Политолог и публицист Юрий Кот в эфире Украина.ру объяснил, что стоит за так называемой зачисткой олигархов на Украине

Он рассказал, когда процесс деолигархизации может начаться в полной мере и кого из украинских олигархов Соединенные Штаты зачистят первыми.

Также он ответил на вопрос, могут ли украинские олигархи противостоять Зеленскому, и предположил, на кого Украина собралась менять Медведчука.

Медведчук и «обычаи войны», которой нет © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктора Медведчука по подозрению в госизмене отправили под домашний арест.

Прокуратура требовала заключения депутата под стражу с альтернативой внесения залога в почти €11 млн, однако судья высмеял безграмотно составленные требования стороны обвинения.

Медведчук назвал возбужденные против него уголовные дела политическим преследованием и обещал доказать в суде свою невиновность.