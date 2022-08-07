Российский представитель напомнил Гутерришу, кто именно применил атомную бомбу в Хиросиме - 07.08.2022 Украина.ру
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Российский представитель напомнил Гутерришу, кто именно применил атомную бомбу в Хиросиме
Российский представитель напомнил Гутерришу, кто именно применил атомную бомбу в Хиросиме - 07.08.2022 Украина.ру
Российский представитель напомнил Гутерришу, кто именно применил атомную бомбу в Хиросиме
Мир не должен забывать, кто применил атомную бомбу против гражданского населения. Такой комментарий опубликовал 6 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на публикацию генсека ООН Антониу Гутерреша, посвящённую церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы
2022-08-07T10:03
2022-08-07T10:03
новости
оон
антониу гутерреш
сша
хиросима
атомная бомба
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В своей публикации Гутерриш рассказал о встрече в Хиросиме с "молодыми активистами, неустанно несущими послание мира новому поколению", и призвал мир никогда не забывать случившегося 77 лет назад в этом японском городе.6 августа 1945 года США сбросили ядерную бомбу на японский город Хиросима. Общее число погибших и скончавшихся от последствий бомбардировки к концу 1945 года составило, по разным данным, от 90 до 160 тысяч человек. Подавляющее большинство из них были мирными жителями города.
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новости, оон, антониу гутерреш, сша, хиросима, атомная бомба

Российский представитель напомнил Гутерришу, кто именно применил атомную бомбу в Хиросиме

10:03 07.08.2022
 
© AP / John Minchillo, PoolАнтониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP / John Minchillo, Pool
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Мир не должен забывать, кто применил атомную бомбу против гражданского населения. Такой комментарий опубликовал 6 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на публикацию генсека ООН Антониу Гутерреша, посвящённую церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы
В своей публикации Гутерриш рассказал о встрече в Хиросиме с "молодыми активистами, неустанно несущими послание мира новому поколению", и призвал мир никогда не забывать случившегося 77 лет назад в этом японском городе.

"Дорогой генеральный секретарь, также мир не должен забыть, что именно США совершили это преступление и являются единственной страной, применившей атомную бомбу против гражданского населения без всякой на то военной необходимости. Было бы правильно, если бы в своих заявлениях вы также это упомянули",— написал Полянский.

Репродукция картины Памятник жертвам Хиросимы - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа 2020, 12:01
75 лет бомбардировки Хиросимы. Траурная дата во времена пандемии6 августа в Хиросиме колокольным звоном почтили память людей, погибших 75 лет назад от первой в истории ядерной бомбардировки. Церемония состоялась вопреки карантину из-за COVID-19, хотя и была сокращена
6 августа 1945 года США сбросили ядерную бомбу на японский город Хиросима. Общее число погибших и скончавшихся от последствий бомбардировки к концу 1945 года составило, по разным данным, от 90 до 160 тысяч человек. Подавляющее большинство из них были мирными жителями города.
 
НовостиООНАнтониу ГутеррешСШАХиросимаатомная бомба
 
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