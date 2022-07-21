Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте - 21.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте
Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте - 21.07.2022 Украина.ру
Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте
Основными внешними участниками конфликта вокруг Украины являются РФ и ЕС, они и участвуют в своеобразном соревновании "на выбывание". Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T08:15
2022-07-21T08:15
спецоперация
владимир лепехин
ес
олаф шольц
марио драги
новости
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По словам Лепехина, в странах ЕС начинаются проблемы, "брожения в элитах". В качестве примеров он указал ослабление позиций канцлера ФРГ Олафа Шольца и объявление премьер-министра Италии Марио Драги о намерении уйти в отставку. Лепехин добавил, что обстановка ещё сильнее обострится к осени.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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владимир лепехин, ес, олаф шольц, марио драги, новости

Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте

08:15 21.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Основными внешними участниками конфликта вокруг Украины являются РФ и ЕС, они и участвуют в своеобразном соревновании "на выбывание". Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру

"Россия и Евросоюз участвуют в военном конфликте, они и потеряют больше всех. Другой вопрос, кто раньше посыпется. Мы или ЕС. … Возникает вопрос, какой у нас и у них запас прочности, есть версия, что в РФ население преисполнено терпения, поэтому у нас запас больше", - указал эксперт.

По словам Лепехина, в странах ЕС начинаются проблемы, "брожения в элитах". В качестве примеров он указал ослабление позиций канцлера ФРГ Олафа Шольца и объявление премьер-министра Италии Марио Драги о намерении уйти в отставку.
Лепехин добавил, что обстановка ещё сильнее обострится к осени.

Холода, инфляция растет, предприятия будут закрываться, энергоносители дорогие.

Владимир Лепехин
Владимир Лепехин
Генеральный директор Института ЕврАзЭС
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияВладимир ЛепехинЕСОлаф ШольцМарио ДрагиНовости
 
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