https://ukraina.ru/20220721/1036690171.html
Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте
Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте - 21.07.2022 Украина.ру
Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте
Основными внешними участниками конфликта вокруг Украины являются РФ и ЕС, они и участвуют в своеобразном соревновании "на выбывание". Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T08:15
2022-07-21T08:15
2022-07-21T08:15
спецоперация
владимир лепехин
ес
олаф шольц
марио драги
новости
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По словам Лепехина, в странах ЕС начинаются проблемы, "брожения в элитах". В качестве примеров он указал ослабление позиций канцлера ФРГ Олафа Шольца и объявление премьер-министра Италии Марио Драги о намерении уйти в отставку. Лепехин добавил, что обстановка ещё сильнее обострится к осени.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир лепехин, ес, олаф шольц, марио драги, новости
Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте
Основными внешними участниками конфликта вокруг Украины являются РФ и ЕС, они и участвуют в своеобразном соревновании "на выбывание". Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру
"Россия и Евросоюз участвуют в военном конфликте, они и потеряют больше всех. Другой вопрос, кто раньше посыпется. Мы или ЕС. … Возникает вопрос, какой у нас и у них запас прочности, есть версия, что в РФ население преисполнено терпения, поэтому у нас запас больше", - указал эксперт.
По словам Лепехина, в странах ЕС начинаются проблемы, "брожения в элитах". В качестве примеров он указал ослабление позиций канцлера ФРГ Олафа Шольца и объявление премьер-министра Италии Марио Драги о намерении уйти в отставку.
Лепехин добавил, что обстановка ещё сильнее обострится к осени.
Холода, инфляция растет, предприятия будут закрываться, энергоносители дорогие.
Владимир Лепехин
Генеральный директор Института ЕврАзЭС
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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