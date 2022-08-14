https://ukraina.ru/20220814/1037636436.html

"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР

"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР - 14.08.2022 Украина.ру

"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР

Российские войска полностью освободят ДНР в середине сентября, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-08-14T06:30

2022-08-14T06:30

2022-08-14T06:30

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Он рассказал, что достаточно много населенных пунктов и крупных городов еще не освобождено.Российские войска еще не взяли промежуточную линию обороны, которая не сильно укреплена, но им придется потом брать другую часть линии, она последняя, но более укрепленная, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220813/1037635939.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вс рф, всу, днр, освобождение, новости