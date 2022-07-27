Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины - 27.07.2022 Украина.ру
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Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины
Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины - 27.07.2022 Украина.ру
Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины
Глава теробороны Днепра сейчас находится между Украиной и Польшей, потому что у него забрали украинский паспорт, и он не может никуда выехать, но у него есть израильский паспорт, который он скрывает, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-07-27T19:30
2022-07-27T19:30
геннадий корбан
украина
паспорт
новости
олег царев
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Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.По его словам, у Корбана есть второй израильский паспорт, но его никто не видел, а если он его покажет, то он фактически подтвердит наличие второго гражданства.Наличие второго гражданства не является необходимым и достаточным условием для лишения украинского гражданства, добавил депутат.Он рассказал, что Корбан сейчас находится в нейтральной полосе и никак не примет решение, как же ему дальше действовать.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220724/1036817559.html
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геннадий корбан, украина, паспорт, новости, олег царев

Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины

19:30 27.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Lora N. Nikolaeva
- РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Lora N. Nikolaeva
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Глава теробороны Днепра сейчас находится между Украиной и Польшей, потому что у него забрали украинский паспорт, и он не может никуда выехать, но у него есть израильский паспорт, который он скрывает, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.
Сейчас Корбан третий или какой уже день находится между Украиной и Польшей. У него забрали украинский паспорт. Он заявляет, что он не может попасть даже в Польшу, поскольку у него нет проездных документов. При этом все знают, что у него есть израильский паспорт. Но он его не хочет показывать, потому что если он покажет израильский паспорт – он легализует то, что у него есть второе гражданство.
Олег Царев интервью
Олег Царев
Народный депутат Украины четырех созывов
По его словам, у Корбана есть второй израильский паспорт, но его никто не видел, а если он его покажет, то он фактически подтвердит наличие второго гражданства.
Наличие второго гражданства не является необходимым и достаточным условием для лишения украинского гражданства, добавил депутат.
Он рассказал, что Корбан сейчас находится в нейтральной полосе и никак не примет решение, как же ему дальше действовать.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
24 июля, 07:48
Не паспорт Украины, а проездной в метро: соцсети о лишении гражданства КорбанаГеннадий Корбан не смог вернуться в Украину. У него прямо на границе отобрали паспорт, в связи с указом Владимира Зеленского о лишении гражданства. Бывший заместитель главы Днепропетровской области, бизнесмен Корбан обратился к президенту разрешить недоразумение.
 
Геннадий КорбанУкраинапаспортНовостиОлег Царев
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины
19:00Украинский политик о том, почему важно упростить получение гражданства РФ для украинцев
19:00Прокурор, мост через Днепр, воинственный Ким. Итоги 27 июля на Украине
18:35Терроризм Украины и судьба Коломойского. О чём говорили эксперты 27 июля
18:31Британский военкор Филлипс оспорит в суде внесение в санкционный список
18:30Царев рассказал, почему РФ надо защищать мосты от ударов ВСУ на освобожденных территориях
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