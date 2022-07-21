"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ - 21.07.2022 Украина.ру
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"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ
"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ - 21.07.2022 Украина.ру
"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ
Запад интенсивно снабжает Украину очень дорогим оружием, у них есть американские хорошие, качественные дальнобойные снайперские комплексы, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-07-21T08:30
2022-07-21T08:30
украина
всу
новости
россия
снайперы
бородай
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Он рассказал, что ВСУ применяют американские снайперские винтовки разнообразных модификаций, часто Barrett от 308-го до 408-го калибра.По его мнению, также у ВСУ есть неплохой украинский пистолет "Форт", который является фактически копией "Чезет", у них есть свои неплохие наработки.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html
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украина, всу, новости, россия, снайперы, бородай

"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ

08:30 21.07.2022
 
© AFP / Efrem Lukatsky, File
- РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AFP / Efrem Lukatsky, File
Читать в
Запад интенсивно снабжает Украину очень дорогим оружием, у них есть американские хорошие, качественные дальнобойные снайперские комплексы, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что ВСУ применяют американские снайперские винтовки разнообразных модификаций, часто Barrett от 308-го до 408-го калибра.
Это хорошие, качественные дальнобойные снайперские комплексы. Снайперские комплексы – это сложная и дорогая вещь. Снабжение ВСУ дорогим западным оружием идет очень интенсивное. Стрелковое оружие у ВСУ в основном советского производства, потому что трудно придумать что-нибудь в этом отношении лучше автомата "Калашникова".
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса
По его мнению, также у ВСУ есть неплохой украинский пистолет "Форт", который является фактически копией "Чезет", у них есть свои неплохие наработки.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 09:04
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УкраинаВСУНовостиРоссияснайперыБородай
 
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