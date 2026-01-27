Вера часто остаётся в окопе: "Авва" о религии и воздвижении креста в серой зоне - 28.01.2026 Украина.ру
Вера часто остаётся в окопе: "Авва" о религии и воздвижении креста в серой зоне
2026-01-27T16:08
2026-01-28T13:25
александр чаленко
барс-11
украина.ру
православие
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
военнослужащий
вс рф
Священник казачьего отряда БАРС-11 протоиерей Андрей Дашевский с позывным "Авва" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как отряд получил имя праведного Иоанна Русского, а бойцы приходят к вере на фронте. Также он поделился методами борьбы со сквернословием среди военных и объяснил, в чём заключается проблема выражения "в окопе атеистов нет".
александр чаленко, барс-11, украина.ру, православие, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, военнослужащий, вс рф, вера, фронт, видео
Александр Чаленко, БАРС-11, Украина.ру, Православие, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, военнослужащий, ВС РФ, вера, фронт, Видео

Вера часто остаётся в окопе: "Авва" о религии и воздвижении креста в серой зоне

16:08 27.01.2026 (обновлено: 13:25 28.01.2026)
 
Священник казачьего отряда БАРС-11 протоиерей Андрей Дашевский с позывным "Авва" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как отряд получил имя праведного Иоанна Русского, а бойцы приходят к вере на фронте. Также он поделился методами борьбы со сквернословием среди военных и объяснил, в чём заключается проблема выражения "в окопе атеистов нет".
Александр ЧаленкоБАРС-11Украина.руПравославиеСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОвоеннослужащийВС РФверафронтВидео
 
