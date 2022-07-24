"Не справляемся": в Чернобаевке заявили, что украинская пропаганда запугала учителей - 24.07.2022 Украина.ру
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"Не справляемся": в Чернобаевке заявили, что украинская пропаганда запугала учителей
"Не справляемся": в Чернобаевке заявили, что украинская пропаганда запугала учителей - 24.07.2022 Украина.ру
"Не справляемся": в Чернобаевке заявили, что украинская пропаганда запугала учителей
В перспективе ближайших месяцев – решение вопроса о работе школ, детских садов и Дома культуры. Для последнего в населенном пункте сотрудники уже найдены, а вот с другими учреждениями пока сложности, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации Юрий Турулев
2022-07-24T07:00
2022-07-24T07:00
новости
школа
учителя
пропаганда
детский сад
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Он пояснил, что основная проблема сейчас в поиске кадров для общеобразовательной школы, школы-интерната и одного детского сада.
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новости, школа, учителя, пропаганда, детский сад

"Не справляемся": в Чернобаевке заявили, что украинская пропаганда запугала учителей

07:00 24.07.2022
 
© Украина.рушкола 53 мариуполь флаг табличка вывеска жители ученик ребенок дети школьники родители
школа 53 мариуполь флаг табличка вывеска жители ученик ребенок дети школьники родители
© Украина.ру
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В перспективе ближайших месяцев – решение вопроса о работе школ, детских садов и Дома культуры. Для последнего в населенном пункте сотрудники уже найдены, а вот с другими учреждениями пока сложности, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации Юрий Турулев
Он пояснил, что основная проблема сейчас в поиске кадров для общеобразовательной школы, школы-интерната и одного детского сада.

"Преподавательский состав, видимо, потому что напуган украинской пропагандой, боится выходить на работу. Если по одному детскому садику у нас вопрос закрыт, преподавательский состав готов выходить на работу, то по школе не справляемся. Уверен, что скоро мы эту проблему уладим и дети обязательно пойдут в школу 1 сентября!" - заявил Турулев.

Юрий Турулев интервью
22 июля, 18:54
Юрий Турулев: Учителя запуганы украинской пропагандой, но 1 сентября дети пойдут в школу
 
НовостиШколаучителяпропагандадетский сад
 
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