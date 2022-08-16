https://ukraina.ru/20220816/1037663729.html
"Даже не пенсии и пособия": Рогов о том, что волнует жителей освобожденных территорий
"Это не пенсии": Рогов рассказал, что волнует жителей Запорожья
"Даже не пенсии и пособия": Рогов о том, что волнует жителей освобожденных территорий
Главный вопрос, волнующий сейчас жителей освобожденных районов Запорожья - это вхождение в состав России, рассказал в интервью Украина.ру член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2022-08-16T09:00
2022-08-16T09:00
2022-08-16T09:37
новости
украина
запорожье
владимир рогов
население
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037707304_0:195:2996:1880_1920x0_80_0_0_265264ae29ef7f416b1d621ef8a289b4.jpg
Такие итоги встреч с жителями освобожденных территорий Запорожской области озвучил Рогов. По его словам, за это время он успел побывать во всех населенных пунктах и пообщаться с десятками тысяч людей региона.Он отметил, что этот вопрос волнует жителей больше, чем вопросы материального обеспечения, пенсий, социальных выплат, пособий, продуктов питания, лекарств, рабочих мест и т.д. Конечно, эти проблемы есть, но они вторичны, подчеркивает Рогов, и люди это понимают. Очевидно, что все эти вопросы намного быстрее решатся после возвращения в родную гавань, заключил он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037707304_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_d01f2c585be53dd222ab1756ba084fe8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запорожье, владимир рогов, население
"Даже не пенсии и пособия": Рогов о том, что волнует жителей освобожденных территорий
09:00 16.08.2022 (обновлено: 09:37 16.08.2022)
Главный вопрос, волнующий сейчас жителей освобожденных районов Запорожья - это вхождение в состав России, рассказал в интервью Украина.ру член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
От Бердянска до Энергодара, от Розовки до Водяного, от Васильевки до Кирилловки… Можно долго перечислять всю Запорожскую область, но везде звучит один и тот же вопрос – когда мы станем Россией, что нужно для того, чтобы это произошло как можно быстрее, как ускорить процесс проведения референдума.
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Такие итоги встреч с жителями освобожденных территорий Запорожской области озвучил Рогов. По его словам, за это время он успел побывать во всех населенных пунктах и пообщаться с десятками тысяч людей региона.
Он отметил, что этот вопрос волнует жителей больше, чем вопросы материального обеспечения, пенсий, социальных выплат, пособий, продуктов питания, лекарств, рабочих мест и т.д.
Конечно, эти проблемы есть, но они вторичны, подчеркивает Рогов, и люди это понимают. Очевидно, что все эти вопросы намного быстрее решатся после возвращения в родную гавань, заключил он.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру
.