https://ukraina.ru/20220727/1036943125.html

Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины

Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины - 27.07.2022 Украина.ру

Царев рассказал про тайну Корбана, которую он пытается скрыть от Украины

Глава теробороны Днепра сейчас находится между Украиной и Польшей, потому что у него забрали украинский паспорт, и он не может никуда выехать, но у него есть израильский паспорт, который он скрывает, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-07-27T19:30

2022-07-27T19:30

2022-07-27T19:30

геннадий корбан

украина

паспорт

новости

олег царев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036929004_0:10:960:550_1920x0_80_0_0_73641e78276897ad555e9fef8e9173df.jpg.webp

Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.По его словам, у Корбана есть второй израильский паспорт, но его никто не видел, а если он его покажет, то он фактически подтвердит наличие второго гражданства.Наличие второго гражданства не является необходимым и достаточным условием для лишения украинского гражданства, добавил депутат.Он рассказал, что Корбан сейчас находится в нейтральной полосе и никак не примет решение, как же ему дальше действовать.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220724/1036817559.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

геннадий корбан, украина, паспорт, новости, олег царев