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Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии
Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии - 02.09.2022 Украина.ру
Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии
Президент США Джо Байден назвал сторонников бывшего президента Дональда Трампа и созданное им движение Make America Great Again (MAGA) угрозой американской демократии, указано в тексте, распространенном пресс-службой Белого дома
2022-09-02T07:25
2022-09-02T07:25
2022-09-02T07:38
джо байден
дональд трамп
демократия
сша
новости
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"Силы MAGA привержены тому, чтобы обратить нашу страну вспять — к Америке, где нет права выбирать, нет места для конфиденциальности, права на контрацепцию и на вступление в брак с тем, кого любишь", — сказано в тексте.Выступление Байдена намечено на 03:00 (мск) в пятницу, 2 сентября. Ожидается, что речь главы государства будет посвящена острой критике республиканцев. Он намерен рассказать об "угрозах, с которыми сталкиваются" демократические ценности в США.В конце августа Байден назвал идеологию республиканцев "полуфашизмом". Он призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, "чтобы снова спасти демократию". В Республиканской партии слова Байдена уже назвали жалкими.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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джо байден, дональд трамп, демократия, сша, новости
Джо Байден, Дональд Трамп, демократия, США, Новости
Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии
07:25 02.09.2022 (обновлено: 07:38 02.09.2022)
Президент США Джо Байден назвал сторонников бывшего президента Дональда Трампа и созданное им движение Make America Great Again (MAGA) угрозой американской демократии, указано в тексте, распространенном пресс-службой Белого дома
"Силы MAGA привержены тому, чтобы обратить нашу страну вспять — к Америке, где нет права выбирать, нет места для конфиденциальности, права на контрацепцию и на вступление в брак с тем, кого любишь", — сказано в тексте.
Выступление Байдена намечено на 03:00 (мск) в пятницу, 2 сентября. Ожидается, что речь главы государства будет посвящена острой критике республиканцев. Он намерен рассказать об "угрозах, с которыми сталкиваются" демократические ценности в США.
"Многие годы мы убеждали себя, что американская демократия гарантирована, но это не так. Мы должны защищать ее. Защищать ее. Встать на ее защиту. Каждый из нас", — говорится в речи Байдена.
В конце августа Байден назвал идеологию республиканцев "полуфашизмом". Он призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, "чтобы снова спасти демократию". В Республиканской партии слова Байдена уже назвали жалкими.