https://ukraina.ru/20220721/1036691683.html

"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ

"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ - 21.07.2022 Украина.ру

"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ

Запад интенсивно снабжает Украину очень дорогим оружием, у них есть американские хорошие, качественные дальнобойные снайперские комплексы, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-07-21T08:30

2022-07-21T08:30

2022-07-21T08:30

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бородай

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Он рассказал, что ВСУ применяют американские снайперские винтовки разнообразных модификаций, часто Barrett от 308-го до 408-го калибра.По его мнению, также у ВСУ есть неплохой украинский пистолет "Форт", который является фактически копией "Чезет", у них есть свои неплохие наработки.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, всу, новости, россия, снайперы, бородай