https://ukraina.ru/20220901/1038331732.html

ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФ

ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФ - 01.09.2022 Украина.ру

ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФ

Войска Украины потеряли за сутки ещё 350 человек на Николаево-Криворожском направлении. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны РФ

2022-09-01T14:21

2022-09-01T14:21

2022-09-01T14:21

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По данным ведомства, в течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, новости, потери