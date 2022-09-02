Аргентинский военкор рассказал, как от оккупации НАТО страдает его страна - 02.09.2022 Украина.ру
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Аргентинский военкор рассказал, как от оккупации НАТО страдает его страна
Аргентинский военкор рассказал, как от оккупации НАТО страдает его страна - 02.09.2022 Украина.ру
Аргентинский военкор рассказал, как от оккупации НАТО страдает его страна
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью
2022-09-02T08:07
2022-09-02T08:07
новости
аргентина
нато
военкор
оккупация
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Народные СМИ Аргентины, по словам Сальгадо, всегда выступали против агрессии НАТО по отношению к народам мира, геноцида в Ираке, расчленения Югославии, и других действий.При этом он озвучил свою политическую позицию — требование, чтобы НАТО убрало с островной территории Аргентины свою базу, имеющую ядерный потенциал. Такой же позиции я придерживаюсь и в отношении суверенитета Российской Федерации. Нельзя допустить, чтобы на Украину пришли базы НАТО. Это и является спусковым крючком нынешнего конфликта.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220831/1038280254.html
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новости, аргентина, нато, военкор, оккупация
Новости, Аргентина, НАТО, военкор, оккупация

Аргентинский военкор рассказал, как от оккупации НАТО страдает его страна

08:07 02.09.2022
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью
Народные СМИ Аргентины, по словам Сальгадо, всегда выступали против агрессии НАТО по отношению к народам мира, геноцида в Ираке, расчленения Югославии, и других действий.
Я могу говорить "от первого лица", потому что НАТО, в лице Соединённого Королевства, оккупирует часть моей страны — Мальвинские (Фольклендские. — Ред.) острова. И как аргентинец и как журналист не могу оставаться ни объективным, ни нейтральным.
Себастьян Сальгадо
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
При этом он озвучил свою политическую позицию — требование, чтобы НАТО убрало с островной территории Аргентины свою базу, имеющую ядерный потенциал. Такой же позиции я придерживаюсь и в отношении суверенитета Российской Федерации. Нельзя допустить, чтобы на Украину пришли базы НАТО. Это и является спусковым крючком нынешнего конфликта.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
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