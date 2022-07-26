Диплом российского образца и магистратура в Москве: ректор ХГУ о текущих планах - 26.07.2022 Украина.ру
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Диплом российского образца и магистратура в Москве: ректор ХГУ о текущих планах
Диплом российского образца и магистратура в Москве: ректор ХГУ о текущих планах - 26.07.2022 Украина.ру
Диплом российского образца и магистратура в Москве: ректор ХГУ о текущих планах
Приёмная комиссия, расположенная в Ивано-Франковске, не имеет отношения к Херсонскому государственному университету (ХГУ), поскольку подчинена киевским властям. Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T11:16
2022-07-26T11:16
херсон
университет
новости
аспирантура
москва
дипломы
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Она назвала ХГУ федеральным учебным заведением Российской Федерации и объявила, что его выпускники будут получать дипломы российского образца.Томилина рассказала о помощи своему учебному заведению со стороны Московского государственного педагогического университета и подписанных с этим вузом договорённостях.Она заверила, что для херсонских магистров и аспирантов такая ситуация является неожиданной, но очень благоприятной, поскольку, по её словам, раньше об обучении в Москве никто из них "не мог мечтать".Полностью интервью можно прочитать здесь.
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херсон, университет, новости, аспирантура, москва, дипломы

Диплом российского образца и магистратура в Москве: ректор ХГУ о текущих планах

11:16 26.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Uaquantum Антоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© commons.wikimedia.org / Uaquantum
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Приёмная комиссия, расположенная в Ивано-Франковске, не имеет отношения к Херсонскому государственному университету (ХГУ), поскольку подчинена киевским властям. Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
Она назвала ХГУ федеральным учебным заведением Российской Федерации и объявила, что его выпускники будут получать дипломы российского образца.
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Томилина рассказала о помощи своему учебному заведению со стороны Московского государственного педагогического университета и подписанных с этим вузом договорённостях.

Мы договорились, что первый курс абитуриентов мы набираем. Второй, третий, четвертый курс до бакалавриата – мы набираем сюда, в Херсонский государственный университет. А магистратуру и аспирантуру с ноября месяца забирают в Московский государственный педагогический университет.

Татьяна Томилина
Ректор Херсонского государственного университета
Она заверила, что для херсонских магистров и аспирантов такая ситуация является неожиданной, но очень благоприятной, поскольку, по её словам, раньше об обучении в Москве никто из них "не мог мечтать".
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ХерсонуниверситетНовостиаспирантураМосквадипломы
 
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