"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int. - 08.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220808/1037376048.html
"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.
"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int. - 08.08.2022 Украина.ру
"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.
Попытка Киева сгладить эффект от доклада организации Amnesty International оказалась просто смешной, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-08-08T05:00
2022-08-08T05:00
новости
киев
amnesty international
оправдание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037348774_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_20725b6e541cc5ac1d5ddbccf6e0db45.jpg
Он объяснил, что на центральном киевском телевидении показали пожилого военного эксперта, который заверил, что "на боевом посту" находится уже 84 года.Эксперт уверял, что "за все годы своего боевого поста никогда не читал подобного рода мерзости и гнусности". По мнению Гаспаряна, это странно и смешно, так как о преступлениях ВСУ ежедневно сообщали самые разные ресурсы, в том числе, и Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220627/1034239444.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037348774_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_2cca7a9ce49a3b5d61a009dc2c8e7ed8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, amnesty international, оправдание

"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.

05:00 08.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
Читать в
Попытка Киева сгладить эффект от доклада организации Amnesty International оказалась просто смешной, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
Он объяснил, что на центральном киевском телевидении показали пожилого военного эксперта, который заверил, что "на боевом посту" находится уже 84 года.
Они вытащили совсем уже карикатурные образы. Там какой-то у них есть военный эксперт, с него не то, что песок сыплется, я боялся, что он сыграет в ящик прямо во время этого интервью.
Эксперт уверял, что "за все годы своего боевого поста никогда не читал подобного рода мерзости и гнусности". По мнению Гаспаряна, это странно и смешно, так как о преступлениях ВСУ ежедневно сообщали самые разные ресурсы, в том числе, и Украина.ру.
Беженцы на границе Белоруссии с Польшей - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 13:55
Amnesty International обвинила власти Литвы в расизме из-за украинских беженцевПравозащитная организация Amnesty International сравнила условия предоставляемые Литвой беженцам из стран Ближнего Востока и Африки и мигрантам, прибывшим с Украины. Оказалось, что разница внушительная. В своем отчете, опубликованном 27 июня, организация обвинила Литву в расизме
 
НовостиКиевAmnesty Internationalоправдание
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
05:50Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
05:45Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
05:30Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".
05:30Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни
05:15Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы
05:00"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.
04:45"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
04:30"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
04:15"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
04:00"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
19:30Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
19:15"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
19:15Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
19:07"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
19:00Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине
19:00Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
18:45Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
18:30С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян
18:15"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
Лента новостейМолния