https://ukraina.ru/20220808/1037376048.html

"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.

"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int. - 08.08.2022 Украина.ру

"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.

Попытка Киева сгладить эффект от доклада организации Amnesty International оказалась просто смешной, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

2022-08-08T05:00

2022-08-08T05:00

2022-08-08T05:00

новости

киев

amnesty international

оправдание

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Он объяснил, что на центральном киевском телевидении показали пожилого военного эксперта, который заверил, что "на боевом посту" находится уже 84 года.Эксперт уверял, что "за все годы своего боевого поста никогда не читал подобного рода мерзости и гнусности". По мнению Гаспаряна, это странно и смешно, так как о преступлениях ВСУ ежедневно сообщали самые разные ресурсы, в том числе, и Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220627/1034239444.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, amnesty international, оправдание