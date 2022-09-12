https://ukraina.ru/20220912/1038637311.html

Два района Харькова остаются обесточенными

Два района Харькова остаются обесточенными - 12.09.2022 Украина.ру

Два района Харькова остаются обесточенными

В Харькове энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. К утру 12 сентября в городе остались обесточенными только два района. Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго"

2022-09-12T10:59

2022-09-12T10:59

2022-09-12T10:59

новости

харьков

обесточивание

электроснабжение

харьковская область

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В Харькове два из девяти районов остались частично обесточенными - Новобаварский и Основянский. В этих районах ранее проживали суммарно около 200 тыс. человек. Электроснабжение остальной части Харькова, а также Харьковской области, восстановлено, заявили в "Харьковоблэнерго".Накануне вечером в восточных регионах Украины отключился свет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о ракетном ударе по крупнейшей теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове. На станции произошел пожар, в городе остановили работу метрополитена. Утром 12 сентября электроснабжение восстановили на 80%, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Украинские железные дороги отменили пригородные электрички в Харьков, Змиев и Лозовую.

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новости, харьков, обесточивание, электроснабжение, харьковская область