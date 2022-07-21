https://ukraina.ru/20220721/1036691683.html
"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ
"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ - 21.07.2022 Украина.ру
"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ
Запад интенсивно снабжает Украину очень дорогим оружием, у них есть американские хорошие, качественные дальнобойные снайперские комплексы, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-07-21T08:30
2022-07-21T08:30
2022-07-21T08:30
украина
всу
новости
россия
снайперы
бородай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/56/1034305638_0:249:7984:4740_1920x0_80_0_0_1ed6102226d3d2a3e550b2f312ba6ae8.jpg
Он рассказал, что ВСУ применяют американские снайперские винтовки разнообразных модификаций, часто Barrett от 308-го до 408-го калибра.По его мнению, также у ВСУ есть неплохой украинский пистолет "Форт", который является фактически копией "Чезет", у них есть свои неплохие наработки.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/56/1034305638_0:0:7378:5533_1920x0_80_0_0_693422c332242c6e882f1ada2756f09c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, всу, новости, россия, снайперы, бородай
"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ
Запад интенсивно снабжает Украину очень дорогим оружием, у них есть американские хорошие, качественные дальнобойные снайперские комплексы, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру