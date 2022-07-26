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"В ваших силах прекратить этот ад!" Харьковчан призвали сдаваться в плен

"В ваших силах прекратить этот ад!" Харьковчан призвали сдаваться в плен - 26.07.2022 Украина.ру

"В ваших силах прекратить этот ад!" Харьковчан призвали сдаваться в плен

Во вторник 26 июля хакеры взломали харьковское "Авторадио", в эфире звучат призывы сдаваться в плен, сообщает Telegram-канал "Выпускайте Z Кракена!"

2022-07-26T09:48

2022-07-26T09:48

2022-07-26T09:48

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Голос, имитирующий сводки Совинформбюро, рассказывает жителям города, как им стоит вести себя при встрече с российскими солдатами."Поднимите руки вверх, в руках держите любую белую ткань, платок, листовку. В случае неожиданной встречи с русскими военными, ложитесь на землю", - звучит в эфире.Харьковчан заверяют – российские солдаты осведомлены обо всех этих правилах, а закончить кровопролитие – в силах жителей города.Неделей ранее украинские радиостанции "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации. Зеленский вскоре опроверг эту информацию, записав видео из своего кабинета.

https://ukraina.ru/20220718/1036520621.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, хакеры, радио, плен, украина