда мы идем, с какими целями.При этом Скориков заявляет, что против России ведется война. Нужно это понимать и создавать Государственный комитет обороны, как это было при Сталине. Он считает, что сейчас самое время переводить экономику на военные рельсы и вплотную заняться цензурой, почистить ряды. И, конечно же, заняться скрытой или частичной мобилизацией.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220913/1038666244.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c3152598a661cbca141d190585c3fc74.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, херсонская область, запорожская область
"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру поделился мнением о том, что удар ВСУ очень хорошо ощутили в Херсонской и Запорожской областях, где люди начали привыкать к мирной жизни с Россией
В связи с этим, эксперт подчеркивает, что важно высшему руководству обратиться к нации и объяснить, что происходит, куда мы идем, с какими целями.
Все-таки прошло уже полгода, может быть, цели изменились? Может быть, скорректированы? Может быть, просто надо напоминать? А может быть, как я лично считаю, и многие журналисты, военкоры, и эксперты об этом говорят, что пора уже понять, что действительно нам нужно вступать в серьезную Отечественную войну.
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
При этом Скориков заявляет, что против России ведется война. Нужно это понимать и создавать Государственный комитет обороны, как это было при Сталине.
Он считает, что сейчас самое время переводить экономику на военные рельсы и вплотную заняться цензурой, почистить ряды. И, конечно же, заняться скрытой или частичной мобилизацией.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.