https://ukraina.ru/20220908/1038552723.html

Первый министр госбезопасности ДНР: в отдельных регионах РФ нужно вводить специальный военный режим

Первый министр госбезопасности ДНР: в РФ нужно вводить специальный военный режим

Первый министр госбезопасности ДНР: в отдельных регионах РФ нужно вводить специальный военный режим

Приграничные с Украиной российские регионы нуждаются в особом внимании в рамках антитеррористической борьбы. Какие меры в этой связи должны быть приняты и в скором времени последуют, в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР, Герой Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук

2022-09-08T16:21

2022-09-08T16:21

2022-09-08T16:21

пинчук

рф

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_890ecd6a78f78918edf6c39e8441a5e4.jpg

"Что касается Белгорода, Воронежа, Ростовской области, всех приграничных территорий. Мое мнение, что там нужно вводить специальные режимы. Это либо контртеррористический режим, либо режим военный. Локальный - не войну объявлять, тогда это будет не специальная военная операция, но военный режим можно объявлять на локальных территориях, без изменения правового статуса СВО", - заявил Пинчук.По его словам, тогда ситуация изменится: с помощью комендантского часа, контроля за въездом и выездом, а также работы добровольческих подразделений по охране общественного порядка, можно будет свести к минимуму террористическую опасность."Назревшие эти меры, я думаю, в ближайшее время будут приняты", - резюмировал Пинчук.

https://ukraina.ru/20220908/1038550351.html

https://ukraina.ru/20220907/1038526273.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пинчук, рф, терроризм