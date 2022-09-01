ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФ
Войска Украины потеряли за сутки ещё 350 человек на Николаево-Криворожском направлении. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, в течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.
Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.
Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.
"Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих", - перечислили в ведомстве.