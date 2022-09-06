https://ukraina.ru/20220906/1038475145.html

Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс

Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс - 06.09.2022 Украина.ру

Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Владимир Путин посетит Донбасс. Об этом он рассказал в интервью "Известиям" 6 сентября

2022-09-06T09:48

2022-09-06T09:48

2022-09-06T09:48

новости

песков

владимир путин

донбасс

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Песков выразил уверенность, что поездка Путина в Донбасс состоится когда придет время. "Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", - сказал он.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, песков, владимир путин, донбасс