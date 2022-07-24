https://ukraina.ru/20220724/1036788869.html

"Не справляемся": в Чернобаевке заявили, что украинская пропаганда запугала учителей

"Не справляемся": в Чернобаевке заявили, что украинская пропаганда запугала учителей - 24.07.2022 Украина.ру

"Не справляемся": в Чернобаевке заявили, что украинская пропаганда запугала учителей

В перспективе ближайших месяцев – решение вопроса о работе школ, детских садов и Дома культуры. Для последнего в населенном пункте сотрудники уже найдены, а вот с другими учреждениями пока сложности, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации Юрий Турулев

2022-07-24T07:00

2022-07-24T07:00

2022-07-24T07:00

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Он пояснил, что основная проблема сейчас в поиске кадров для общеобразовательной школы, школы-интерната и одного детского сада.

https://ukraina.ru/20220722/1036734693.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, школа, учителя, пропаганда, детский сад