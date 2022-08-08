https://ukraina.ru/20220808/1037378525.html

Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".

Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти". - 08.08.2022 Украина.ру

Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".

Потеря Донбасса будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Зеленский сам отречется от власти и сбежит, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-08-08T05:30

2022-08-08T05:30

2022-08-08T05:30

спецоперация

юрий кнутов

владимир зеленский

донбасс

всу

новости

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По его словам, это начинают понимать уже и в США.Кнутов также подчеркнул, что среди украинских элит начинается раскол, который может привести к конфронтации между частями этих элит. Именно с этим связаны попытки части Запада заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это тоже неслучайно.Таким образом, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось, и скоро все может рухнуть, добавил Кнутов. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037355339.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

юрий кнутов, владимир зеленский, донбасс, всу, новости