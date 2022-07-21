https://ukraina.ru/20220721/1036690171.html

Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте

Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте - 21.07.2022 Украина.ру

Не США: Лепехин назвал основного кандидата в проигравшие в украинском конфликте

Основными внешними участниками конфликта вокруг Украины являются РФ и ЕС, они и участвуют в своеобразном соревновании "на выбывание". Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T08:15

2022-07-21T08:15

2022-07-21T08:15

спецоперация

владимир лепехин

ес

олаф шольц

марио драги

новости

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По словам Лепехина, в странах ЕС начинаются проблемы, "брожения в элитах". В качестве примеров он указал ослабление позиций канцлера ФРГ Олафа Шольца и объявление премьер-министра Италии Марио Драги о намерении уйти в отставку. Лепехин добавил, что обстановка ещё сильнее обострится к осени.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир лепехин, ес, олаф шольц, марио драги, новости