https://ukraina.ru/20220906/1038475145.html
Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс
Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс - 06.09.2022 Украина.ру
Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Владимир Путин посетит Донбасс. Об этом он рассказал в интервью "Известиям" 6 сентября
2022-09-06T09:48
2022-09-06T09:48
2022-09-06T09:48
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песков
владимир путин
донбасс
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Песков выразил уверенность, что поездка Путина в Донбасс состоится когда придет время. "Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", - сказал он.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песков, владимир путин, донбасс
Новости, Песков, Владимир Путин, Донбасс
Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Владимир Путин посетит Донбасс. Об этом он рассказал в интервью "Известиям" 6 сентября
Песков выразил уверенность, что поездка Путина в Донбасс состоится когда придет время.
"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", - сказал он.