https://ukraina.ru/20220902/1038351410.html

Аргентинский военкор рассказал, как от оккупации НАТО страдает его страна

Аргентинский военкор рассказал, как от оккупации НАТО страдает его страна - 02.09.2022 Украина.ру

Аргентинский военкор рассказал, как от оккупации НАТО страдает его страна

Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью Украина.ру, что для наёмников, финансируемых киевским режимом, население Донбасса было прямой военной целью

2022-09-02T08:07

2022-09-02T08:07

2022-09-02T08:07

новости

аргентина

нато

военкор

оккупация

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Народные СМИ Аргентины, по словам Сальгадо, всегда выступали против агрессии НАТО по отношению к народам мира, геноцида в Ираке, расчленения Югославии, и других действий.При этом он озвучил свою политическую позицию — требование, чтобы НАТО убрало с островной территории Аргентины свою базу, имеющую ядерный потенциал. Такой же позиции я придерживаюсь и в отношении суверенитета Российской Федерации. Нельзя допустить, чтобы на Украину пришли базы НАТО. Это и является спусковым крючком нынешнего конфликта.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220831/1038280254.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, аргентина, нато, военкор, оккупация