Первый министр госбезопасности ДНР: в отдельных регионах РФ нужно вводить специальный военный режим
Приграничные с Украиной российские регионы нуждаются в особом внимании в рамках антитеррористической борьбы. Какие меры в этой связи должны быть приняты и в скором времени последуют, в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР, Герой Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук
"Что касается Белгорода, Воронежа, Ростовской области, всех приграничных территорий. Мое мнение, что там нужно вводить специальные режимы. Это либо контртеррористический режим, либо режим военный. Локальный - не войну объявлять, тогда это будет не специальная военная операция, но военный режим можно объявлять на локальных территориях, без изменения правового статуса СВО", - заявил Пинчук.
По его словам, тогда ситуация изменится: с помощью комендантского часа, контроля за въездом и выездом, а также работы добровольческих подразделений по охране общественного порядка, можно будет свести к минимуму террористическую опасность.
"Назревшие эти меры, я думаю, в ближайшее время будут приняты", - резюмировал Пинчук.
12:56Пинчук назвал самый действенный секрет борьбы с терроромНа освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов, и взрывы продолжают происходить. Последний случился в ночь на 8 сентября в Мелитополе в штабе движения "Мы вместе с Россией". Что можно противопоставить этому в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук