Два района Харькова остаются обесточенными - 12.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220912/1038637311.html
Два района Харькова остаются обесточенными
Два района Харькова остаются обесточенными - 12.09.2022 Украина.ру
Два района Харькова остаются обесточенными
В Харькове энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. К утру 12 сентября в городе остались обесточенными только два района. Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго"
2022-09-12T10:59
2022-09-12T10:59
новости
харьков
обесточивание
электроснабжение
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/34/1033973466_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_358898abf9878222f2ad7221caec262f.jpg
В Харькове два из девяти районов остались частично обесточенными - Новобаварский и Основянский. В этих районах ранее проживали суммарно около 200 тыс. человек. Электроснабжение остальной части Харькова, а также Харьковской области, восстановлено, заявили в "Харьковоблэнерго".Накануне вечером в восточных регионах Украины отключился свет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о ракетном ударе по крупнейшей теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове. На станции произошел пожар, в городе остановили работу метрополитена. Утром 12 сентября электроснабжение восстановили на 80%, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Украинские железные дороги отменили пригородные электрички в Харьков, Змиев и Лозовую.
https://ukraina.ru/20220912/1038630911.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/34/1033973466_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_78f974af762fbc5bc75840d8e72cd33b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, обесточивание, электроснабжение, харьковская область
Новости, Харьков, обесточивание, электроснабжение, Харьковская область

Два района Харькова остаются обесточенными

10:59 12.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭнергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов
Энергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
В Харькове энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. К утру 12 сентября в городе остались обесточенными только два района. Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго"
В Харькове два из девяти районов остались частично обесточенными - Новобаварский и Основянский. В этих районах ранее проживали суммарно около 200 тыс. человек. Электроснабжение остальной части Харькова, а также Харьковской области, восстановлено, заявили в "Харьковоблэнерго".
"Специалисты "Харьковоблэнерго" вместе с другими службами всю ночь работали над восстановлением электросети в регионе и продолжают выполнять свою работу сейчас", - говорится в сообщении.
Накануне вечером в восточных регионах Украины отключился свет. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о ракетном ударе по крупнейшей теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове.
На станции произошел пожар, в городе остановили работу метрополитена. Утром 12 сентября электроснабжение восстановили на 80%, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Украинские железные дороги отменили пригородные электрички в Харьков, Змиев и Лозовую.
Укрзализныця эмблема вагон украинский железные дороги железная дорога - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
10:06
"Укрзализныця" отменила электрички в Харьков, Змиев и ЛозовуюХарьковская область частично обесточена, из-за перебоев с электроснабжением Украинские железные дороги ("Укрзализныця") отменили пригородные рейсы электропоездов. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе компании
 
НовостиХарьковобесточиваниеэлектроснабжениеХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:50Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
13:45ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту
13:27В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой
13:22Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события под Харьковом
13:12ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти
13:07"Скоро наши придут!". Как подросток из Николаева стал героем-антифашистом
12:51Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска
12:27Какие проблемы Киев хочет создать для России, обстреливая энергетическую инфраструктуру - Алексей Зубец
12:24Разрушить сердце экономики. Зачем ВСУ бьет по энергообъектам
12:20Новый этап СВО: удары наносятся по энергетическим объектам. Что дальше?
12:00Что кубанские казаки делают с украинскими диверсантами
12:00Предотвращенные теракты, обесточенные районы Харькова. Главное на Украине на 12:00 12 сентября
11:50Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2"
11:45Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой
11:15Эрдоган вновь предлагает устроить встречу Путина и Зеленского – Hurriyet
11:02"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды
10:59Два района Харькова остаются обесточенными
10:55"Тотальная капитуляция": Медведев жестко пригрозил Зеленскому
10:45"Россия уже здесь, мы ощущаем себя ее частью": в Запорожской области ответили, когда пройдет референдум
10:38Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой
Лента новостейМолния