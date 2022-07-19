https://ukraina.ru/20220719/1036647971.html

Не пустили Вучича. Отношения между Сербией и Хорватией обострились из-за Украины?

Не пустили Вучича. Отношения между Сербией и Хорватией обострились из-за Украины? - 19.07.2022 Украина.ру

Не пустили Вучича. Отношения между Сербией и Хорватией обострились из-за Украины?

Пока на Украине продолжается военный конфликт, на Балканах тоже сложилась взрывоопасная ситуация, которая грозит Европе непредсказуемыми последствиями. Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T17:04

2022-07-19T17:04

2022-07-19T17:06

сербия

холокост

сербы

евреи

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Пока на Украине продолжается военный конфликт, на Балканах тоже сложилась взрывоопасная ситуация, которая грозит Европе непредсказуемыми последствиями.Отношения между Сербией и Хорватией внезапно оказались на грани разрыва. Хорватские власти не пустили в страну сербского президента Александра Вучича. Потому что собрался посетить мемориальный комплекс, расположенный на месте концентрационного концлагеря Ясеновац.Неожиданный запрет буквально взорвал сербское общественное мнение и вызвал резкие комментарии со стороны ведущих сербских политиков, которые увидели в нем оскорбление своего народа."Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории", – заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич."Фашисты сегодня – члены Европейского союза, не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили", – прокомментировал ситуацию глава министерства внутренних дел Сербии Александар Вулин.Он уже анонсировал ответные действия сербского правительства, которое собирается ввести для хорватских дипломатов "особый режим". Однако многие сербы считают эти меры недостаточными, требуя от власти более серьезных решений, чтобы в Загребе больше не позволяли себе подобных политических провокаций.Память о жертвах Ясеноваца имеет особое значение для жителей современной Сербии. Во время Второй мировой войны хорватские националисты-усташи организовали в этом небольшом городе настоящий комбинат смерти, в котором проходили жестокие массовые убийства. Концлагерь действовал с мая 1941 года, вплоть до апреля 1945-го, когда к нему пробились югославские партизаны. За четыре года в этом месте погибли сотни тысяч людей – прежде всего, сербы, а также евреи, цыгане и представители многих других народов.Точное число погибших до сих пор неизвестно, потому что усташи не отличались бюрократическим педантизмом германских нацистов, которые скрупулёзно подсчитывали количество уничтоженных узников. Однако гитлеровская Германия поощряла создание хорватских концлагерей для ликвидации "расово неполноценного" населения, и оказывала хорватским националистам активную практическую поддержку.Для резни сербов использовали так называемый "сербосек" – кожаную перчатку с ножевым лезвием. До войны ее применяли при убое скота, чтобы у мясников не уставала рука. Эти "сербосеки" производили на заводе в немецком Золингене, по заказу руководителей марионеточного "Независимого государства Хорватия". Надсмотрщики концлагеря Ясеновац применяли их каждый день, а иногда устраивали соревнования, на которых убивали тысячи узников.В одном из таких "конкурсов" отличился загребский студент Петар Брзица, член религиозной организации "Крижари" – "Крестоносцы". За один день он перерезал горло 1360 заключённых. Комендант Ясеноваца премировал старательного подчиненного серебряным сервизом, капеллан подарил ему золотые часы, а другие усташи чествовали Брзицу поросятиной и вином. После окончания войны знаменитый убийца укрылся на территории США, которые так и не стали выдавать его Югославии.Впрочем, в Ясеноваце убивали разными способами. Усташи забивали узников молотками, расстреливали и вешали. Комендант концлагеря Ивица Маткович провел эксперимент над бывшими педагогами – он заморил их голодом, и обезумевшие жертвы поедали трупы своих коллег.Хорватский генерал Векослав Лубурич приказал умертвить четыреста детей в возрасте от 4 до 14 лет. Он тоже бежал после войны в Европу, спрятавшись в Испании, чтобы уйти от расплаты за преступления. Но был ликвидирован агентом югославских спецслужб.Тела погибших сбрасывали в реку Саву, а потом начали сжигать в кремационных печах, спроектированных по немецкому образцу. Часто они работали круглосуточно, потому что в лагерь смерти постоянно доставляли новые группы людей – из Хорватии, Боснии, Герцеговины, Славонии, Сербии и Далмации."Каждый день прибывают только что пронумерованные новые жильцы, каждый день другие покидают лагерь, умерев от страданий и изнурения", – писал об этом итальянский очевидец Альфио Руссо.Жертвы усташского террора были практически в каждой сербской семье. Александр Вучич не стол исключением. Его родственники тоже пострадали в ходе кровавых этнических чисток на территории Хорватии."Мы думали, что свобода перемещения людей – это самая большая европейская свобода. Знаете, приезжаешь на границу, даешь паспорт и дальше свободно проезжаешь. Это основы Европейского союза. Не знал, что есть какие-то особенные способы, чообы представиться и легитимизировать свой визит. Возможно, я виноват в том, что они сожгли семь домов Вучичей, один из них частично – потому что тот Вучич, к счастью, был женат на хорватке", – с печальной иронией рассказал об этом президент Сербии, когда ему не разрешили посетить Ясеновац.Со стороны Хорватии до сих по не поступило внятного комментария о причинах скандала. В Загребе говорят, что глава иностранного государства не может посещать мемориал с частным визитом. Однако такой запрет не регламентирован никакими законами, и, по существу, является произволом.Сербы напоминают о том, что в 1991 году хорватские националисты закрыли мемориал, а его архив, где задокументированы преступления усташей, едва успели спасти, эвакуировав документы за границу. Музей возобновил работу только через пятнадцать лет, в ноябре 2006 года, под давлением международных организаций. Ведь памятник узникам Ясеноваца открыли к тому времени даже в Нью-Йорке, где проживают потомки замученных хорватских евреев.Нынешний демарш хорватов напрямую связывают с украинскими событиями. Как раз накануне дипломатического инцидента президент Вучич в очередной раз призывал к миру, напоминая о том, что эскалация конфликта постепенно втягивает Европу в новую мировую войну. А это вызвало возмущение депутата Алексея Гончаренко, который пообещал "перевоспитать" сербов, используя для этого помощь "братьев-хорватов".Однако в Загребе вряд ли прислушиваются к рекомендациям украинских блогеров. Как считают сербские эксперты, это символическое наказание совершили под давлением Европейского союза, который мстит Вучичу за отказ присоединиться к антироссийским санкциям.Брюссель пока не задействовал против Белграда самые жесткие экономические рычаги, однако европейские чиновники не упустили случая уязвить сербов. И для этого использовали тему исторической памяти, особенно болезненную для жителей бывшей Югославии.

https://ukraina.ru/20220515/1033963455.html

https://ukraina.ru/20220715/1036470229.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Александр Савко

сербия, холокост, сербы, евреи