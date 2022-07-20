Некоторые как Ахметов: эксперт рассказал, удастся ли украинским элитам прижиться в России - 20.07.2022 Украина.ру
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Некоторые как Ахметов: эксперт рассказал, удастся ли украинским элитам прижиться в России
Некоторые как Ахметов: эксперт рассказал, удастся ли украинским элитам прижиться в России - 20.07.2022 Украина.ру
Некоторые как Ахметов: эксперт рассказал, удастся ли украинским элитам прижиться в России
Какая судьба ждет украинские политические элиты в России, изданию Украина.ру рассказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.
2022-07-20T06:45
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новости
эксперт
блогер
элита
украина
россия
ахметов
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По словам Кубарева, практически всем украинцам будет довольно сложно встроиться в новую российскую реальность, потому что с собой они принесут "багаж" в виде коррупции, взяточничества, кумовства и других привычных им способов взаимодействия с миром. Блогер уверен, что на привыкание и притирку "новых" и "старых" граждан РФ уйдет от пяти до десяти лет.
https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html
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новости, эксперт, блогер, элита, украина, россия, ахметов

Некоторые как Ахметов: эксперт рассказал, удастся ли украинским элитам прижиться в России

06:45 20.07.2022
 
© скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"Ринат Ахметов
Ринат Ахметов
© скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"
Читать в
Какая судьба ждет украинские политические элиты в России, изданию Украина.ру рассказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.

"Кого-то, наверняка, привлекут, кто-то успешно встроится, но так, чтобы массово – тяжело сказать. Среди нынешних украинских элит есть чисто временные фигуры, а серьезные фигуры - кланы с интересами. С большинством из них, думаю, договорятся, и они останутся, будут встраиваться в российские реалии. А некоторые, как [украинский олигарх Ринат] Ахметов, сольются", - заявил эксперт.

По словам Кубарева, практически всем украинцам будет довольно сложно встроиться в новую российскую реальность, потому что с собой они принесут "багаж" в виде коррупции, взяточничества, кумовства и других привычных им способов взаимодействия с миром. Блогер уверен, что на привыкание и притирку "новых" и "старых" граждан РФ уйдет от пяти до десяти лет.
силуэт мужчина интервью
Вчера, 08:00
Дмитрий Кубарев о будущем Украины: Жернова империи мелют медленно, но верно
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