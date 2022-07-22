Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру - 22.07.2022 Украина.ру
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Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру
Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру - 22.07.2022 Украина.ру
Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал ООН принудить Украину к миру во избежание новых опасных провокаций на Запорожской АЭС, передает 22 июля РИА Новости
2022-07-22T09:15
2022-07-22T09:33
новости
запорожская область
украина
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"Призываем ООН прекратить занимать позицию слепых котят и осудить вопиющую атаку украинских боевиков на Запорожскую АЭС. ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора, в противном случае опасные провокации могут повториться и грозить техногенной катастрофой", — сказал Рогов.По его словам, Россия обеспечивает защиту и охрану АЭС, которая на данный момент работает в штатном режиме, но украинские боевики могут решиться на новые атаки.В минувшую среду украинские беспилотники четыре раза атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона–камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. По заявлению властей, сама АЭС не пострадала и продолжает работать в штатном режиме.В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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новости, запорожская область, украина

Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру

09:15 22.07.2022 (обновлено: 09:33 22.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал ООН принудить Украину к миру во избежание новых опасных провокаций на Запорожской АЭС, передает 22 июля РИА Новости
"Призываем ООН прекратить занимать позицию слепых котят и осудить вопиющую атаку украинских боевиков на Запорожскую АЭС. ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора, в противном случае опасные провокации могут повториться и грозить техногенной катастрофой", — сказал Рогов.
По его словам, Россия обеспечивает защиту и охрану АЭС, которая на данный момент работает в штатном режиме, но украинские боевики могут решиться на новые атаки.
В минувшую среду украинские беспилотники четыре раза атаковали зону Запорожской АЭС. В атаке участвовали три дрона–камикадзе, снаряженные боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. По заявлению властей, сама АЭС не пострадала и продолжает работать в штатном режиме.
В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 13:36
Москва призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку Запорожской АЭС украинскими беспилотникамиОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 21 июля заявила, что Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества
 
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