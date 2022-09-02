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Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии

Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии - 02.09.2022 Украина.ру

Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии

Президент США Джо Байден назвал сторонников бывшего президента Дональда Трампа и созданное им движение Make America Great Again (MAGA) угрозой американской демократии, указано в тексте, распространенном пресс-службой Белого дома

2022-09-02T07:25

2022-09-02T07:25

2022-09-02T07:38

джо байден

дональд трамп

демократия

сша

новости

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"Силы MAGA привержены тому, чтобы обратить нашу страну вспять — к Америке, где нет права выбирать, нет места для конфиденциальности, права на контрацепцию и на вступление в брак с тем, кого любишь", — сказано в тексте.Выступление Байдена намечено на 03:00 (мск) в пятницу, 2 сентября. Ожидается, что речь главы государства будет посвящена острой критике республиканцев. Он намерен рассказать об "угрозах, с которыми сталкиваются" демократические ценности в США.В конце августа Байден назвал идеологию республиканцев "полуфашизмом". Он призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, "чтобы снова спасти демократию". В Республиканской партии слова Байдена уже назвали жалкими.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, дональд трамп, демократия, сша, новости