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Представитель Еврокомиссии рассказал, как поступят с изъятой у россиян валютой
Представитель Еврокомиссии рассказал, как поступят с изъятой у россиян валютой - 02.09.2022 Украина.ру
Представитель Еврокомиссии рассказал, как поступят с изъятой у россиян валютой
Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за государствами — членами Европейского союза. Об этом 1 сентября заявил представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам, передает РБК
2022-09-02T07:38
2022-09-02T07:38
2022-09-02T07:59
евро
конфискация
ес
еврокомиссия
россия
новости
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"Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами", — сказал он.Согласно санкциям, введенным после начала специальной военной операции на Украине, в Россию запрещен ввоз наличных банкнот евро и всех официальных валют стран ЕС.Исключение сделано для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, сопровождающими их членами семей, а также дипломатами."Использование валют в личных целях должно исключать коммерческий интерес", — говорится на сайте ЕК.В Еврокомиссии пояснили, что это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им денежными средствами.В начале недели финских таможенников уличили в том, что они предлагают на границе взять на хранение изъятые у россиян евро.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евро, конфискация, ес, еврокомиссия, россия, новости
Евро, конфискация, ЕС, Еврокомиссия, Россия, Новости
Представитель Еврокомиссии рассказал, как поступят с изъятой у россиян валютой
07:38 02.09.2022 (обновлено: 07:59 02.09.2022)
Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за государствами — членами Европейского союза. Об этом 1 сентября заявил представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам, передает РБК
"Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами", — сказал он.
Согласно санкциям, введенным после начала специальной военной операции на Украине, в Россию запрещен ввоз наличных банкнот евро и всех официальных валют стран ЕС.
Исключение сделано для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, сопровождающими их членами семей, а также дипломатами.
"Использование валют в личных целях должно исключать коммерческий интерес", — говорится на сайте ЕК.
В Еврокомиссии пояснили, что это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им денежными средствами.
В начале недели финских таможенников уличили в том, что они предлагают на границе взять на хранение изъятые у россиян евро.