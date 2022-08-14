"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Российские войска полностью освободят ДНР в середине сентября, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Я изначально исходил из того, что это возможно до конца августа. Исходя из динамики боев, которые мы сейчас наблюдаем, думаю, речь идет не о конце августа. Может быть, середина сентября.
Он рассказал, что достаточно много населенных пунктов и крупных городов еще не освобождено.
Российские войска еще не взяли промежуточную линию обороны, которая не сильно укреплена, но им придется потом брать другую часть линии, она последняя, но более укрепленная, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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