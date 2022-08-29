"Бить челом на коленях": Соседов резко высказался о Меладзе

Я бы их всех закрыл, тех, кто там что-то вякает против России. Всем бы перекрыл кислород! Всех надо приводить в чувство, потому что обнаглели, все эти Хаматовы и Меладзе. Не пускал бы я их сюда назад, либо же пускал, но, чтобы стояли на коленях и били челом.