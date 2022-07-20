https://ukraina.ru/20220720/1036692263.html

"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах

"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах - 20.07.2022 Украина.ру

"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах

"Чистки" в СБУ являются следствием внутреннего недовольства и одновременно желания Владимира Зеленского продемонстрировать свой контроль над ситуацией на Украине. Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T15:57

2022-07-20T15:57

2022-07-20T15:57

спецоперация

владимир зеленский

сбу

владимир лепехин

новости

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По его словам, из СБУ убирают людей, которые начинают роптать и "задавать вопросы", которые не нравятся Зеленскому или его зарубежным кураторам.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, сбу, владимир лепехин, новости