"Это не пенсии": Рогов рассказал, что волнует жителей Запорожья
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"Даже не пенсии и пособия": Рогов о том, что волнует жителей освобожденных территорий
"Это не пенсии": Рогов рассказал, что волнует жителей Запорожья
"Даже не пенсии и пособия": Рогов о том, что волнует жителей освобожденных территорий
Главный вопрос, волнующий сейчас жителей освобожденных районов Запорожья - это вхождение в состав России, рассказал в интервью Украина.ру член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2022-08-16T09:00
2022-08-16T09:37
новости
украина
запорожье
владимир рогов
население
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Такие итоги встреч с жителями освобожденных территорий Запорожской области озвучил Рогов. По его словам, за это время он успел побывать во всех населенных пунктах и пообщаться с десятками тысяч людей региона.Он отметил, что этот вопрос волнует жителей больше, чем вопросы материального обеспечения, пенсий, социальных выплат, пособий, продуктов питания, лекарств, рабочих мест и т.д. Конечно, эти проблемы есть, но они вторичны, подчеркивает Рогов, и люди это понимают. Очевидно, что все эти вопросы намного быстрее решатся после возвращения в родную гавань, заключил он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запорожье, владимир рогов, население
Новости, Украина, Запорожье, Владимир Рогов, население

"Даже не пенсии и пособия": Рогов о том, что волнует жителей освобожденных территорий

09:00 16.08.2022 (обновлено: 09:37 16.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Главный вопрос, волнующий сейчас жителей освобожденных районов Запорожья - это вхождение в состав России, рассказал в интервью Украина.ру член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
От Бердянска до Энергодара, от Розовки до Водяного, от Васильевки до Кирилловки… Можно долго перечислять всю Запорожскую область, но везде звучит один и тот же вопрос – когда мы станем Россией, что нужно для того, чтобы это произошло как можно быстрее, как ускорить процесс проведения референдума.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Такие итоги встреч с жителями освобожденных территорий Запорожской области озвучил Рогов. По его словам, за это время он успел побывать во всех населенных пунктах и пообщаться с десятками тысяч людей региона.
Он отметил, что этот вопрос волнует жителей больше, чем вопросы материального обеспечения, пенсий, социальных выплат, пособий, продуктов питания, лекарств, рабочих мест и т.д.
Конечно, эти проблемы есть, но они вторичны, подчеркивает Рогов, и люди это понимают. Очевидно, что все эти вопросы намного быстрее решатся после возвращения в родную гавань, заключил он.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
 
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