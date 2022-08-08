Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти". - 08.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".
Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти". - 08.08.2022 Украина.ру
Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".
Потеря Донбасса будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Зеленский сам отречется от власти и сбежит, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-08-08T05:30
2022-08-08T05:30
спецоперация
юрий кнутов
владимир зеленский
донбасс
всу
новости
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По его словам, это начинают понимать уже и в США.Кнутов также подчеркнул, что среди украинских элит начинается раскол, который может привести к конфронтации между частями этих элит. Именно с этим связаны попытки части Запада заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это тоже неслучайно.Таким образом, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть, добавил Кнутов. Полностью интервью можно прочитать здесь.
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юрий кнутов, владимир зеленский, донбасс, всу, новости

Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".

05:30 08.08.2022
 
© Открытые источникиЮрий Кнутов
Юрий Кнутов
© Открытые источники
Читать в
Потеря Донбасса будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Зеленский сам отречется от власти и сбежит, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, это начинают понимать уже и в США.
В крупнейших американских газетах уже появляются статьи, что руководство США не доверяет Зеленскому. Это неслучайно. Это говорит о том, что ЦРУ и британская разведка получает информацию из высших эшелонов киевского режима. И эта информация не в пользу Зеленского.
Кнутов также подчеркнул, что среди украинских элит начинается раскол, который может привести к конфронтации между частями этих элит. Именно с этим связаны попытки части Запада заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это тоже неслучайно.
Таким образом, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть, добавил Кнутов.
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СпецоперацияЮрий КнутовВладимир ЗеленскийДонбассВСУНовости
 
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05:30Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".
05:30Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни
05:15Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы
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19:07"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
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