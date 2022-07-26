Диплом российского образца и магистратура в Москве: ректор ХГУ о текущих планах

«Детей не будут настраивать против своей культуры»: Стремоусов рассказал, как будет проходить обучение в школах в Херсонской области

Школы в Херсонской области переходят на российские стандарты образования, сказал заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру