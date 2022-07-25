Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном - 25.07.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном
Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном - 25.07.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном
Иран был интересен России, потому что это страна, которая 40 лет находится под санкциями США и за эти года не только выжила, но и стала лидером на Среднем Востоке, сохранила высокоразвитую экономику, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-07-25T05:00
2022-07-25T05:00
иран
россия
сотрудничество
запад
новости
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Ранее президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, Путин провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.По его словам, Россию интересует больше всего военная промышленность Ирана, как она сохранилась и другие высокотехнологичные отрасли экономики.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036427401.html
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иран, россия, сотрудничество, запад, новости

Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном

05:00 25.07.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
Перейти в фотобанк
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Иран был интересен России, потому что это страна, которая 40 лет находится под санкциями США и за эти года не только выжила, но и стала лидером на Среднем Востоке, сохранила высокоразвитую экономику, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, Путин провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
Разумеется, Иран был интересен России в том аспекте, что это страна, которая 40 лет находится под американскими санкциями, под западными санкциями. За эти 40 лет она не только выжила, но и превратилась в лидера в своём регионе, в регионе Среднего Востока, приумножила то лидерство, которое было при шахе, и которое достигалось благодаря союзу с американцами. Приумножила и умножила его и без союза (с США. — Ред.), и даже при откровенной враждебности со стороны американцев сохранила высокоразвитую экономику.
Александр Носович интервью
Александр Носович
Политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
По его словам, Россию интересует больше всего военная промышленность Ирана, как она сохранилась и другие высокотехнологичные отрасли экономики.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 16:09
Путин летит в Тегеран. Столица Ирана примет новую "Большую тройку"
 
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