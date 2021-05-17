Он рассказал, когда процесс деолигархизации может начаться в полной мере и кого из украинских олигархов Соединенные Штаты зачистят первыми.
Также он ответил на вопрос, могут ли украинские олигархи противостоять Зеленскому, и предположил, на кого Украина собралась менять Медведчука.
Ранее стало известно, что председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по подозрению в госизмене отправили под домашний арест.
Прокуратура требовала заключения депутата под стражу с альтернативой внесения залога в почти €11 млн, однако судья высмеял безграмотно составленные требования стороны обвинения.
Медведчук назвал возбужденные против него уголовные дела политическим преследованием и обещал доказать в суде свою невиновность.