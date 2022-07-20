https://ukraina.ru/20220720/1036623937.html

Некоторые как Ахметов: эксперт рассказал, удастся ли украинским элитам прижиться в России

Некоторые как Ахметов: эксперт рассказал, удастся ли украинским элитам прижиться в России - 20.07.2022 Украина.ру

Некоторые как Ахметов: эксперт рассказал, удастся ли украинским элитам прижиться в России

Какая судьба ждет украинские политические элиты в России, изданию Украина.ру рассказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.

2022-07-20T06:45

2022-07-20T06:45

2022-07-20T06:45

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По словам Кубарева, практически всем украинцам будет довольно сложно встроиться в новую российскую реальность, потому что с собой они принесут "багаж" в виде коррупции, взяточничества, кумовства и других привычных им способов взаимодействия с миром. Блогер уверен, что на привыкание и притирку "новых" и "старых" граждан РФ уйдет от пяти до десяти лет.

https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html

https://ukraina.ru/20220719/1036579678.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, блогер, элита, украина, россия, ахметов