Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном
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Иран был интересен России, потому что это страна, которая 40 лет находится под санкциями США и за эти года не только выжила, но и стала лидером на Среднем Востоке, сохранила высокоразвитую экономику, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, Путин провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
Разумеется, Иран был интересен России в том аспекте, что это страна, которая 40 лет находится под американскими санкциями, под западными санкциями. За эти 40 лет она не только выжила, но и превратилась в лидера в своём регионе, в регионе Среднего Востока, приумножила то лидерство, которое было при шахе, и которое достигалось благодаря союзу с американцами. Приумножила и умножила его и без союза (с США. — Ред.), и даже при откровенной враждебности со стороны американцев сохранила высокоразвитую экономику.
По его словам, Россию интересует больше всего военная промышленность Ирана, как она сохранилась и другие высокотехнологичные отрасли экономики.
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