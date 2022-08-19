Эксперт назвали условие, при котором России не придется захватывать Киев

"Нам надо дойти до Киева. Мы не будем захватывать его при условии, что там не будет никакого Зеленского и ему подобных. Нужен нормальный украинский лидер, который бы понимал, что агрессия против Донбасса безуспешна и отвратительна. Еще он должен считаться с Россией как с государством-соседкой, которая дает работу украинским гастарбайтерам", - сказал Козин.