Российский представитель напомнил Гутерришу, кто именно применил атомную бомбу в Хиросиме
© AP / John Minchillo, PoolАнтониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН
© AP / John Minchillo, Pool
Мир не должен забывать, кто применил атомную бомбу против гражданского населения. Такой комментарий опубликовал 6 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на публикацию генсека ООН Антониу Гутерреша, посвящённую церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы
В своей публикации Гутерриш рассказал о встрече в Хиросиме с "молодыми активистами, неустанно несущими послание мира новому поколению", и призвал мир никогда не забывать случившегося 77 лет назад в этом японском городе.
"Дорогой генеральный секретарь, также мир не должен забыть, что именно США совершили это преступление и являются единственной страной, применившей атомную бомбу против гражданского населения без всякой на то военной необходимости. Было бы правильно, если бы в своих заявлениях вы также это упомянули",— написал Полянский.
6 августа 1945 года США сбросили ядерную бомбу на японский город Хиросима. Общее число погибших и скончавшихся от последствий бомбардировки к концу 1945 года составило, по разным данным, от 90 до 160 тысяч человек. Подавляющее большинство из них были мирными жителями города.