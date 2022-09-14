"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
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"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ
"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру поделился мнением о том, что удар ВСУ очень хорошо ощутили в Херсонской и Запорожской областях, где люди начали привыкать к мирной жизни с Россией
2022-09-14T08:26
2022-09-14T08:26
новости
украина
спецоперация
херсонская область
запорожская область
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В связи с этим, эксперт подчеркивает, что важно высшему руководству обратиться к нации и объяснить, что происходит, куда мы идем, с какими целями.При этом Скориков заявляет, что против России ведется война. Нужно это понимать и создавать Государственный комитет обороны, как это было при Сталине. Он считает, что сейчас самое время переводить экономику на военные рельсы и вплотную заняться цензурой, почистить ряды. И, конечно же, заняться скрытой или частичной мобилизацией.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220913/1038666244.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, спецоперация, херсонская область, запорожская область
Новости, Украина, Спецоперация, Херсонская область, Запорожская область

"Почистить ряды": Скориков объяснил, как России справиться с психологическим ударом ВСУ

08:26 14.09.2022
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру поделился мнением о том, что удар ВСУ очень хорошо ощутили в Херсонской и Запорожской областях, где люди начали привыкать к мирной жизни с Россией
В связи с этим, эксперт подчеркивает, что важно высшему руководству обратиться к нации и объяснить, что происходит, куда мы идем, с какими целями.
Все-таки прошло уже полгода, может быть, цели изменились? Может быть, скорректированы? Может быть, просто надо напоминать? А может быть, как я лично считаю, и многие журналисты, военкоры, и эксперты об этом говорят, что пора уже понять, что действительно нам нужно вступать в серьезную Отечественную войну.
Иван Скориков
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
При этом Скориков заявляет, что против России ведется война. Нужно это понимать и создавать Государственный комитет обороны, как это было при Сталине.
Он считает, что сейчас самое время переводить экономику на военные рельсы и вплотную заняться цензурой, почистить ряды. И, конечно же, заняться скрытой или частичной мобилизацией.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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