В США обнаружили проявления фашизма непосредственно в Белом доме - 04.09.2022 Украина.ру
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В США обнаружили проявления фашизма непосредственно в Белом доме
В США обнаружили проявления фашизма непосредственно в Белом доме - 04.09.2022 Украина.ру
В США обнаружили проявления фашизма непосредственно в Белом доме
Демократическая партия США и президент страны Джо Байден превращаются в "хрестоматийных фашистов", утверждается в материале The Washington Times, опубликованном на днях
2022-09-04T12:25
2022-09-04T12:25
новости
сша
фашизм
белый дом
джо байден
демократическая партия
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Также отмечается узурпация законодательной власти администрацией Байдена. Недавно президент объявил, что более 300 миллиардов долларов студенческих долгов будут аннулированы, а точнее выплачены теми, кто их не брал. При этом, согласно Конституции, президент, как глава исполнительной ветви власти, не имеет права распоряжаться средствами налогоплательщиков без принятия законодательных мер.Отметил автор материала Тим Константин и предложение демократов сменить состав судей Верховного суда США.Авторитаризм Байдена, по его мнению, также проявляется в создании Совета по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, который вскоре стали называть "министерством правды", отмене строительства трубопровода Keystone XL из Канады, а также экономическую политику, выгодную только правящей корпоративной элите.
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новости, сша, фашизм, белый дом, джо байден, демократическая партия
Новости, США, фашизм, Белый дом, Джо Байден, Демократическая партия

В США обнаружили проявления фашизма непосредственно в Белом доме

12:25 04.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Демократическая партия США и президент страны Джо Байден превращаются в "хрестоматийных фашистов", утверждается в материале The Washington Times, опубликованном на днях
Демократы распространяют дезинформацию и пропаганду, устраивают репрессии и подавляют критиков и оппозицию, стремясь заставить их подчиниться.
Также отмечается узурпация законодательной власти администрацией Байдена. Недавно президент объявил, что более 300 миллиардов долларов студенческих долгов будут аннулированы, а точнее выплачены теми, кто их не брал. При этом, согласно Конституции, президент, как глава исполнительной ветви власти, не имеет права распоряжаться средствами налогоплательщиков без принятия законодательных мер.
Отметил автор материала Тим Константин и предложение демократов сменить состав судей Верховного суда США.
Авторитаризм Байдена, по его мнению, также проявляется в создании Совета по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, который вскоре стали называть "министерством правды", отмене строительства трубопровода Keystone XL из Канады, а также экономическую политику, выгодную только правящей корпоративной элите.
сейм Латвия парламент зал правительство - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 16:49
"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку ЛатвииЛатвия приняла заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", потому что Рига является государством "мягкого либерального фашизма", сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
 
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