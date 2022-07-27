https://ukraina.ru/20220727/1036943125.html
Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины
Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины - 27.07.2022 Украина.ру
Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины
Глава теробороны Днепра сейчас находится между Украиной и Польшей, потому что у него забрали украинский паспорт, и он не может никуда выехать, но у него есть израильский паспорт, который он скрывает, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-07-27T19:30
2022-07-27T19:30
2022-07-27T19:30
геннадий корбан
украина
паспорт
новости
олег царев
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Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.По его словам, у Корбана есть второй израильский паспорт, но его никто не видел, а если он его покажет, то он фактически подтвердит наличие второго гражданства.Наличие второго гражданства не является необходимым и достаточным условием для лишения украинского гражданства, добавил депутат.Он рассказал, что Корбан сейчас находится в нейтральной полосе и никак не примет решение, как же ему дальше действовать.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220724/1036817559.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
геннадий корбан, украина, паспорт, новости, олег царев
Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины
Глава теробороны Днепра сейчас находится между Украиной и Польшей, потому что у него забрали украинский паспорт, и он не может никуда выехать, но у него есть израильский паспорт, который он скрывает, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.
Сейчас Корбан третий или какой уже день находится между Украиной и Польшей. У него забрали украинский паспорт. Он заявляет, что он не может попасть даже в Польшу, поскольку у него нет проездных документов. При этом все знают, что у него есть израильский паспорт. Но он его не хочет показывать, потому что если он покажет израильский паспорт – он легализует то, что у него есть второе гражданство.
Олег Царев
Народный депутат Украины четырех созывов
По его словам, у Корбана есть второй израильский паспорт, но его никто не видел, а если он его покажет, то он фактически подтвердит наличие второго гражданства.
Наличие второго гражданства не является необходимым и достаточным условием для лишения украинского гражданства, добавил депутат.
Он рассказал, что Корбан сейчас находится в нейтральной полосе и никак не примет решение, как же ему дальше действовать.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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