"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР - 14.08.2022 Украина.ру
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"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР
"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР - 14.08.2022 Украина.ру
"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР
Российские войска полностью освободят ДНР в середине сентября, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-14T06:30
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Он рассказал, что достаточно много населенных пунктов и крупных городов еще не освобождено.Российские войска еще не взяли промежуточную линию обороны, которая не сильно укреплена, но им придется потом брать другую часть линии, она последняя, но более укрепленная, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220813/1037635939.html
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вс рф, всу, днр, освобождение, новости
ВС РФ, ВСУ, ДНР, освобождение, Новости

"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР

06:30 14.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Российские войска полностью освободят ДНР в середине сентября, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

Я изначально исходил из того, что это возможно до конца августа. Исходя из динамики боев, которые мы сейчас наблюдаем, думаю, речь идет не о конце августа. Может быть, середина сентября.

Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт
Он рассказал, что достаточно много населенных пунктов и крупных городов еще не освобождено.
Российские войска еще не взяли промежуточную линию обороны, которая не сильно укреплена, но им придется потом брать другую часть линии, она последняя, но более укрепленная, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Марченко Ким - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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Обстрелы, результаты Кима, география спецоперации. Главное на Украине на 12:00 13 августаУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал "некоторые результаты" в области. В МИД России допустили расширение географии спецоперации
 
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