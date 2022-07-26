"В ваших силах прекратить этот ад!" Харьковчан призвали сдаваться в плен - 26.07.2022 Украина.ру
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"В ваших силах прекратить этот ад!" Харьковчан призвали сдаваться в плен
"В ваших силах прекратить этот ад!" Харьковчан призвали сдаваться в плен - 26.07.2022 Украина.ру
"В ваших силах прекратить этот ад!" Харьковчан призвали сдаваться в плен
Во вторник 26 июля хакеры взломали харьковское "Авторадио", в эфире звучат призывы сдаваться в плен, сообщает Telegram-канал "Выпускайте Z Кракена!"
2022-07-26T09:48
2022-07-26T09:48
новости
харьков
хакеры
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украина
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Голос, имитирующий сводки Совинформбюро, рассказывает жителям города, как им стоит вести себя при встрече с российскими солдатами."Поднимите руки вверх, в руках держите любую белую ткань, платок, листовку. В случае неожиданной встречи с русскими военными, ложитесь на землю", - звучит в эфире.Харьковчан заверяют – российские солдаты осведомлены обо всех этих правилах, а закончить кровопролитие – в силах жителей города.Неделей ранее украинские радиостанции "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации. Зеленский вскоре опроверг эту информацию, записав видео из своего кабинета.
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"В ваших силах прекратить этот ад!" Харьковчан призвали сдаваться в плен

09:48 26.07.2022
 
© pixabay.com/OtoZapletalМегафон рупор
Мегафон рупор
© pixabay.com/OtoZapletal
Читать в
Во вторник 26 июля хакеры взломали харьковское "Авторадио", в эфире звучат призывы сдаваться в плен, сообщает Telegram-канал "Выпускайте Z Кракена!"
Голос, имитирующий сводки Совинформбюро, рассказывает жителям города, как им стоит вести себя при встрече с российскими солдатами.
"Поднимите руки вверх, в руках держите любую белую ткань, платок, листовку. В случае неожиданной встречи с русскими военными, ложитесь на землю", - звучит в эфире.
Харьковчан заверяют – российские солдаты осведомлены обо всех этих правилах, а закончить кровопролитие – в силах жителей города.
Неделей ранее украинские радиостанции "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации. Зеленский вскоре опроверг эту информацию, записав видео из своего кабинета.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 08:26
Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольноХакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") выяснили, кто из россиян сотрудничает с военной разведкой Украины и посоветовали, тем, кто это делает, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями. Соответствующее заявление 18 июля сделал один из участников RaHDit в беседе с РИА Новостями.
 
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