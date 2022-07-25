https://ukraina.ru/20220725/1036799672.html

Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном

Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном - 25.07.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном

Иран был интересен России, потому что это страна, которая 40 лет находится под санкциями США и за эти года не только выжила, но и стала лидером на Среднем Востоке, сохранила высокоразвитую экономику, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру

2022-07-25T05:00

2022-07-25T05:00

2022-07-25T05:00

иран

россия

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Ранее президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, Путин провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.По его словам, Россию интересует больше всего военная промышленность Ирана, как она сохранилась и другие высокотехнологичные отрасли экономики.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036427401.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

иран, россия, сотрудничество, запад, новости