https://ukraina.ru/20220720/1036692263.html
"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах
"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах - 20.07.2022 Украина.ру
"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах
"Чистки" в СБУ являются следствием внутреннего недовольства и одновременно желания Владимира Зеленского продемонстрировать свой контроль над ситуацией на Украине. Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T15:57
2022-07-20T15:57
2022-07-20T15:57
спецоперация
владимир зеленский
сбу
владимир лепехин
новости
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По его словам, из СБУ убирают людей, которые начинают роптать и "задавать вопросы", которые не нравятся Зеленскому или его зарубежным кураторам.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, сбу, владимир лепехин, новости
"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах
"Чистки" в СБУ являются следствием внутреннего недовольства и одновременно желания Владимира Зеленского продемонстрировать свой контроль над ситуацией на Украине. Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру
По его словам, из СБУ убирают людей, которые начинают роптать и "задавать вопросы", которые не нравятся Зеленскому или его зарубежным кураторам.
Плюс показуха может присутствовать, мол, какие-то кадровые перестановки проводятся с целью повышения эффективности. Якобы есть хозяин на этой территории. Это не принципиально, сегодня один, завтра другой, какая разница.
Владимир Лепехин
Генеральный директор Института ЕврАзЭС
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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