Диплом российского образца и магистратура в Москве: ректор ХГУ о текущих планах
Приёмная комиссия, расположенная в Ивано-Франковске, не имеет отношения к Херсонскому государственному университету (ХГУ), поскольку подчинена киевским властям. Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
Она назвала ХГУ федеральным учебным заведением Российской Федерации и объявила, что его выпускники будут получать дипломы российского образца.
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Томилина рассказала о помощи своему учебному заведению со стороны Московского государственного педагогического университета и подписанных с этим вузом договорённостях.
Мы договорились, что первый курс абитуриентов мы набираем. Второй, третий, четвертый курс до бакалавриата – мы набираем сюда, в Херсонский государственный университет. А магистратуру и аспирантуру с ноября месяца забирают в Московский государственный педагогический университет.
Она заверила, что для херсонских магистров и аспирантов такая ситуация является неожиданной, но очень благоприятной, поскольку, по её словам, раньше об обучении в Москве никто из них "не мог мечтать".
Полностью интервью можно прочитать здесь.