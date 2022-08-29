https://ukraina.ru/20220829/1038211839.html
"Бить челом на коленях": Соседов резко высказался о Меладзе
"Бить челом на коленях": Соседов резко высказался о Меладзе - 29.08.2022 Украина.ру
"Бить челом на коленях": Соседов резко высказался о Меладзе
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возвращение Валерия Меладзе в Россию. Он считает, что уехавших во время СВО звезд "не нужно пускать назад", передает "Главред Weekend" 29 августа
2022-08-29T12:33
2022-08-29T12:33
2022-08-29T12:33
новости
соседов
меладзе
звезды
шоу-бизнес
украина
россия
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Накануне стало также известно о возращении в Москву певицы Аллы Пугачевой.В интервью изданию Украина.ру Соседов ранее заявил, что звезды уезжают потому, что хотят казаться прогрессивными, передовыми и неконсервативными.С начала СВО на Украине ряд звезд российского шоу-бизнеса выехали из России. Некоторые, например, комик Максим Галкин или певец Андрей Макаревич выступили с антироссийскими и русофобскими заявлениями.
https://ukraina.ru/20220811/1037508922.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, соседов, меладзе, звезды, шоу-бизнес, украина, россия
Новости, Соседов, Меладзе, звезды, шоу-бизнес, Украина, Россия
"Бить челом на коленях": Соседов резко высказался о Меладзе
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возвращение Валерия Меладзе в Россию. Он считает, что уехавших во время СВО звезд "не нужно пускать назад", передает "Главред Weekend" 29 августа