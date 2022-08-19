https://ukraina.ru/20220819/1037808679.html
Эксперт назвали условие, при котором России не придется захватывать Киев
Эксперт назвали условие, при котором России не придется захватывать Киев - 19.08.2022 Украина.ру
Эксперт назвали условие, при котором России не придется захватывать Киев
Российским войскам нужно дойти до Киева, но захватывать украинскую столицу не нужно, если к этому времени Владимир Зеленский сбежит из страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-19T08:16
2022-08-19T08:16
2022-08-19T08:16
новости
киев
владимир зеленский
сво
украина
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Новые власти Киева должны уважать национальные интересы и безопасность России. Это исключает возможность размещения американских военных баз, поставок вооружения, заявил Козин.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220818/1037801382.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, владимир зеленский, сво, украина
Новости, Киев, Владимир Зеленский, СВО, Украина
Эксперт назвали условие, при котором России не придется захватывать Киев
Российским войскам нужно дойти до Киева, но захватывать украинскую столицу не нужно, если к этому времени Владимир Зеленский сбежит из страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
"Нам надо дойти до Киева. Мы не будем захватывать его при условии, что там не будет никакого Зеленского и ему подобных. Нужен нормальный украинский лидер, который бы понимал, что агрессия против Донбасса безуспешна и отвратительна. Еще он должен считаться с Россией как с государством-соседкой, которая дает работу украинским гастарбайтерам", - сказал Козин.
Новые власти Киева должны уважать национальные интересы и безопасность России. Это исключает возможность размещения американских военных баз, поставок вооружения, заявил Козин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь