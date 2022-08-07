https://ukraina.ru/20220807/1037374406.html

Российский представитель напомнил Гутерришу, кто именно применил атомную бомбу в Хиросиме

Российский представитель напомнил Гутерришу, кто именно применил атомную бомбу в Хиросиме - 07.08.2022 Украина.ру

Российский представитель напомнил Гутерришу, кто именно применил атомную бомбу в Хиросиме

Мир не должен забывать, кто применил атомную бомбу против гражданского населения. Такой комментарий опубликовал 6 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на публикацию генсека ООН Антониу Гутерреша, посвящённую церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы

2022-08-07T10:03

2022-08-07T10:03

2022-08-07T10:03

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оон

антониу гутерреш

сша

хиросима

атомная бомба

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В своей публикации Гутерриш рассказал о встрече в Хиросиме с "молодыми активистами, неустанно несущими послание мира новому поколению", и призвал мир никогда не забывать случившегося 77 лет назад в этом японском городе.6 августа 1945 года США сбросили ядерную бомбу на японский город Хиросима. Общее число погибших и скончавшихся от последствий бомбардировки к концу 1945 года составило, по разным данным, от 90 до 160 тысяч человек. Подавляющее большинство из них были мирными жителями города.

https://ukraina.ru/20200806/1028461716.html

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новости, оон, антониу гутерреш, сша, хиросима, атомная бомба