https://ukraina.ru/20220909/1038559380.html

"Русский мир" возвращается. Новая концепция гуманитарной политики РФ, утвержденная Путиным

"Русский мир" возвращается. Новая концепция гуманитарной политики РФ, утвержденная Путиным - 09.09.2022 Украина.ру

"Русский мир" возвращается. Новая концепция гуманитарной политики РФ, утвержденная Путиным

Президент России Владимир Путин 5 сентября утвердил «Концепцию гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом». Украинские СМИ, не разобравшись в чём... Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:53

россия

русский мир

русский язык

русская культура

политика

эксклюзив

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Президент России Владимир Путин 5 сентября утвердил «Концепцию гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом». Украинские СМИ, не разобравшись в чём дело, заявили о принятии новой внешнеполитической доктрины — это не так, концепция внешней политики сейчас только готовится. Впрочем, принятый документ говорит о многом, в частности возвращает в публичную сферу подзабытый уже термин «Русский мир».Фактически этот термин используется с начала 2000-х, авторство приписывают то политтехнологу Петру Щедровицкому, то Святейшему Патриарху Кириллу, но, думается, дискуссия о личных приоритетах тут особого смысла не имеет. Так или иначе, но «Русский мир» теперь закреплён в государственном акте.Уже в общих положениях (Ст. 9) констатируются попытки «дискредитировать Русский мир, его традиции и идеалы, подменяя их псевдоценностями», а среди задач культурной политики фигурирует «защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих Русскому миру».К сожалению, авторы не сочли нужным внести в текст определение «Русского мира», но подчёркивание традиционности и упоминание в документе «традиционных духовно-нравственных ценностей» позволяет полагать, что это, в данном случае, синоним т. н. «правого поворота» — в сторону традиционных семейных отношений, развития национальной культуры и т. п.Во всяком случае, нельзя говорить о повороте именно к русской, а не к российской идентичности, поскольку далее говорится о «продвижении преимуществ федеративного устройства Российского государства, в котором признаётся равное достоинство культур всех народов, проживающих на его территории». Нет и ответа на вопрос: русская культура просто равная, первая среди равных или первая, поскольку относится с государствообразующей нации. Семь статей документа посвящены русскому языку, но он трактуется как «универсальное средство общения многонационального российского народа». Но вот российские соотечественники называются носителями «русского языка, русской культуры и традиций».Впрочем, российская культура всегда была такой — будучи основанной на русском языке и духовных принципах русского народа, она всегда относилась к более широкой, многонациональной общности. Соотношение русского и многонационального в российской культуре остаётся предметом пристального внимания социологов и культурологов, но никакого общепринятого и определённого представления о соотношении этих двух составляющих в российской культуре всё равно нет. Правильно было бы сказать, что это соотношение находится в постоянном динамическом равновесии, причём в моменты кризисов именно национальная русская часть неизбежно перевешивает (вспомним знаменитый тост Сталина).Разумеется, надо понимать, что концепция — продукт аппаратно-бюрократический, но именно в таких документах закрепляются ключевые смыслы, которые применяются потом в государственной пропаганде. То, что среди этих смыслов будет «Русский мир» не может не радовать.Сам же документ носит признаки временности и даже некоторой устарелости. Например, не упоминается о стратегии возвращения российских соотечественников в состав России (в том числе с территориями, которые они занимают). А сейчас это ведь одно из не только реализуемых де-факто, но и оформленных де-юре (в виде особой процедуры получения российского гражданства гражданами Украины) направлений российской политики. Конечно в концепции культурной политики этому места вроде бы нет, но вставить пару фраз об обогащении русской культуры за счёт соотечественников, пожалуй, стоило бы.Так или иначе — да здравствует Русский мир! А наполнить это понятие всегда есть чем — культура у нас действительно великая.

https://ukraina.ru/20220527/1034044721.html

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россия, русский мир, русский язык, русская культура, политика, эксклюзив