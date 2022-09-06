Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс - 06.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220906/1038475145.html
Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс
Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс - 06.09.2022 Украина.ру
Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Владимир Путин посетит Донбасс. Об этом он рассказал в интервью "Известиям" 6 сентября
2022-09-06T09:48
2022-09-06T09:48
новости
песков
владимир путин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/18/1033531867_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_64ab7da109e806a72cc5a7cc78fd1b7e.jpg.webp
Песков выразил уверенность, что поездка Путина в Донбасс состоится когда придет время. "Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", - сказал он.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/18/1033531867_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_a581d92f2ae4da5d3702e9be8540b677.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, песков, владимир путин, донбасс
Новости, Песков, Владимир Путин, Донбасс

Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс

09:48 06.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с президентом МФКК Ф. Роккой
Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом МФКК Ф. Роккой
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Владимир Путин посетит Донбасс. Об этом он рассказал в интервью "Известиям" 6 сентября
Песков выразил уверенность, что поездка Путина в Донбасс состоится когда придет время.
"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", - сказал он.
 
НовостиПесковВладимир ПутинДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:11Житель ЛНР рассказал, как его вербовал в разведку консул Украины в Казахстане
10:56Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону"
10:48"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление
10:46"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту
10:41Карьеристка и человек без убеждений. Кто теперь будет воевать украинцами из Лондона
10:30"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти
10:23Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба
10:16"Викинга" с портретом Гитлера поймали в Херсоне
10:11Хроника энергетической войны: последние события
09:52Потери ВСУ, Киев судит "предателей". Главное на Украине на утро 6 сентября
09:48Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс
09:30"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера Британии
09:00Эксперт рассказал об успешном сотрудничестве России и КНР
08:56Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в странах Евросоюза
08:50Американцы представили судьбу США, если бы Горбачев стал их президентом
08:45Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит Британии
08:33Лидер КНР предупредил Байдена об упадке демократий
08:30Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма
08:26Китай и Тайвань. Начнется ли Третья мировая война? Как Киссинджер и Никсон "кинули" Тайвань
08:16В ВЭФ принимают участие делегации из 68 стран, в том числе из США и Европы
Лента новостейМолния