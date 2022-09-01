ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФ - 01.09.2022 Украина.ру
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ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФ
ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФ - 01.09.2022 Украина.ру
ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФ
Войска Украины потеряли за сутки ещё 350 человек на Николаево-Криворожском направлении. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны РФ
2022-09-01T14:21
2022-09-01T14:21
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По данным ведомства, в течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.
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всу, новости, потери
ВСУ, Новости, потери

ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФ

14:21 01.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military UkraineВСУ военнослужащий украинский раненный
ВСУ военнослужащий украинский раненный - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military Ukraine
Читать в
Войска Украины потеряли за сутки ещё 350 человек на Николаево-Криворожском направлении. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, в течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.

Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.

"Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих", - перечислили в ведомстве.

 
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