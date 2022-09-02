https://ukraina.ru/20220902/1038359389.html
Российские дипломаты назвали заявление Госдепа США о Симоньян проявлением ревности
Российские дипломаты назвали заявление Госдепа США о Симоньян проявлением ревности - 02.09.2022 Украина.ру
Российские дипломаты назвали заявление Госдепа США о Симоньян проявлением ревности
Заявление Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности российской прессе. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне
2022-09-02T10:08
2022-09-02T10:08
2022-09-02T10:08
симоньян
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госдеп сша
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В среду, 31 августа на сайте Госдепа появилась публикация о журналистке, где ее называют "одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента России Владимира Путина".Авторам подобных докладов дипломаты посоветовали "набраться мужества", а также "перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами"."То, что этим занялся Госдеп — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы", — резюмировали дипломаты.Ранее Симоньян опубликовала в своем Telegram письмо с угрозами в свой адрес под символикой полка "Азов"*. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил правоохранителям расследовать дело и доложить о результатах проверки.*Деятельность организации запрещена в РФ
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
симоньян, сша, госдеп сша, посольство, новости
Симоньян, США, Госдеп США, посольство, Новости
Российские дипломаты назвали заявление Госдепа США о Симоньян проявлением ревности
Заявление Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности российской прессе. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне
В среду, 31 августа на сайте Госдепа появилась публикация о журналистке, где ее называют "одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента России Владимира Путина".
"Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий", — отметили в посольстве.
Авторам подобных докладов дипломаты посоветовали "набраться мужества", а также "перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами".
"То, что этим занялся Госдеп — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы", — резюмировали дипломаты.
Ранее Симоньян опубликовала в своем Telegram письмо с угрозами в свой адрес под символикой полка "Азов"*. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил правоохранителям расследовать дело и доложить о результатах проверки.
*Деятельность организации запрещена в РФ