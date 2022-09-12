https://ukraina.ru/20220912/1038637311.html
Два района Харькова остаются обесточенными
Два района Харькова остаются обесточенными - 12.09.2022 Украина.ру
Два района Харькова остаются обесточенными
В Харькове энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. К утру 12 сентября в городе остались обесточенными только два района. Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго"
2022-09-12T10:59
2022-09-12T10:59
2022-09-12T10:59
новости
харьков
обесточивание
электроснабжение
харьковская область
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В Харькове два из девяти районов остались частично обесточенными - Новобаварский и Основянский. В этих районах ранее проживали суммарно около 200 тыс. человек. Электроснабжение остальной части Харькова, а также Харьковской области, восстановлено, заявили в "Харьковоблэнерго".Накануне вечером в восточных регионах Украины отключился свет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о ракетном ударе по крупнейшей теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове. На станции произошел пожар, в городе остановили работу метрополитена. Утром 12 сентября электроснабжение восстановили на 80%, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Украинские железные дороги отменили пригородные электрички в Харьков, Змиев и Лозовую.
https://ukraina.ru/20220912/1038630911.html
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новости, харьков, обесточивание, электроснабжение, харьковская область
Новости, Харьков, обесточивание, электроснабжение, Харьковская область
Два района Харькова остаются обесточенными
В Харькове энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. К утру 12 сентября в городе остались обесточенными только два района. Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго"
В Харькове два из девяти районов остались частично обесточенными - Новобаварский и Основянский. В этих районах ранее проживали суммарно около 200 тыс. человек. Электроснабжение остальной части Харькова, а также Харьковской области, восстановлено, заявили в "Харьковоблэнерго".
"Специалисты "Харьковоблэнерго" вместе с другими службами всю ночь работали над восстановлением электросети в регионе и продолжают выполнять свою работу сейчас", - говорится в сообщении.
Накануне вечером в восточных регионах Украины отключился свет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о ракетном ударе по крупнейшей теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове.
На станции произошел пожар, в городе остановили работу метрополитена. Утром 12 сентября электроснабжение восстановили на 80%, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Украинские железные дороги отменили пригородные электрички в Харьков, Змиев и Лозовую.