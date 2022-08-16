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"Даже не пенсии и пособия": Рогов о том, что волнует жителей освобожденных территорий

"Это не пенсии": Рогов рассказал, что волнует жителей Запорожья

"Даже не пенсии и пособия": Рогов о том, что волнует жителей освобожденных территорий

Главный вопрос, волнующий сейчас жителей освобожденных районов Запорожья - это вхождение в состав России, рассказал в интервью Украина.ру член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2022-08-16T09:00

2022-08-16T09:00

2022-08-16T09:37

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Такие итоги встреч с жителями освобожденных территорий Запорожской области озвучил Рогов. По его словам, за это время он успел побывать во всех населенных пунктах и пообщаться с десятками тысяч людей региона.Он отметил, что этот вопрос волнует жителей больше, чем вопросы материального обеспечения, пенсий, социальных выплат, пособий, продуктов питания, лекарств, рабочих мест и т.д. Конечно, эти проблемы есть, но они вторичны, подчеркивает Рогов, и люди это понимают. Очевидно, что все эти вопросы намного быстрее решатся после возвращения в родную гавань, заключил он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запорожье, владимир рогов, население