"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах - 20.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах
"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах - 20.07.2022 Украина.ру
"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах
"Чистки" в СБУ являются следствием внутреннего недовольства и одновременно желания Владимира Зеленского продемонстрировать свой контроль над ситуацией на Украине. Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T15:57
2022-07-20T15:57
спецоперация
владимир зеленский
сбу
владимир лепехин
новости
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По его словам, из СБУ убирают людей, которые начинают роптать и "задавать вопросы", которые не нравятся Зеленскому или его зарубежным кураторам.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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владимир зеленский, сбу, владимир лепехин, новости

"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах

15:57 20.07.2022
 
© president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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"Чистки" в СБУ являются следствием внутреннего недовольства и одновременно желания Владимира Зеленского продемонстрировать свой контроль над ситуацией на Украине. Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру
По его словам, из СБУ убирают людей, которые начинают роптать и "задавать вопросы", которые не нравятся Зеленскому или его зарубежным кураторам.

Плюс показуха может присутствовать, мол, какие-то кадровые перестановки проводятся с целью повышения эффективности. Якобы есть хозяин на этой территории. Это не принципиально, сегодня один, завтра другой, какая разница.

П/к по итогам Международного литературно-медийного конкурса имени О. Бузины
Владимир Лепехин
Генеральный директор Института ЕврАзЭС
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияВладимир ЗеленскийСБУВладимир ЛепехинНовости
 
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