"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
Попытка Киева сгладить эффект от доклада организации Amnesty International оказалась просто смешной, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
Он объяснил, что на центральном киевском телевидении показали пожилого военного эксперта, который заверил, что "на боевом посту" находится уже 84 года.
Они вытащили совсем уже карикатурные образы. Там какой-то у них есть военный эксперт, с него не то, что песок сыплется, я боялся, что он сыграет в ящик прямо во время этого интервью.
Эксперт уверял, что "за все годы своего боевого поста никогда не читал подобного рода мерзости и гнусности". По мнению Гаспаряна, это странно и смешно, так как о преступлениях ВСУ ежедневно сообщали самые разные ресурсы, в том числе, и Украина.ру.
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