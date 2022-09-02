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Представитель Еврокомиссии рассказал, как поступят с изъятой у россиян валютой

Представитель Еврокомиссии рассказал, как поступят с изъятой у россиян валютой - 02.09.2022 Украина.ру

Представитель Еврокомиссии рассказал, как поступят с изъятой у россиян валютой

Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за государствами — членами Европейского союза. Об этом 1 сентября заявил представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам, передает РБК

2022-09-02T07:38

2022-09-02T07:38

2022-09-02T07:59

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"Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами", — сказал он.Согласно санкциям, введенным после начала специальной военной операции на Украине, в Россию запрещен ввоз наличных банкнот евро и всех официальных валют стран ЕС.Исключение сделано для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, сопровождающими их членами семей, а также дипломатами."Использование валют в личных целях должно исключать коммерческий интерес", — говорится на сайте ЕК.В Еврокомиссии пояснили, что это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им денежными средствами.В начале недели финских таможенников уличили в том, что они предлагают на границе взять на хранение изъятые у россиян евро.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евро, конфискация, ес, еврокомиссия, россия, новости